Переговоры с РФ стартуют сегодня в 16:00, делегация – без изменений, - Подоляк

Переговоры украинской и российской делегаций запланированы на 16:00 7 марта.

Об этом в твиттере написал член украинской делегации Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", - отметил он.

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