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"Днепр станет Сталинградом для оккупантов, если они посмеют пойти в наступление", - Лукашук

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Николай Лукашук рассказал журналистам британского издания Times, как область готовится к обороне.

Председатель Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук дал интервью британскому изданию "Times". По словам политика, российские войска в полной степени не осознают, что их может ждать в случае наступления.

"В Днепропетровской области проживает более 3 миллионов людей. Из них примерно 1 миллион человек может взять в руки оружие. Врага просто сотрут с лица земли, даже и следа не останется", - сказал Николай Лукашук.

По мнению политика, каждый житель области готов  обороняться. Полный текст интервью можна найти по этой ссылке.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Не варто приміряти на себе"Сталінград",краще залиштеся Дніпром-величним і могутнім.
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07.03.2022 13:17
+10
"Сталінгради" вже є по всій Україні.
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07.03.2022 13:14
+10
Не треба ні з чим порівнювати. Це зовсім інша війна. Героїзм українців і ЗСУ неперевершені. Ці накази з присвоєнням Героїв містам, як на мене, якось не вписуються в наш час. Не місто герой, а ЗСУ , тероборона, конкретні підрозділи, яким довелось тримати оборону, не за ради нагород. Це священний обов иязок кожного громадянина встати на захист держави. Слава ЗСУ, Слава народу України.
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07.03.2022 13:20
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Чернігів уже ним став. Де в біса стінгери?
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07.03.2022 13:12 Ответить
В Дніпрі і автоматів з РПГ толком не видавали, які там Стінгери.
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07.03.2022 13:19 Ответить
Лукашук, звісно, пі***бол радкісний, але ти точно з Дніпра?
Хоча стоп. Все правильно, так і кажи.
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07.03.2022 13:24 Ответить
А де у Дніпрі можна хочаб мисливську рушницю достати, не "пізд.бол?
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07.03.2022 14:00 Ответить
Ти з тих мужиків які під час повітряної сирени рвуться до метро ************ всіх поряд? Інакше б сам все знав і що, і де, і коли.
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07.03.2022 14:08 Ответить
Все ясно ...
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07.03.2022 14:58 Ответить
Само собою ясно.
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07.03.2022 15:59 Ответить
Навіть в майже оточеному Чернігові нема тотальної мобілізації. Довбана бюрократія. Тільки в Києві коли на Оболонь прорвалась ворожа дрг, видавали всім охочим. І відбили
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07.03.2022 14:44 Ответить
"Сталінгради" вже є по всій Україні.
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07.03.2022 13:14 Ответить
не зрозумів?то шо орки до дніпропетровщини зібрались?
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07.03.2022 13:15 Ответить
А біс їх знає- та прикопаємо будь-де.
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07.03.2022 13:21 Ответить
Кстати, а кто-то задумывался почему на севере страны убивают все живое и стирают под ноль, а на юге разрешают петь гимн, посылать нах и жечь чучелохуйла, и никого за это не расстреливают?
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07.03.2022 13:16 Ответить
руцкие думали что тут их встретят с хлебом и солью и не планировали разрушать инфраструктуру, чтобы потом не отстраивать
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07.03.2022 13:19 Ответить
По этому туда нужно засылать небольшие дрг спецназа и вырезать этих молодчиков пока их там мало и они думают что контролируют ситуацию
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07.03.2022 13:22 Ответить
Потому, что там Киев - цель № 1 для орков. Не получилось взять наскоком - начинают утюжить артиллерией и ракетами. И с каждым днём орки звереют всё больше и больше.
На юге ситуация совершенно другая.
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07.03.2022 13:24 Ответить
хочуть зробити нову лднєрію
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07.03.2022 13:26 Ответить
Сто років тому вони так само винищили Стародубщину і фейковим референдумом приєднали її до Брянської області. Раніше це була частина Сіверщини, ще з княжих часів
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07.03.2022 14:45 Ответить
Задача Київ. З півдня далі. Тому не до півдня.
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07.03.2022 15:17 Ответить
Не варто приміряти на себе"Сталінград",краще залиштеся Дніпром-величним і могутнім.
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07.03.2022 13:17 Ответить
То, что Днепр будет отбиваться, это 100%.
Посмотрим что и как будет, успехов конечно. Но, где-то сегодня читал, Корбан говорил что с обороной Днепра все как бы Ок, только нет ПВО ёмаёё(
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07.03.2022 13:19 Ответить
все есть...
с таким гигантом ракетостроения как ЮМЗ и не иметь ПВО ? не смешите наши тапки...
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07.03.2022 13:24 Ответить
Так вроде как ее в краснополье в пять утра 24 февраля разбомбили...гупали по аэропорту и по краснополью, с краснополья зарево своими глазами видел когда выскочил на улицу к машине с ревущей сигнализацией.
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07.03.2022 13:56 Ответить
та да... там досталось... но думаю (и надеюсь) что что-то все-таки наверняка осталось...
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07.03.2022 14:07 Ответить
Не треба ні з чим порівнювати. Це зовсім інша війна. Героїзм українців і ЗСУ неперевершені. Ці накази з присвоєнням Героїв містам, як на мене, якось не вписуються в наш час. Не місто герой, а ЗСУ , тероборона, конкретні підрозділи, яким довелось тримати оборону, не за ради нагород. Це священний обов иязок кожного громадянина встати на захист держави. Слава ЗСУ, Слава народу України.
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07.03.2022 13:20 Ответить
Бабломойського ніхто не чув, не бачив? Чи він у мордор здриснув?
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07.03.2022 13:23 Ответить
видимо в этот раз ему с нами не по-пути... раз он не вскинулся на защиту родной синагоги )))
а мо партизанит ?? ))))))
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07.03.2022 13:25 Ответить
З них приблизно 1 мільйон людей може взяти до рук зброю. - Ну і чого чекаєте? Дайте людям зброю зараз, потім вже запізно буде.
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07.03.2022 13:24 Ответить
Не треба мерзотним ім*ям Сталіна паскудити славетне українське місто.
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07.03.2022 13:32 Ответить
Ніяк свої мізки з совдепії не витягнуть
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07.03.2022 14:33 Ответить
Вбиваємо фашистів РФ де бачимо. Беремо в котли і знищуємо. Весняний морозець Вам в поміч.
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07.03.2022 13:43 Ответить
Дужє добре!
Так може вже час Дніпру допомогти сусідам заоріжцям, а також харківянам? З Кривого Рогу Новій Каховці? З Павлограду Ізюмцям?
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07.03.2022 14:56 Ответить
В Дніпрі тихо та спокійно.Якісь там сирени іноді,на них всі зневажають.
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07.03.2022 15:21 Ответить
художній свист
синагогу х-ло не бомбитиме
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07.03.2022 15:12 Ответить
нафталін не дозволив
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07.03.2022 15:15 Ответить
 
 