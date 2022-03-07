Попытки Москвы эвакуировать людей в РФ – неприемлемы. Их могут взять в заложники или использовать в качестве живого щита, - МИД

Вопреки достигнутым договоренностям, 7 марта Российская Федерация в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из окруженных городов в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Мариуполю, Волновахе, Сумам, Николаеву, Харькову и другим населенным пунктам, что делает невозможным безопасный выезд гуманитарных колонн с украинскими и иностранными гражданами, а также доставку медикаментов и продовольствия.

"Россия должна прекратить нарушать договоренности, остановить распространение дезинформации и манипулирование жизнями мирных людей. Эвакуация по гуманитарным коридорам возможна только при полном соблюдении режима прекращения огня, к которому готова украинская сторона.

Мы также считаем неприемлемыми попытки Москвы вынудить гражданское население из окруженных городов выехать на территорию РФ и Беларуси, учитывая высокую вероятность провокаций, в том числе - взятие эвакуированных людей в заложники или использование их российской армией в качестве живых щитов", - говорится в сообщении.

Украина призывает государства, в частности те, лидеры которых поддерживают контакт с президентом Путиным, приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для открытия гуманитарных коридоров и предотвращения масштабной гуманитарной катастрофы.

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МИД Украины продолжает находиться на постоянной связи с посольствами иностранных государств, граждане которых оказались в районе боевых действий, и оказывает им максимальное содействие в эвакуации их граждан по украинской территории.