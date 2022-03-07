Войска врага уничтожают город Изюм. Это геноцид. Закройте небо над Украиной, - Денисова
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Вторые сутки продолжаются постоянные авиационные и артиллерийские обстрелы г. Изюм в Харьковской области. У местного населения нет никакой возможности выйти из бомбоубежищ. Информация о количестве жертв отсутствует.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Центр городка, население которого до войны составляло чуть более 46 тысяч, полностью разрушен. Не осталось ни одного здания. По всему городу повреждены школы, больницы. Нет света, газа и тепла. Планомерное уничтожение города Изюм является очевидным фактом геноцида и циничным нарушением требований Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года", - отмечает она.
По ее словам, избежать человеческих жертв и разрушения украинских городов можно только закрыв небо над Украиной!
"Прошу страны-члены НАТО закройте небо над Украиной!" - отметила Денисова.
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Стало известно имя российского военного преступника, отдавшего приказ бомбить украинские города, включая Харьков и Чугуев.
Это генерал-майор ВКС РФ Олег Маковецкий, сообщила, сославшись на показания взятого в плен российского летчика, сбитого над Харьковом ночью, генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Маковецкий родился в 1966 году в Чугуеве. Участник российской интервенции в Сирии, имеет награды.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
P.S. Нет, я не бот, так что не пишите глупостей.