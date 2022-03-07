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Трупы российских десантников, уничтоженных в бою под Николаевом 6 марта. ВИДЕО 18+

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Появилось видео мертвых российских десантников, уничтоженных украинскими защитниками вчера в бою под Николаевом.

Видео обнародовал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Трупы российских десантников, уничтоженных в бою под Николаевом 6 марта. Остатки роты сбежали, бросив 6 боевых машин БМД-2, 1 бронетранспортёр БТР-Д, 4 самоходных орудия Нона-С. Видео снял народный депутат Роман Костенко, Народный Герой, который сражается в составе спецподразделения и лично участвует в контактных боях с российскими войсками", - сообщил Бутусов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+88
Слава ЗСУ!!!
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07.03.2022 11:08
+75
Російський пропагандист Анатолій Шарій тепер не може розповсюджувати свою мову ворожнечі в Україні. Його канал на ютубі заблокували в Україні.
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07.03.2022 11:08
+75
они пришли нас убивать, на войне как на войне, они могли сдаться или отказаться идти убивать...
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07.03.2022 11:09
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Слава ЗСУ!!!
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07.03.2022 11:08 Ответить
Дуже дуже гарне відео, дякую панове
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07.03.2022 11:08 Ответить
Російський пропагандист Анатолій Шарій тепер не може розповсюджувати свою мову ворожнечі в Україні. Його канал на ютубі заблокували в Україні.
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07.03.2022 11:08 Ответить
мне пришла благодарочка от ютуба за репорты
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07.03.2022 11:10 Ответить
шарик со своей ******** идёт на х*й
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07.03.2022 13:36 Ответить
они пришли нас убивать, на войне как на войне, они могли сдаться или отказаться идти убивать...
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07.03.2022 11:09 Ответить
ну так, відрубав собі палець на нозі і все. До кінця життя ліпше шкульгати ніж ось так через божевільного ..... загинути.
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07.03.2022 11:27 Ответить
Устали, болезные. Прилегли отдохнуть.
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07.03.2022 11:09 Ответить
Ага, навіть кушають ноги один одному від голодухи.
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07.03.2022 11:11 Ответить
Гарний кацап - дохлий кацап ! Смерть оркам ! Героям Слава ! 🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦
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07.03.2022 11:09 Ответить
Потерь нет!
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07.03.2022 11:09 Ответить
Свято продовжається, свято продовжається,
Столик накривається, сало нарізається,
Пляшка відкривається, пляшка розливається,
Свято наближається, свято наближається!
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07.03.2022 11:10 Ответить
ГАРНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ЗАГАРБНИК-ЦЕ ЛИШЕ ДОХЛИЙ КАЦАПАСЬКИЙ ЗАГАРБНИК...
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07.03.2022 11:10 Ответить
За такое можно и тост поднять
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07.03.2022 11:14 Ответить
Анипростазаблудились
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07.03.2022 11:11 Ответить
Это учения. Отрабатывают навычки прикидываться жмурами.)
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07.03.2022 12:27 Ответить
...Поховали москаля край дороги ....
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 11:11 Ответить
пораскинули, одни мозгами, другие ногами, третьи кишками,...
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07.03.2022 11:11 Ответить
Такими темпами у кацапских свиней не останется мяса для удержания Херсона.
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07.03.2022 11:11 Ответить
российские мамаши убитых пацанов ещё больше будут любить и поддерживать ху*ло
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07.03.2022 11:11 Ответить
Канєшно, кожна ж тепер заробила аж по 7 лямів дерев'яних .
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07.03.2022 11:14 Ответить
ні, щоб отримати гроші терба свідоцтво про смерть, щоб мати свідоцтво про смерть треба мати тіло, а це проблем, росіяни не хочуть забирати, на компенсацію можуть розраховувати тільки родини офіцерів.
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07.03.2022 11:30 Ответить
Да и класть на них. Те свиноматки уже старые, приплод не принесут. Пусть медленно выгорают изнутри от своей желчной злобы и безысходности.
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07.03.2022 11:14 Ответить
білорасєйські свиноматки допоможуть, вони більш родючі, ********* расєянам нависирають...
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07.03.2022 11:46 Ответить
Главное, чтоб Durex не ушёл с рассейского рынка.
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07.03.2022 15:31 Ответить
Шоб ЗСУ з ТрО руки не боліли прибираючи то сміття.
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07.03.2022 11:12 Ответить
Мамки скажут.....
Усе вы врете фашисты.... Сынок просто лёг отдохнуть.
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07.03.2022 11:12 Ответить
собакам-собачья смерть !!!
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07.03.2022 11:14 Ответить
Еще и жалеет тварей. Ето же те самые *************** которые расстреливают и бомбят наши города и убивают мирных жителей, женщин и детей которых встречают на улицах. Поймите уже, ето не туристы. Их прислали нас убивать и сравнивать наши города с землей.
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07.03.2022 11:14 Ответить
та всі все розуміють, але не ставати же тепер через це кацапами.
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07.03.2022 11:31 Ответить
Да, надо не жалеть! За Иловайск и другие преступления мстить!
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07.03.2022 11:32 Ответить
Надо разместить в одноклассниках!
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07.03.2022 11:14 Ответить
Фууу.... яка гидота. А є ще?
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07.03.2022 11:14 Ответить
якийсь ти кровожерливий
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07.03.2022 13:09 Ответить
Буде.
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07.03.2022 18:32 Ответить
Бутерброд с кацапом:
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07.03.2022 11:14 Ответить
"Ученія",це не жарт...Більш розумні дослухались,та здались у полон...
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07.03.2022 11:17 Ответить
Я раньше на такое смотреть не мог... А щас кайфую!
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07.03.2022 11:17 Ответить
Никогда и в страшном сне не мог представить, что буду радоваться массовой гибели людей, а потом споймал себя на мысли, что это ж не люди а твари, и вроде как ничего страшного, можно дальше радоваться.
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07.03.2022 11:17 Ответить
пан не тішиться массовій загибелі людей, тільки массовій загибелі потенційних убивць пан тішиться. Чому? Ну бо чим більше загине потенційних убивць, тим меньше потенційних жертв серед наших людей.
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07.03.2022 11:36 Ответить
наверно на росії цензор заблоковано. уже б давно тут гавкали ''вивсьоврьотье''
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07.03.2022 11:18 Ответить
ні. читають. тут просто модери на своїх місцях.
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07.03.2022 13:10 Ответить
Чого ж ви ,суки , не співаєте --- Чёрный ворон, весь я твой... Заціпило ???
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07.03.2022 11:21 Ответить
Важно такое размещать в одноклассниках и контакте. А то там до си пор верят, что "потерьнет".
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07.03.2022 11:21 Ответить
Щось блідненьки. Засмагають.
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07.03.2022 11:21 Ответить
"За ВДВ" уже не кричать не хочется, суки? Это вам не в фонтанах пьяные рыла окунать
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07.03.2022 11:22 Ответить
яка чудова картина!
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07.03.2022 11:23 Ответить
знаете --чем мы Украина отличаемся что не Россия... приведу пример видео вверху увы не повод для сарказма насмешек мертвые сраму не имут .....все согрешения убитых солдат с любой стороны ложатся грехом на их правителя царя императора президента. на тех кто зная заведомо о самоубийстве посылает солдат на верную смерть. так вот в чем должна быть разница между нами и орками.. вчера КМУ определил порядок сбора (уж и слово то не подобрать) тел погибших военных России их доставка их идентификация хранение выдача и так далее... а россияне по своей Инструкции закону всех скопом в складируемый ряд общей могилы в Крыму!!!!! без обозначения имен и так далее...и засыпать боюсь вперемешку с гашенной известью и хлоркой для невозможности в дальнейшей провести эксгумацию и перезахоронение.... и в закуску вот прочитал занятную статью о русской офицере Кодексе чести....

https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1241359

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
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07.03.2022 11:24 Ответить
Згадуються слова командира партизанської роти Карпенка з "Думи про Ковпака" (фільм 2) сказані на полі бою де поклали в сніги німецьких вояк : "А кто вас звал сюда?!"
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07.03.2022 11:26 Ответить
Українська земелька і не таке гімно приймала)
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07.03.2022 11:27 Ответить
нічого так не надихає з самого ранку як фото і відео путінських дохляків..
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07.03.2022 11:30 Ответить
Класс!
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07.03.2022 11:30 Ответить
Окупант не має право на життя!
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07.03.2022 11:33 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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07.03.2022 11:34 Ответить
Смерть ворогам
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07.03.2022 11:35 Ответить
Спят усталые игрушки
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07.03.2022 11:39 Ответить
Ща выпью за АД в котором ЭТО будет жариться, а то с утра кусок не лез в глотку....
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07.03.2022 11:43 Ответить
(с)

Фарш невозможно провернуть назад

И мяса из него не восстановишь...
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07.03.2022 11:43 Ответить
Потрібно скоріше їх прикладати край дороги, бо в теплу погоду смороду буде.
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07.03.2022 11:45 Ответить
Ці кацапи стали хорошими.
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07.03.2022 11:51 Ответить
Слава Украине! Слава ЗСУ!!!
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07.03.2022 12:13 Ответить
Ну шо, гандони, накосили укропів?
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07.03.2022 12:14 Ответить
Хлопці викладайте ще таких відосів! Ну прямо бальзам на душу)))
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07.03.2022 12:15 Ответить
Маловато будет! Давай еще! Мочи мразей!
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07.03.2022 12:27 Ответить
К нелюди нету жалости
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07.03.2022 12:33 Ответить
Хоть один из немногих реально НАРОДНЫЙ депутат.
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07.03.2022 12:36 Ответить
Десантники... Ылита! Форма новая, обученные, это не то пушечное мясо из 20-летних дебилов
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07.03.2022 12:37 Ответить
так...так....але вже не скупаються у фонтані на день ведеве
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07.03.2022 13:11 Ответить
a kak praviljno vedeve ili vedefe - posledneje slovo federasti.
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07.03.2022 15:44 Ответить
Гарно. Пірнають в землю думають фонтан. В одного навіть вата з голови полізла. Розішлю по кацапським ресоранам нове блюдо
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07.03.2022 13:12 Ответить
Чим це їх так погостили?
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07.03.2022 14:07 Ответить
Vo pervih, pokazivajet kak sruskije svoih ne brosajet i vo vtorih otvet na to , kto ubegal ot nemcov - a zhirik rusnjje razskazival vsio s tochnostju da naoborot. Ubegali vse toljko ne ruskije, a ja vas uveraju - pervije vsegda drapajet ruskije, boleje boljshih sikunov ja nevidel.
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07.03.2022 15:43 Ответить
УКРАИНСКАЯ МЯСОРУБКА РАБОТАЕТ!
ВЕЗИТЕ ЕЩЕ МЯСА!
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07.03.2022 16:28 Ответить
Ви зробили мій вечір !!! Робіть фарш з балалаїв , чорнозем буде добре родити хліб ! ...
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07.03.2022 19:31 Ответить
Немає до них жалю

Смерть окупантам-кацапам
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07.03.2022 23:45 Ответить
Рада, очень рада их смертям. Так им и надо.
Еще надо по рос. телевиденю показать, чтоб другим неповадно было.
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08.03.2022 03:41 Ответить
Полонених використати для збору рашистського падла. Звернутися до їхніх ще поки живих щоб в кишені крім насіння ще клали записки з адресами і іменами - щоб могли їхні тушки ідентифікувати. Невже 7 років в"язниці гірше могили? Та й то не факт що доведеться сидіти
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08.03.2022 03:59 Ответить
Доки, фотки з доків, та одразу в нет до відео! Огласітє вєсь спісок і по порядку з фотками. Я не дотошний, то для науки!Іншим. А взагалі дякую!
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08.03.2022 15:22 Ответить
В мене ще зосталися фотки мертвих Айдарівців після того як дрг Русіч шкіру з мертвих обличь здирав.
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08.03.2022 15:24 Ответить
земля цьому генетичному сміттю скловатою...
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08.03.2022 18:46 Ответить
 
 