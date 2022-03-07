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Кабмин утвердил перечень областей, где будут выплачивать 6,5 тыс. грн тем, кто потерял работу из-за вторжения России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кабмин утвердил перечень областей, где будут выплачивать 6,5 тыс. грн тем, кто потерял работу из-за вторжения России

Кабинет Министров утвердил перечень административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь застрахованным лицам, потерявшим работу из-за войны, в рамках программы "єПідтримка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, согласно распоряжению правительства №204 от 6 марта, в список областей, где будет действовать программа, вошли: Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.

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Автор: Анастасія Потіха
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Застрахованиииим.....

От так і поділили людей...
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07.03.2022 15:28 Ответить
имеются ввиду официально оформленные работники
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07.03.2022 15:55 Ответить
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07.03.2022 18:58 Ответить
А як буде з бюджетниками, які по декілька місяців не отримують зарплати ?
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07.03.2022 15:45 Ответить
 
 