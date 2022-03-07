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Международный суд ООН начал слушания по делу о геноциде со стороны РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Международный суд ООН начал слушания по делу о геноциде со стороны РФ

В Международном суде ООН в понедельник начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на МИД Украины.

7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России, в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении геноцида и наказании за него.

"Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой Конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в сфере защиты прав человека, и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины" - заявили в МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил состав делегации для участия в суде ООН о геноциде со стороны РФ

Украинская делегация просит Международный суд ООН назначить следующие обеспечительные меры по делу с целью прекращения кровопролития:

- Российская Федерация должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 военные действия на территории Украины;

- Российская Федерация должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстаиваем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен стать на сторону Украины и безотлагательно назначить обеспечительные меры: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия", – Дмитрий Кулеба.

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це надовго затягнеться .цей суд.Військові злочини, не мають строку давності
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07.03.2022 12:35 Ответить
Аби ***** дожило до того часу.
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07.03.2022 12:40 Ответить
Краще б просто зараз здохло у власній сечі.
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07.03.2022 12:41 Ответить
Довго засідають! Рішення суду вже і так відоме - винен! Міжнародна спільнота - виконавчя влада в вигляді збройних сил всіх держав, моє негайно принудити путлера до миру! Вогонь по роSSії!!!
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07.03.2022 12:46 Ответить
Ну, если этот суд проходит под эгидой ООН, то можно только догадываться, каким будет вердикт. Что-то вроде безмерного порицания и глубочайшего осуждения.
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07.03.2022 12:46 Ответить
Главное поймать за хвост ***** Шойгу и медведа
Первые кандидаты на повешенье
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07.03.2022 12:51 Ответить
Да не суд ООН, Міжнародний трибунал в Гаазі повинен винести Путіну вирок. ООН - корумпована, не дієздатна контора.
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07.03.2022 13:46 Ответить
@просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи @ - с таким самим успіхом кожен з нас може помахати пальчиком Путіну "но-но, перестань!"

Якісь телепні складають такі "вимоги"..
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07.03.2022 14:50 Ответить
WANTED DEAD, NOT ALIVE!
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07.03.2022 16:09 Ответить
путин *****!
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07.03.2022 16:18 Ответить
У Міжнародному суді ООН в понеділок розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді. Джерело: https://censor.net/ua/n3322437


Я Б СИЛЬНО НЕ РОЗРАХОВУВАВ НА ЦЕЙ СУД - КРЕМЛІВСЬКИЙ КАРЛІК ЗАЗДЕЛЕГІДЬ ПОВИХОДИВ ЗІ ВСІХ ЄВРОПЕЙСЬКИЇ ЮРИДИЧНИХ СТРУКТУР І ВИДАВ УКАЗ НЕ ВИЗНАВАТИ ЇХ ЮРИСДИКЦІЮ НАД РАСЄЙСЬКИМИ ГРОМАДЯНАМИ (І НАД СОБОЮ ЗВІСНО).
Тому хто його і може порішити, так це Україна своєю перемогою і загибель Кремляндії раз і назавжди під тягарем санкцій
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07.03.2022 16:48 Ответить
 
 