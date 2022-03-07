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Переговоры с РФ стартуют сегодня в 16:00, делегация – без изменений, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переговоры украинской и российской делегаций запланированы на 16:00 7 марта.
Об этом в твиттере написал член украинской делегации Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", - отметил он.
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Виктор Сватула
показать весь комментарий07.03.2022 19:10 Ответить Мне нравится 1
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