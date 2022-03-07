РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4675 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
14 199 101
армия РФ (15319) война (46523) переговоры (4648) Россия (91193) Подоляк Михаил (243)

Переговоры с РФ стартуют сегодня в 16:00, делегация – без изменений, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Переговоры с РФ стартуют сегодня в 16:00, делегация – без изменений, - Подоляк

Переговоры украинской и российской делегаций запланированы на 16:00 7 марта.

Об этом в твиттере написал член украинской делегации Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не остановится на Украине, - Науседа
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
Без змін? А Кіреєв?
показать весь комментарий
07.03.2022 13:35
+22
Условия Украины должны быть следующими - путин сдохни мразь
показать весь комментарий
07.03.2022 13:35
+18
Чушь. Требования паРаши не поменялись - полная капитуляция. Гуманитарные коридоры (как единственную причину переговоров) они все равно не соблюдают от слова совсем. Зачем тратить время на пустую болтовню?
показать весь комментарий
07.03.2022 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А на хрена там потрібен Арахамія головного мозку?Воно ж тупе і дурне,який з нього толк?
показать весь комментарий
07.03.2022 19:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 