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Зеленский призвал Запад отказаться от российской нефти: Пусть война их накормит

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский призвал Запад отказаться от российской нефти: Пусть война их накормит

Президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров ввести новый пакет санкций против РФ из-за продолжения российской агрессии против Украины. В частности, полностью бойкотировать экспорт и импорт.

Об этом он отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичны. Если вторжение продолжается, нужен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные шаги против войны ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности отказ от российской нефти и нефтепродуктов. Это можно назвать эмбарго, а можно назвать моралью", - заметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не желали этой войны. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага с нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО

"Когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит", - добавил он.
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07.03.2022 11:56 Ответить
Це буде удар ерефії по я...х!!!!
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07.03.2022 11:57 Ответить
у ерефів нема яєць, лише клоака, бо вони гермафродити.
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07.03.2022 12:21 Ответить
Можно и не вводить эмбарго а просто после поставки каждой партии, вместо оплаты в банки РФ, конфисковать и отправлять в пользу Украины.
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07.03.2022 11:59 Ответить
Цены на газ в Европе стремительно ускорила рост и превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометров.
Они еще 10лет воевать смогут.По миллиарду баксов за три дня.
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07.03.2022 12:16 Ответить
Не панікуйте. Це зростання - наслідок в очікуванні ембарго. А значить це вже вирішено - піZда кацапам
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07.03.2022 15:18 Ответить
нагадав би я: за бітум, вугілля, електрику, серіали........... Але, краще пізно, ніж ніколи?
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07.03.2022 13:09 Ответить
все вірно
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07.03.2022 13:23 Ответить
 
 