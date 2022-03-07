Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 290 танков, 999 бронированных машин, 46 самолетов, 68 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 290 ед,

Боевых бронированных машин – 999 ед,

артиллерийских систем –117 ед,

РСЗО - 50 ед,

средства ПВО - 23 ед,

самолетов – 46 ед,

вертолетов – 68 ед,

автомобильной техники - 454 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн з ГСМ - 60,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 7,

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе