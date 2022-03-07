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Попытки Москвы эвакуировать людей в РФ – неприемлемы. Их могут взять в заложники или использовать в качестве живого щита, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Попытки Москвы эвакуировать людей в РФ – неприемлемы. Их могут взять в заложники или использовать в качестве живого щита, - МИД

Вопреки достигнутым договоренностям, 7 марта Российская Федерация в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из окруженных городов в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Мариуполю, Волновахе, Сумам, Николаеву, Харькову и другим населенным пунктам, что делает невозможным безопасный выезд гуманитарных колонн с украинскими и иностранными гражданами, а также доставку медикаментов и продовольствия.

"Россия должна прекратить нарушать договоренности, остановить распространение дезинформации и манипулирование жизнями мирных людей. Эвакуация по гуманитарным коридорам возможна только при полном соблюдении режима прекращения огня, к которому готова украинская сторона.

Мы также считаем неприемлемыми попытки Москвы вынудить гражданское население из окруженных городов выехать на территорию РФ и Беларуси, учитывая высокую вероятность провокаций, в том числе - взятие эвакуированных людей в заложники или использование их российской армией в качестве живых щитов", - говорится в сообщении.

Украина призывает государства, в частности те, лидеры которых поддерживают контакт с президентом Путиным, приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для открытия гуманитарных коридоров и предотвращения масштабной гуманитарной катастрофы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия заявляет о "тишине". Хочет эвакуировать украинцев в Беларусь и РФ

МИД Украины продолжает находиться на постоянной связи с посольствами иностранных государств, граждане которых оказались в районе боевых действий, и оказывает им максимальное содействие в эвакуации их граждан по украинской территории.
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Топ комментарии
+39
Тільки відморожений кретин може зараз евакуюватися в рашку.
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07.03.2022 15:06
+22
ехать в беларусь или парашу - верх идиотизма.
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07.03.2022 15:06
+14
В тому то і фішка, показати як українці тікають на московію, типу як тікати від німців в Освенцим.
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07.03.2022 15:08
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Тільки відморожений кретин може зараз евакуюватися в рашку.
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07.03.2022 15:06 Ответить
раша завжди коли не має реальних покаже ряжених
он пробували ряженим роздавати гуманітарку, бо народ послав загарбників за російським воєнним кораблем

їхня мета - провокації та вбивства
тому вони сюди ц прийшли
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07.03.2022 15:09 Ответить
На ряжених начхати- в це вірять лише Zомбі.
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07.03.2022 15:14 Ответить
На Московію потяги не ходють ...
Але ж народ збираєтся саме на вокзали й тому розуміло , який вони напрямок вибрали .
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07.03.2022 15:16 Ответить
Там ьуси і автобуси раніше ходили по 20 раз на добу,в Мордою

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07.03.2022 18:14 Ответить
Такі ще є, але то вже їх проблема
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07.03.2022 15:22 Ответить
Пробачь але в нас і таких дуже багато,а то що вони так роблять то пропоганда ,вони настільки зашорені що ппц, я розмрвляю з людьми,з віти,ще в кого є гроші і бізнес то вони в шокі ,но там тільки 3-4% мають загран паспорти ,а як що і мають то тільки 2-3 відсотки були за кордоном,все занавіс, розмовляю ак щ зомбованими дебілами
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07.03.2022 18:13 Ответить
Це де так?
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07.03.2022 18:17 Ответить
ехать в беларусь или парашу - верх идиотизма.
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07.03.2022 15:06 Ответить
Пишут что в Крыму замечены новые колоны с буквой Z
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07.03.2022 15:07 Ответить
В тому то і фішка, показати як українці тікають на московію, типу як тікати від німців в Освенцим.
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07.03.2022 15:08 Ответить
Moody's понизило рейтинг Росії з B3 до Ca. Це передостанній рівень рейтингу, нижче знаходяться тільки Ліван і Венесуела.
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07.03.2022 15:09 Ответить
Путин установил временный порядок выплат по внешнему долгу, согласно которому российские компании смогут выплачивать долги кредиторам из недружественных стран в рублях.-----------Указ фюрера от 05.03.22
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07.03.2022 15:09 Ответить
Правильно, іноземцям рублі, росіянам платити ягелем.
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07.03.2022 15:10 Ответить
Конфісковувати ягель.
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07.03.2022 15:15 Ответить
для цього треба мати згоду іншої сторони. Він може скільки завгодно корчити с себе пацана, але гроші є гроші. Захід все проковтне крім втрати грошей, вони швидко через суд визнають ці компанії банкрутом і будуть арештовувати майно цих компаній.
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07.03.2022 15:12 Ответить
з останніх новин про перемовини. За словами Христо Грозева орда вимагає від України - Бойко прем"єром, визнання квазіреспублік та Крим, відмова від НАТО. Зеленський відмовив категорично
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07.03.2022 15:10 Ответить
Бойка відразу розстріляти.Є ще кандидатури?
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07.03.2022 15:14 Ответить
Пишуть на телеграм, що літак януковича в мінську сів
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07.03.2022 15:17 Ответить
Та нехай, навіть Яник не такий ідіот, аби піти на це.
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07.03.2022 15:18 Ответить
От мені здається,що путлєр перед нападом консультувався з ОПЗЖ та янукодлом,а ті йому наблєяли,що в них в Україні офігенна підтримка і що українці тільки й чекають зміни вектора.Дебіли,сер
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07.03.2022 15:20 Ответить
В таких випадках треба одразу питати Бойко, бо навіть Онуфрій почав крутити носом від Москви.
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07.03.2022 15:15 Ответить
Онуфрія з кодлою гнати однозначно, щоби він там не крутив. Все майно що мають - власність релігійної громади. Отже в самих рясах і пішки п_здують на московію. Бо від того яку вивіску вони причіплять біля входу, ворогами вони бути не перестануть!
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07.03.2022 15:20 Ответить
і дійсно, най йдуть на московію, підтримають "духовно" свою довбнів.
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07.03.2022 15:24 Ответить
Цей Христо такий Грозєв...
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07.03.2022 15:16 Ответить
Скажіть йому хто- небудь правду:в рашу зараз захоче їхати тільки той,хто по самі вуха начинений вибухівкою
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07.03.2022 15:13 Ответить
Ситуація один в один як в було в ОРДЛО - позбавлення можливості евакуації на підконтрольну територію України та добровільно-примусове до рашкостану, де ********* з смоняншею скакли задля картинки пропаганди
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07.03.2022 15:21 Ответить
Нехай евакуюють своїх урукхеїв в мацквабад. Разом з активованими боєзарядами. Ото буде подарунок на 8 березня для столиці орків.
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07.03.2022 15:21 Ответить
сколько у этой мерзкой сраны гадости, подлости и гнуси, просто бездонная яма, мы с 14 года кричали - люди очнитесь, вы не знаете с кем имеете дело..., если бы все готовились от рашки отплыть как можно дальше - счас бы тихо ее утопили, быстро и качественно с минимальными потерями для себя...
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07.03.2022 15:21 Ответить
Это такая исконно русская забава - поубивать, поубивать, а потом покормить. Снова поубивать, поубивать, по головке погладить и снова поубивать...
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07.03.2022 15:23 Ответить
хто поїде то одразу нехай рве паспорт громадянина України та приймае там підданство раба
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07.03.2022 15:23 Ответить
В рашу та в булорусь ОК!
тільки без повернення в Україну
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07.03.2022 15:24 Ответить
Konecno neljzia dopustitj i ljudi pustj nepodajotsia ih zamislu - potom maskovitavaja mrazina budet trebovatj dengi za vozvrat ljudei - tak bilo 1919-1921, kogda eti ruskije mrazi trebovali ot Latviji dengi (zolotom) za vozvrashchenije bezhencov.

**** nenavizhu ih do konchikov volos.
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07.03.2022 15:26 Ответить
Da i kak razskazivali chechenci(ne kadirovskaja mrazina) a chechenci - russkije prodovali tela ubitih chechencov za 1000 dollarov i sratj hoteli na svoih ubitih.
Jesli oni mne vrali to ja pishu ne pravdu, no mne net ne maleishih somnenij i ne vizhu prichin, zachem im bilo mne vratj.
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07.03.2022 15:28 Ответить
чого, в мене є на роботі отморожена пенсія яка вболіває за раху до сих пір, вона навіть в цей час не читає новин на українських ресурсах сидячи в підвалі під рев сирен, там клініка! нонсенс!
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07.03.2022 15:29 Ответить
Всупереч досягнутих домовленостей, 7 березня Російська Федерація вчергове зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення із оточених міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Джерело: https://censor.net/ua/n3322492


Ким досягнені? Просто взяли і повірили в слова?
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07.03.2022 15:29 Ответить
Я пишу російською, тому що не знаю української мови, я кацап.

Киевский народ!

Утрите слёзы, утрите кровь и взгляните ясным взором: на вас напала Орда. Ничего у нас, кацапов не изменилось в нашей тактике за 800 лет: набежать тысячами полу-рабов, не считать наших убитых, взять в осаду города и месяцами выжигать их, вымаривать голодом, пока жители сами не откроют ворота и не сдадуться в полон. Если не сдадуться - стереть город с лица земли. А если сдадутся - посадить своего «царя», дать ему ярлык на правление и пусть собирает дань и отсылает в Орду, чтобы мы жили хорошо, не работали, развлекались с полоненными женщинами и детьми и готовились к следующему набегу - дальше на запад. Чтобы и другие народы платили нам дань. Мы, кацапы, хотим обложить данью все народы земли, потому что кто сильнее - тот и прав. Это наш единственный закон, наша вера, наша логика. Мы в своей Орде живем лишь по этому закону, и заставляем жить по нему всех, кого смогли подчинить. Над всеми остальными верами, законами и общественными договорами мы смеемся в душе - а иногда и в открытую. В глубине нашего сознания каждый из нас уверен, что человек - животное, а мы, ордынцы, кацапы - хищники среди человеческого стада. Жизнь другого человека для нас не стоит ничего, да и наша собственная жизнь не стоит больше того, насколько нам хорошо или плохо прямо сейчас, в этот момент. У нас нет ни прошлого, ни будущего, мы не думаем о них. Нам иногда бывает жалко собственных детей или родителей, но это быстро проходит, потому что сочувствие - это слабость, а слабый всегда будет либо мертвым, либо рабом. Мы никому не верим, и меньше всего - друг другу. Хороший ордынец все делает молча, а если произносит человеческие слова - то лишь для того, чтобы обмануть или заманить жертву. Потому что мы считаем, что все, что не скрыто - ложь. Кацап не верит в право собственности. Мое - это то, что я украл или отнял и то, чтоу меня нельзя сейчас отнять, если я молод и силен, или то, что съел или спрятал - если стар и хитер. Если Хан долго не дает мне есть - я убиваю своего ребенка, чтобы накормить себя и ту женщину, в которую я сегодня буду выпускать свое семя.

Мы не признаем и не ведаем других чувств, кроме страха, голода и похоти. Все остальное - выдумки трусов и слабаков, которые настолько генетически ущербны, что даже не могут испытать радости садиста - высшего наслаждения, доступного лишь истинным хищникам. Мы не боимся смерти, потому что смерть - это избавление от страха, голода и боли. Мы боимся лишь голода и боли. Народам, порабощенным нами, кажется, что мы - дикари, но мы, кацапы, верим, что на самом деле мы - те, что не боятся смотреть правде в глаза, мы - вершина эволюции человеческого рода. Это живет в каждом из нас, и поэтому наша Орда не менялась веками и никогда не изменится, пока она существует. Взращенный в Орде всегда будет ордынцем в душе, даже если жизнь забросит его в другме народы.

Народ Киевского государства, украинцы!

Нами, кацапами, сейчас правит слабый Хан, старый, трусливый и глупый, и это - ваш шанс уберечь свою землю от полона. Если вы сможете убить, перехитрить нас или испугать нас, так, чтобы мы побежали обратно в Орду - вы победите нас и защитите свою землю на какое-то время. Тех из нас, кто вернется в Орду живыми, превратят в рабов и будут убивать мучительной смертью, чтобы новые поколения воинов знали, что бывает с теми, кто не довел набег до конца. Через двадцать, тридцать или пятьдесят лет новый Хан пошлет наших детей в новый набег, потому что нам нужно кушать, и кушать хорошо. А вы должны нас кормить, иначе мы вас убъем. Это знает каждый кацап, это - основа Орды. Мы полуграмотны и полуголы, но нас миллионы и мы по-другому жить не умеем, да и не хотим. Мы к этому привыкли и нас, в принципе, это устраивает. Каждый из нас готов стать Ханом, если представится такой случай. В прежние века, бывало, нами правили и сербы и Литва, и немцы - но мы не изменились, мы всегда возвращались в Орду. Так будет всегда, пока существует Орда.

Я - кацап, и рассказываю вам, что живет в глубине моей души, как и в глубине души каждого кацапа. Во многих из вас, тех, предки которых веками брались в полон Ордой, тоже живет это. Я знаю, что, когда вы читали эти строки, в душах некоторых из вас шевелился раб. Когда вы берете нас в плен и вам хочется нас убить беззащитными - это в вас говорит кацап. Мы, ордынцы знаем это, мы чувствуем это в тех из вас, в ком это есть - мы хищники и хорошо чувствуем звериный гнев, отчаянье, сомненье или страх. Сейчас пред вами выбор - сдаться нам на милость и стать частью Орды, или отразить набег, остаться Украинцами и готовиться отражать наши следующие набеги. Этот выбор должен сделать каждый из вас, потому что те, кто уговаривает себя, что их это не коснется - уже сдались нам. Я желаю вам победить нас. Тогда мои внуки смогут бежать к вам из Орды, заработать ваше прощенье и стать свободными.

И вы, народ Киевского государства, не называйте нас «орками». Мы - такие же люди, как и вы. Просто много веков назад мы сделали свой выбор и сдались Орде.

Владимир Железняков, москаль, соучастник убийства, внук стукача и сын труса.
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07.03.2022 15:34 Ответить
Громадяни,руської армії за 10 днів вже немає-те що зараз почали підвозити -мотлох з 60 років!гівнокомандуючий пу-орк,навіть і не знає ,що в нього вже немає і не було ніякої арміїБули парадні війська!Орки хотіли за 2-ві доби завоювати собі українців,що б вони підняли їм економіку і армію,.......,вони воювали з беззахистним населенням Сірії Грузії,Чечні.Продержіться трошки:не дайте росіянським фашистам використати вас як живий щит!!!!
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07.03.2022 15:48 Ответить
Почему все пути в рашу до сих пор не взорваны? Почему в из Крыма прибыл рашистский бронепоезд? Они расширяют пути и никто не мешает, почему?
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07.03.2022 15:57 Ответить
У жодному разі не можна сідати у будь-які евакуаційні конвої росії, тих хто це зробить ймовірніше за все вбьють для красивої картинки. Так було у Луганському, коли автобуси були розстріляні російською артилерією
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07.03.2022 16:30 Ответить
Лучше никого не впускать чем согласится на это, оставшихся будуть бомбить нещадно.
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07.03.2022 16:58 Ответить
Все кто переживает за Украину и за свой город ВСЕ настоящие мужчины или в тер. обороне, или во ВСУ, волонтёрит, или помогает старикам, женщинам с маленькими детьми И ИМ не когда сидеть строчить комментарии - кого то обвиняя, кто то не так сделал, не там перекрыл - не которым нужно встать с дивана и посмотреть на себя в зеркало А, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ!???
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07.03.2022 17:43 Ответить
 
 