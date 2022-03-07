Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моде обсудили борьбу Украины с российской агрессией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили борьбу Украины с российской агрессией и помощь гражданам Индии во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в твиттере в понедельник.

"Проинформировал премьер-министра Индии о борьбе Украины с российской агрессией. Индия ценит помощь своим гражданам во время войны и настроенность Украины на прямой мирный диалог на самом высоком уровне. Выразил благодарность за поддержку украинского народа", - написал Зеленский.

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