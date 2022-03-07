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ВСУ уничтожили более 30 вертолетов российской армии под Херсоном, а также 3 колонны врага на подступах к Николаеву, - Командование морской пехоты ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ уничтожили более 30 вертолетов российской армии под Херсоном, а также 3 колонны врага на подступах к Николаеву, - Командование морской пехоты ВСУ

В ночь на понедельник украинские защитники уничтожили более 30 вертолетов российских оккупантов на Чернобаевском аэродроме под Херсоном, а также уничтожили на подступах к Николаеву 3 вражеских колонны за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника. За прошедшие сутки, на подступах к Николаеву уничтожены 3 колонны врага", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что после уничтожения вражеских колонн Николаевской области украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику и 7 единиц гаубиц Д-20.

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Топ комментарии
+79
Даже если на половину правда, то все равно дофига!
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07.03.2022 10:17
+59
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07.03.2022 10:20
+48
То є правда. Учора повз мого будинку та гаражі тягали ту техніку. А гаубиці стояли в 3-х км від житлового масива Кульбакіне.
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07.03.2022 10:21
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вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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07.03.2022 16:26 Ответить
"выведен из строя" -уничтожен. Все споры о количестве техники, выведенной из строя в Большой войне америк название) начались уже после 1991 года. Тогда и появились такие словосочетания Маривановнаговорила, докажите,неможетбыть. Горе историк танкового дела Свирин вообще поделил боеготовность танков на четыре категории, а про самолеты и нечего говорить. Но когда все таки открыли архивы. Солонин записал летчиков о причинах разгрома в Белоруссии ВВС, тот прямо ответил летчики сели в машины с семьями и просто уехали. А после все техчасти уехали, но самолеты бросили. После артобстрела ни один вертолет не взлетит. Видео обстрела батареи под Николаевом есть. Итоги налета поразительные, сгорело все, машины подвоза, снарядные ящики,упраление огнем. Валялись россыпью снаряды. Артдивизион перестал существовать. Но точность ! Видели в ЮТУБЕ жд перевозки в рузге техники для "операции" -везут газели, пазики, самослвалы, даже нашли колхозные бензовозы ГАЗ 52. рузге ведет "маневренные бои" Хотели взять Николаев и "на Одессу", скверно "перенацелили удар" по плану "Б" и докладывают фурерку -мы вырвались на оперативный простор"в степях Украины. А дальше.....
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07.03.2022 16:57 Ответить
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