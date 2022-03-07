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Путин заявил ЕС, что РФ "делает все" для сохранения жизни мирных украинцев

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом Война в Украине

Путин заявил ЕС, что РФ

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем в понедельник обвинил "украинские нацбатальоны" в использовании "тактики террористов", продвигая свой нарратив, которым оправдывает войну против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ. 

Путин цинично заявил, что российские военные "принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан в Украине". Он сказал, что Россия несколько раз объявляла "режим тишины" для эвакуации населения из городов Украины, но "украинские нацбатальоны препятствуют, прибегая к насилию".

Он призвал Евросоюз давить на Киев, чтобы заставить "уважать гуманитарное право".

Мишель в своем Twitter рассказал, что обсудил с президентом России разворачивающуюся в Украине трагическую ситуацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готов продолжать диалог только если Украина выполнит все требования РФ

Он сказал, что ЕС решительно осуждает российскую агрессию против Украины.

Мишель призвал Путина немедленно прекратить боевые действия и обеспечить безопасный гуманитарный проход и доступ к гуманитарной помощи.

"Обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности и защиты ядерных объектов в условиях боевых действий в Украине. Договорились поддерживать дальнейшие контакты", - отметил Мишель.

Как сообщалось, страны Евросоюза готовят новый раунд санкций против России, отказывающейся останавливать войну против Украины. Часть новых санкций может быть введена уже во вторник.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+66
Ну и паскуда лицемерная! С кацапскими свиньями бесполезно разговаривать. Только свинцовая пилюля.
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07.03.2022 15:49
+60
Интересно, тупое стадо еще верит своему фюреру?
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07.03.2022 15:48
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Нехай про своїх громадян так дбає , вони не проти
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07.03.2022 16:13 Ответить
Эта тварь похоже, просто сошла с ума.
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07.03.2022 16:16 Ответить
Вся суть кацапской орды--запредельный уровень лжи и цинизма. Такой народ не должен жить на планете земля. Ему не место в 21 веке. Только изгоем на мусорке цивилизации
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07.03.2022 16:20 Ответить
Путин мразь,**** бандитская и подонок.НЕЛЮД. Украинцы не его рабы.
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07.03.2022 16:21 Ответить
Путин - наглая, подлая, лживая тварь!
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07.03.2022 16:25 Ответить
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07.03.2022 16:27 Ответить
Поговорили, убедились еще раз что больной, ввели еще санкций и поглубже
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07.03.2022 16:46 Ответить
вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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07.03.2022 16:33 Ответить
ПУТЯ, УЙОБОК МОКШАНСЬКИЙ! ТЫ ПОНИМАЕШ, ЧТО ТЕБЕ ******? ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ ПРИМЕНИШ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, ВСЕЙ МОСКОВИИ ДО УРАЛА ******! Я ГОТОВ УМЕРЕТЬ ЗА УКРАИНУ. А ТЫ, ****** ПУТЯ, ГОТОВ? ТВОИ ДЕТИ ГОТОВЫ?
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07.03.2022 16:47 Ответить
Не бачу новин як керівництво орди самострачується... Теж мені все воно робить...
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07.03.2022 16:47 Ответить
когда вы уже проснетесь и поймете, что с фашистом нельзя вести переговоры, фашиста надо уничтожить.
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07.03.2022 16:51 Ответить
Мішель в курсах шо ***** кончений підерас
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07.03.2022 16:55 Ответить
В якому світі воно ?
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07.03.2022 17:02 Ответить
Науковці ВСУ встановили, що додатковою хромосомою в московитів є Z-хромосома.
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07.03.2022 17:03 Ответить
Також Z-хромосома є в курей, молей і деяких плазунів. Робимо висновки
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07.03.2022 20:18 Ответить
Не треба робити все, треба зробити лише одне-забратися з України
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07.03.2022 17:26 Ответить
брехлива тварюка путіноїд довбаний
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07.03.2022 17:27 Ответить
Походу, это была спецоперация по денацификации наглухо русскоязычных городов от русскоязычного населения.
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07.03.2022 18:09 Ответить
А, Українці роблять, усе можливе, для збереження життя, русо воєнних, але вони як мухи, дохнут і дохнут
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07.03.2022 18:11 Ответить
Спеціалісти, відвідайте елітного пацієнта, черга до горизонту
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07.03.2022 18:24 Ответить
Инсайдер кремля. Выродки пьют кровь девствениц и участвуют в оргиях,это 20 особей приближённых к х..лу в подземной церкви кремля. Всё есть в сети
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07.03.2022 18:29 Ответить
Гребаный ты Мишель, с кем ты это все обговариваешь, с *************** свинособакой ******, лапши много снял с ушей?
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07.03.2022 19:04 Ответить
А цей дегенерат може назвати назву хоч одного "нацбатальона", ну щоб хоч якось зрозуміти,хто конкретно це робить. Бо прізвища конкретних окупантів які ******** наші міста ми знаємо (може Пуйло саме їх вважає отими нациками-наркоманами), а й досі не чули назви хоч одного "нацбатальона".
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07.03.2022 20:08 Ответить
думаю до лягання у калюжу сечи вже близько
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07.03.2022 22:16 Ответить
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