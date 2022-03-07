Путин заявил ЕС, что РФ "делает все" для сохранения жизни мирных украинцев

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем в понедельник обвинил "украинские нацбатальоны" в использовании "тактики террористов", продвигая свой нарратив, которым оправдывает войну против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.

Путин цинично заявил, что российские военные "принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан в Украине". Он сказал, что Россия несколько раз объявляла "режим тишины" для эвакуации населения из городов Украины, но "украинские нацбатальоны препятствуют, прибегая к насилию".

Он призвал Евросоюз давить на Киев, чтобы заставить "уважать гуманитарное право".

Мишель в своем Twitter рассказал, что обсудил с президентом России разворачивающуюся в Украине трагическую ситуацию.

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Он сказал, что ЕС решительно осуждает российскую агрессию против Украины.

Мишель призвал Путина немедленно прекратить боевые действия и обеспечить безопасный гуманитарный проход и доступ к гуманитарной помощи.

"Обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности и защиты ядерных объектов в условиях боевых действий в Украине. Договорились поддерживать дальнейшие контакты", - отметил Мишель.

Как сообщалось, страны Евросоюза готовят новый раунд санкций против России, отказывающейся останавливать войну против Украины. Часть новых санкций может быть введена уже во вторник.