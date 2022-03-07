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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 290 танков, 999 бронированных машин, 46 самолетов, 68 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 290 танков, 999 бронированных машин, 46 самолетов, 68 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 290 ед,

Боевых бронированных машин – 999 ед,

артиллерийских систем –117 ед,

РСЗО - 50 ед,

средства ПВО - 23 ед,

самолетов – 46 ед,

вертолетов – 68 ед,

автомобильной техники - 454 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн з ГСМ - 60,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 7,

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе
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Топ комментарии
+56
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07.03.2022 10:24
+32
літаків - 46 од, гелікоптерів - 68 од
Парашные вертолёты временно вырвались вперёд.
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07.03.2022 10:25
+24
Все буде Україна!
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07.03.2022 10:25
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07.03.2022 10:24 Ответить
Так что медведь ( раша) залез в улей ( Украину ) и ПОМРЕ від укусів
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07.03.2022 10:27 Ответить
И ещё 1 корабль 💥💥💥.Слава Украине! Слава ЗСУ!
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07.03.2022 10:34 Ответить
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07.03.2022 10:37 Ответить
Превращаются из пахарей в по харе кацапской армейским ботинком!
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07.03.2022 16:18 Ответить
Не понад 11 000 "осіб",а тварин.
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07.03.2022 10:24 Ответить
Животные - ангелы, по сравнению с этим дерьмом!
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07.03.2022 10:26 Ответить
Окупантів
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07.03.2022 10:27 Ответить
не тварин, а істот !
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07.03.2022 11:39 Ответить
літаків - 46 од, гелікоптерів - 68 од
Парашные вертолёты временно вырвались вперёд.
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07.03.2022 10:25 Ответить
вертольоти перемогли!
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07.03.2022 10:26 Ответить
Пока ещё идёт борьба
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07.03.2022 10:35 Ответить
Плюс 30шт под Херсоном сегодня ночью
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07.03.2022 10:29 Ответить
Ушли в отрыв !!!
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07.03.2022 10:36 Ответить
Все буде Україна!
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07.03.2022 10:25 Ответить
Давайте бороться с оккупантами вместе! https://stoprussia.net
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20.03.2022 15:30 Ответить
Ваше подключение не является приватным

Злоумышленники могут попытаться украсть ваши данные с stoprussia.net (например, пароли, сообщения или данные кредитных карт).

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Help me understand Що це було,мабуть НЛО,не сіло,не впало,по небу плило?
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20.03.2022 21:10 Ответить
Такое впечатление что кацапы пригоняют свою старую технику на утилизацию в Украину.
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07.03.2022 10:28 Ответить
І свою живу силу з тією ж метою…
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07.03.2022 10:31 Ответить
https://twitter.com/i/status/1500725327487815680
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07.03.2022 10:29 Ответить
залутали
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07.03.2022 10:32 Ответить
де мелиорация продолжается
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07.03.2022 10:32 Ответить
Ворог зазнав втрат під Херсоном

У Чорнобаївці окупанти вирішили частково розмістити свій авіапарк. "Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - прозвітували у Командуванні морської піхоти.

Там також додали, що упродовж 6 березня на підступах до Миколаєва вдалося знищити 3 колони ворога. Бійці ЗСУ захопили трофеї: велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та гаубиці.
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07.03.2022 10:39 Ответить
eto za vse boi za herson ili za eto nochj poutjuzhili kacapov?
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07.03.2022 10:47 Ответить
ЗСУ атакували загарбників вночі проти 7 березня. "Ранок в Україні для російської нечисті точно починається не з кави", - наголосили наші морські піхотинці.
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07.03.2022 10:58 Ответить
Так ЗМІ пишуть ще про 30 гелікоптерів орків, знищених на землі у Херсонській області? То їх порахували?
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07.03.2022 10:45 Ответить
конечно. Пока были целые.
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07.03.2022 10:58 Ответить
А где комментарии от петуха жириновского ? Он же обещал что русские танки через двое суток будут в Киеве.
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07.03.2022 10:51 Ответить
А он ещё живой?!
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07.03.2022 10:56 Ответить
Та вроде да. Ковид не убил эту падлюку.
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07.03.2022 10:59 Ответить
Жириновский сейчас в гардеробе перед концертом у Кабыбздона.
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07.03.2022 16:20 Ответить
Седня посмотрел выпуск тварюги Скабевой что бы узнать что они говорят о войне.
Я был в шоке от их выпуска,они говорят что за 12 дней войны они "уничтожили" внимание
69 самолетов на земле,26 в небе. подбили около 785 танков и так далее.
Если бы у Украины было бы 100 самолетов эти кафиры не смогли бы ездить по Украине колонами.
Сплошная ложь цинизм и исковеркование фактов.
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07.03.2022 10:58 Ответить
**** Беева должна болтаться рчдом с ******
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07.03.2022 11:26 Ответить
И девять турецьких безпілотників (це коли їх було тільки шість).
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07.03.2022 12:00 Ответить
Самолеты - не отставать!
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07.03.2022 11:09 Ответить
так держать!
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07.03.2022 16:27 Ответить
 
 