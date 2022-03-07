Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моде обсудили борьбу Украины с российской агрессией
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили борьбу Украины с российской агрессией и помощь гражданам Индии во время войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в твиттере в понедельник.
"Проинформировал премьер-министра Индии о борьбе Украины с российской агрессией. Индия ценит помощь своим гражданам во время войны и настроенность Украины на прямой мирный диалог на самом высоком уровне. Выразил благодарность за поддержку украинского народа", - написал Зеленский.
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Гаррі Поттер
Західний світ так і не зміг засвоїти велику істину, описану Астольфом де Кюстіном:
Росія створена з брехні.
Все російське - брехня.
Історія, ідеологія - фальсифікація від початку до кінця.
Населення Росії - раби без роду та племені. "Івани без пам"яті" не пам'ятають, бо не знають.
Минуле Росії - фальшивка.
Правда - брехня.
Майбутнього взагалі нема.
У житті російського раба взагалі немає гідної мети, немає сенсу, йому нема куди прагнути.
Рабство в Росії не скасували, а модифікували так, що воно органічно вписалося в реалії 20-го та після 21-го століття.
Мислення російського раба - шизофренія.
Прямо зараз росіяни вбивають російських та російськомовних українців на території України, щоб росіянам стало краще жити, і не бачать у цьому жодної суперечності.
АКСІОМА.