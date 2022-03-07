"Днепр станет Сталинградом для оккупантов, если они посмеют пойти в наступление", - Лукашук
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Николай Лукашук рассказал журналистам британского издания Times, как область готовится к обороне.
Председатель Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук дал интервью британскому изданию "Times". По словам политика, российские войска в полной степени не осознают, что их может ждать в случае наступления.
"В Днепропетровской области проживает более 3 миллионов людей. Из них примерно 1 миллион человек может взять в руки оружие. Врага просто сотрут с лица земли, даже и следа не останется", - сказал Николай Лукашук.
По мнению политика, каждый житель области готов обороняться. Полный текст интервью можна найти по этой ссылке.
Топ комментарии
+25 svoroncov
показать весь комментарий07.03.2022 13:17
+10 Tema9
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+10 Nataliy Konstantinova
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Хоча стоп. Все правильно, так і кажи.
На юге ситуация совершенно другая.
Посмотрим что и как будет, успехов конечно. Но, где-то сегодня читал, Корбан говорил что с обороной Днепра все как бы Ок, только нет ПВО ёмаёё(
с таким гигантом ракетостроения как ЮМЗ и не иметь ПВО ? не смешите наши тапки...
а мо партизанит ?? ))))))
Так може вже час Дніпру допомогти сусідам заоріжцям, а також харківянам? З Кривого Рогу Новій Каховці? З Павлограду Ізюмцям?
синагогу х-ло не бомбитиме