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Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моде обсудили борьбу Украины с российской агрессией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моде обсудили борьбу Украины с российской агрессией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили борьбу Украины с российской агрессией и помощь гражданам Индии во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в твиттере в понедельник.

"Проинформировал премьер-министра Индии о борьбе Украины с российской агрессией. Индия ценит помощь своим гражданам во время войны и настроенность Украины на прямой мирный диалог на самом высоком уровне. Выразил благодарность за поддержку украинского народа", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские власти имеют план действий в случае, если Зеленский будет убит, - Блинкен

Автор: Анастасія Потіха
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У Индии с росией много общих военньіх проектов. Индию раися кидает, конечно. Но на совбезе Индия воздержалась.
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07.03.2022 11:22 Ответить
тому переконувати індусів ТРЕБА.

Гаррі Поттер

Західний світ так і не зміг засвоїти велику істину, описану Астольфом де Кюстіном:
Росія створена з брехні.
Все російське - брехня.
Історія, ідеологія - фальсифікація від початку до кінця.
Населення Росії - раби без роду та племені. "Івани без пам"яті" не пам'ятають, бо не знають.
Минуле Росії - фальшивка.
Правда - брехня.
Майбутнього взагалі нема.
У житті російського раба взагалі немає гідної мети, немає сенсу, йому нема куди прагнути.
Рабство в Росії не скасували, а модифікували так, що воно органічно вписалося в реалії 20-го та після 21-го століття.
Мислення російського раба - шизофренія.
Прямо зараз росіяни вбивають російських та російськомовних українців на території України, щоб росіянам стало краще жити, і не бачать у цьому жодної суперечності.
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07.03.2022 11:38 Ответить
Брать в плен только россиян, которые дают согласие воевать на стороне Украины
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07.03.2022 11:36 Ответить
Звільнені,обміняні рузьке знову повертаються зі зброєю.

АКСІОМА.
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07.03.2022 11:40 Ответить
МОДИ
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07.03.2022 11:38 Ответить
Індусам дуже добре живеться в США. Вже й конгресмени з них є. При цьому у війську та в поліції вони не служать. Їм так зручніше.
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07.03.2022 13:43 Ответить
 
 