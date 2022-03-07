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Мариуполь (5560) эвакуация (1750)

Благодаря украинским защитникам из Мариуполя смогли вырваться почти две тысячи человек – городской совет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Благодаря украинским защитникам из Мариуполя смогли вырваться почти две тысячи человек – городской совет

Почти 2 тысячи мариупольцев смогли вырваться из оккупации благодаря нашим защитникам в период той недолгой тишины, которая была в течение последних двух дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Из них каждый пятый ребенок и каждый второй женщина.

Социальные работники совместно с военными смогли заблаговременно эвакуировать детей-сирот. "Мы защитили их от ужасов этой безжалостной войны, насколько это возможно при нынешних условиях", - информирует городской совет.

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Автор: Анастасія Потіха
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Хоч когось вдалося врятувати. Як же їм було лячно- навіть уявити важко.
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07.03.2022 15:41 Ответить
Нарешті! А орки можуть віджарити один одного десь під танком
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07.03.2022 15:45 Ответить
Мариуполь - Герой.. Мариуполь - дважды Герой..
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07.03.2022 15:46 Ответить
ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ ЗОКРЕМА ТА ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ ВЗАГАЛІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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07.03.2022 15:49 Ответить
Кроме Армии и Бога мы никому не нужны!!!
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07.03.2022 17:30 Ответить
 
 