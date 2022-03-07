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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 290 танков, 999 бронированных машин, 46 самолетов, 68 вертолетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 11 тыс. человек,
танков ‒ 290 ед,
Боевых бронированных машин – 999 ед,
артиллерийских систем –117 ед,
РСЗО - 50 ед,
средства ПВО - 23 ед,
самолетов – 46 ед,
вертолетов – 68 ед,
автомобильной техники - 454 ед,
корабли/катера - 3 ед,
цистерн з ГСМ - 60,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 7,
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе
Топ комментарии
+56 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий07.03.2022 10:24
+32 Zelya Vsyo
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+24 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий07.03.2022 10:25
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Парашные вертолёты временно вырвались вперёд.
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Help me understand Що це було,мабуть НЛО,не сіло,не впало,по небу плило?
У Чорнобаївці окупанти вирішили частково розмістити свій авіапарк. "Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - прозвітували у Командуванні морської піхоти.
Там також додали, що упродовж 6 березня на підступах до Миколаєва вдалося знищити 3 колони ворога. Бійці ЗСУ захопили трофеї: велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та гаубиці.
Я был в шоке от их выпуска,они говорят что за 12 дней войны они "уничтожили" внимание
69 самолетов на земле,26 в небе. подбили около 785 танков и так далее.
Если бы у Украины было бы 100 самолетов эти кафиры не смогли бы ездить по Украине колонами.
Сплошная ложь цинизм и исковеркование фактов.