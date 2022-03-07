Зеленский призвал Запад отказаться от российской нефти: Пусть война их накормит

Президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров ввести новый пакет санкций против РФ из-за продолжения российской агрессии против Украины. В частности, полностью бойкотировать экспорт и импорт.

Об этом он отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичны. Если вторжение продолжается, нужен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные шаги против войны ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности отказ от российской нефти и нефтепродуктов. Это можно назвать эмбарго, а можно назвать моралью", - заметил он.

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"Когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит", - добавил он.