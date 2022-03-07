ВСУ уничтожили более 30 вертолетов российской армии под Херсоном, а также 3 колонны врага на подступах к Николаеву, - Командование морской пехоты ВСУ

В ночь на понедельник украинские защитники уничтожили более 30 вертолетов российских оккупантов на Чернобаевском аэродроме под Херсоном, а также уничтожили на подступах к Николаеву 3 вражеских колонны за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника. За прошедшие сутки, на подступах к Николаеву уничтожены 3 колонны врага", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что после уничтожения вражеских колонн Николаевской области украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику и 7 единиц гаубиц Д-20.

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