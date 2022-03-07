Трупы российских десантников, уничтоженных в бою под Николаевом 6 марта. ВИДЕО 18+
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Появилось видео мертвых российских десантников, уничтоженных украинскими защитниками вчера в бою под Николаевом.
Видео обнародовал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Трупы российских десантников, уничтоженных в бою под Николаевом 6 марта. Остатки роты сбежали, бросив 6 боевых машин БМД-2, 1 бронетранспортёр БТР-Д, 4 самоходных орудия Нона-С. Видео снял народный депутат Роман Костенко, Народный Герой, который сражается в составе спецподразделения и лично участвует в контактных боях с российскими войсками", - сообщил Бутусов.
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Столик накривається, сало нарізається,
Пляшка відкривається, пляшка розливається,
Свято наближається, свято наближається!
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Слава нації
Смерть москалям.
Усе вы врете фашисты.... Сынок просто лёг отдохнуть.
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Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Фарш невозможно провернуть назад
И мяса из него не восстановишь...
ВЕЗИТЕ ЕЩЕ МЯСА!
Смерть окупантам-кацапам
Еще надо по рос. телевиденю показать, чтоб другим неповадно было.