Зеленский – Западу: Ждем решения. Либо закрывайте небо над Украиной, либо дайте нам самолеты и ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы Запад принял решение обезопасить небо над Украиной?
Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома. Это понятно. Разрушены панельные многоэтажки. Уничтожены обычные машины. Ракеты, авиабомбы, "Грады", минометы против людей. Ощущение, будто это где-то в другой стране. Это именно в нашей, которая всегда хотела мира больше всего", - отметил Зеленский.
"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной?", - поднимает вопрос Зеленский.
"Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения: очищение неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства ПВО, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе. Чтобы доказать - человечность победит как можно быстрее", - резюмировал Зеленский.
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"На тобі Боже, шо мені негоже" ...
Протитанкова зброя переважно новітня. Бачив фото танків, які розірвані зверху, як тюльпан? Оце вони.
Але навіть РПГ-7 ще огого - в 50ти країнах світу є, якщо не помиляюсь. Синонім калаша.
Цей хатто вже у мене в списку - під колпаком. Додивлюсь, якщо він "мусарок, а не чесний фраєр" - забанимо.
Той
Вячеслав 43а0ае0в вже пішов спати - може вилізе - знову знайду.
Але хоч зараз зеля себе нормально показує, по давній українській традиції будем сваритись після війни, а зараз всі захищаємо країну.
давайте еще выборы проведем. Настоящие. С избирательной кампанией.
ЕС предоставляет массу помощи.
Собственно НАТО только цистерну солярки.
Закриють небо, нікуди вони не дінуться з підводного човна.
2. А разве не Украина всю дорогу с 1991 по приснопамятный 2014 год хвалилась своей "позаблоковостью" ?
Украинцы считали себя уж очень самостоятельной, ни от кого не зависимой державой, которой НАТО не нужна. Считали что Украине нужно быть "над схваткой".
А как кацапы прижали хвостик, так сразу кинулись за членством в НАТО
Як здихають тисячами, москалі *****!