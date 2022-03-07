Трупы российских десантников, уничтоженных в бою под Николаевом 6 марта. ВИДЕО 18+

Появилось видео мертвых российских десантников, уничтоженных украинскими защитниками вчера в бою под Николаевом.

Видео обнародовал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Трупы российских десантников, уничтоженных в бою под Николаевом 6 марта. Остатки роты сбежали, бросив 6 боевых машин БМД-2, 1 бронетранспортёр БТР-Д, 4 самоходных орудия Нона-С. Видео снял народный депутат Роман Костенко, Народный Герой, который сражается в составе спецподразделения и лично участвует в контактных боях с российскими войсками", - сообщил Бутусов.