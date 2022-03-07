Благодаря украинским защитникам из Мариуполя смогли вырваться почти две тысячи человек – городской совет

Почти 2 тысячи мариупольцев смогли вырваться из оккупации благодаря нашим защитникам в период той недолгой тишины, которая была в течение последних двух дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Из них каждый пятый ребенок и каждый второй женщина.

Социальные работники совместно с военными смогли заблаговременно эвакуировать детей-сирот. "Мы защитили их от ужасов этой безжалостной войны, насколько это возможно при нынешних условиях", - информирует городской совет.

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