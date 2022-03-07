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В Житомирской области оккупанты ракетами уничтожили здание военкомата - 1 погибший и 3 раненых
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Житомирской ОГА рассказал об обстрелах городов на севере области: в Малине в военкомате погиб человек, в Овруче под завалами ищут семью.
Об этом на брифинге утром 7 марта сообщил глава ОГА, которая сейчас стала военной администрацией, Виталий Бунечко – информирует Цензор.НЕТ.
6 марта около 21:00 были нанесены авиаудары по городу Малин Коростенского района, в результате чего разрушено двухэтажное здание военкомата, уничтожены три легковых автомобиля.
Предварительно 1 человек погиб и 3 получили травмы. Ударной волной повреждены окна в здании 13 ДПРЧ, расположенном на расстоянии около 100 м от здания военкомата. Жертв и пострадавших в личном составе пожарно-спасательного подразделения нет.
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Иван Сирко 69da2360
показать весь комментарий07.03.2022 12:57 Ответить Мне нравится 0
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