Попытки Москвы эвакуировать людей в РФ – неприемлемы. Их могут взять в заложники или использовать в качестве живого щита, - МИД
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Вопреки достигнутым договоренностям, 7 марта Российская Федерация в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из окруженных городов в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как отмечается, вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Мариуполю, Волновахе, Сумам, Николаеву, Харькову и другим населенным пунктам, что делает невозможным безопасный выезд гуманитарных колонн с украинскими и иностранными гражданами, а также доставку медикаментов и продовольствия.
"Россия должна прекратить нарушать договоренности, остановить распространение дезинформации и манипулирование жизнями мирных людей. Эвакуация по гуманитарным коридорам возможна только при полном соблюдении режима прекращения огня, к которому готова украинская сторона.
Мы также считаем неприемлемыми попытки Москвы вынудить гражданское население из окруженных городов выехать на территорию РФ и Беларуси, учитывая высокую вероятность провокаций, в том числе - взятие эвакуированных людей в заложники или использование их российской армией в качестве живых щитов", - говорится в сообщении.
Украина призывает государства, в частности те, лидеры которых поддерживают контакт с президентом Путиным, приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для открытия гуманитарных коридоров и предотвращения масштабной гуманитарной катастрофы.
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МИД Украины продолжает находиться на постоянной связи с посольствами иностранных государств, граждане которых оказались в районе боевых действий, и оказывает им максимальное содействие в эвакуации их граждан по украинской территории.
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он пробували ряженим роздавати гуманітарку, бо народ послав загарбників за російським воєнним кораблем
їхня мета - провокації та вбивства
тому вони сюди ц прийшли
Але ж народ збираєтся саме на вокзали й тому розуміло , який вони напрямок вибрали .
тільки без повернення в Україну
**** nenavizhu ih do konchikov volos.
Jesli oni mne vrali to ja pishu ne pravdu, no mne net ne maleishih somnenij i ne vizhu prichin, zachem im bilo mne vratj.
Ким досягнені? Просто взяли і повірили в слова?
Киевский народ!
Утрите слёзы, утрите кровь и взгляните ясным взором: на вас напала Орда. Ничего у нас, кацапов не изменилось в нашей тактике за 800 лет: набежать тысячами полу-рабов, не считать наших убитых, взять в осаду города и месяцами выжигать их, вымаривать голодом, пока жители сами не откроют ворота и не сдадуться в полон. Если не сдадуться - стереть город с лица земли. А если сдадутся - посадить своего «царя», дать ему ярлык на правление и пусть собирает дань и отсылает в Орду, чтобы мы жили хорошо, не работали, развлекались с полоненными женщинами и детьми и готовились к следующему набегу - дальше на запад. Чтобы и другие народы платили нам дань. Мы, кацапы, хотим обложить данью все народы земли, потому что кто сильнее - тот и прав. Это наш единственный закон, наша вера, наша логика. Мы в своей Орде живем лишь по этому закону, и заставляем жить по нему всех, кого смогли подчинить. Над всеми остальными верами, законами и общественными договорами мы смеемся в душе - а иногда и в открытую. В глубине нашего сознания каждый из нас уверен, что человек - животное, а мы, ордынцы, кацапы - хищники среди человеческого стада. Жизнь другого человека для нас не стоит ничего, да и наша собственная жизнь не стоит больше того, насколько нам хорошо или плохо прямо сейчас, в этот момент. У нас нет ни прошлого, ни будущего, мы не думаем о них. Нам иногда бывает жалко собственных детей или родителей, но это быстро проходит, потому что сочувствие - это слабость, а слабый всегда будет либо мертвым, либо рабом. Мы никому не верим, и меньше всего - друг другу. Хороший ордынец все делает молча, а если произносит человеческие слова - то лишь для того, чтобы обмануть или заманить жертву. Потому что мы считаем, что все, что не скрыто - ложь. Кацап не верит в право собственности. Мое - это то, что я украл или отнял и то, чтоу меня нельзя сейчас отнять, если я молод и силен, или то, что съел или спрятал - если стар и хитер. Если Хан долго не дает мне есть - я убиваю своего ребенка, чтобы накормить себя и ту женщину, в которую я сегодня буду выпускать свое семя.
Мы не признаем и не ведаем других чувств, кроме страха, голода и похоти. Все остальное - выдумки трусов и слабаков, которые настолько генетически ущербны, что даже не могут испытать радости садиста - высшего наслаждения, доступного лишь истинным хищникам. Мы не боимся смерти, потому что смерть - это избавление от страха, голода и боли. Мы боимся лишь голода и боли. Народам, порабощенным нами, кажется, что мы - дикари, но мы, кацапы, верим, что на самом деле мы - те, что не боятся смотреть правде в глаза, мы - вершина эволюции человеческого рода. Это живет в каждом из нас, и поэтому наша Орда не менялась веками и никогда не изменится, пока она существует. Взращенный в Орде всегда будет ордынцем в душе, даже если жизнь забросит его в другме народы.
Народ Киевского государства, украинцы!
Нами, кацапами, сейчас правит слабый Хан, старый, трусливый и глупый, и это - ваш шанс уберечь свою землю от полона. Если вы сможете убить, перехитрить нас или испугать нас, так, чтобы мы побежали обратно в Орду - вы победите нас и защитите свою землю на какое-то время. Тех из нас, кто вернется в Орду живыми, превратят в рабов и будут убивать мучительной смертью, чтобы новые поколения воинов знали, что бывает с теми, кто не довел набег до конца. Через двадцать, тридцать или пятьдесят лет новый Хан пошлет наших детей в новый набег, потому что нам нужно кушать, и кушать хорошо. А вы должны нас кормить, иначе мы вас убъем. Это знает каждый кацап, это - основа Орды. Мы полуграмотны и полуголы, но нас миллионы и мы по-другому жить не умеем, да и не хотим. Мы к этому привыкли и нас, в принципе, это устраивает. Каждый из нас готов стать Ханом, если представится такой случай. В прежние века, бывало, нами правили и сербы и Литва, и немцы - но мы не изменились, мы всегда возвращались в Орду. Так будет всегда, пока существует Орда.
Я - кацап, и рассказываю вам, что живет в глубине моей души, как и в глубине души каждого кацапа. Во многих из вас, тех, предки которых веками брались в полон Ордой, тоже живет это. Я знаю, что, когда вы читали эти строки, в душах некоторых из вас шевелился раб. Когда вы берете нас в плен и вам хочется нас убить беззащитными - это в вас говорит кацап. Мы, ордынцы знаем это, мы чувствуем это в тех из вас, в ком это есть - мы хищники и хорошо чувствуем звериный гнев, отчаянье, сомненье или страх. Сейчас пред вами выбор - сдаться нам на милость и стать частью Орды, или отразить набег, остаться Украинцами и готовиться отражать наши следующие набеги. Этот выбор должен сделать каждый из вас, потому что те, кто уговаривает себя, что их это не коснется - уже сдались нам. Я желаю вам победить нас. Тогда мои внуки смогут бежать к вам из Орды, заработать ваше прощенье и стать свободными.
И вы, народ Киевского государства, не называйте нас «орками». Мы - такие же люди, как и вы. Просто много веков назад мы сделали свой выбор и сдались Орде.
Владимир Железняков, москаль, соучастник убийства, внук стукача и сын труса.