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Войска врага уничтожают город Изюм. Это геноцид. Закройте небо над Украиной, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска врага уничтожают город Изюм. Это геноцид. Закройте небо над Украиной, - Денисова

Вторые сутки продолжаются постоянные авиационные и артиллерийские обстрелы г. Изюм в Харьковской области. У местного населения нет никакой возможности выйти из бомбоубежищ. Информация о количестве жертв отсутствует.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Центр городка, население которого до войны составляло чуть более 46 тысяч, полностью разрушен. Не осталось ни одного здания. По всему городу повреждены школы, больницы. Нет света, газа и тепла. Планомерное уничтожение города Изюм является очевидным фактом геноцида и циничным нарушением требований Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года", - отмечает она.

По ее словам, избежать человеческих жертв и разрушения украинских городов можно только закрыв небо над Украиной!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варвары, которые не умеют воевать, но отлично умеют убивать мирных граждан, - Подоляк о российской армии

"Прошу страны-члены НАТО закройте небо над Украиной!" - отметила Денисова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
Перестаньте закликати. Бережіть енергію. Ніхто нічого не закриє. Колективний Захід в цьому питанні обісрався.
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07.03.2022 15:58
+14
Закрийте небо!
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07.03.2022 15:57
+14
как атеист скажу: больше вероятность что помогут молитвы богу, чем Западу.
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07.03.2022 16:00
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Закрийте небо!
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07.03.2022 15:57 Ответить
Не закриють. Вони жалюгідні переляканий ниці боягузи. Які так само поводили себе з Гітлером- поки весь світ не запалав у війні.
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07.03.2022 16:15 Ответить
попросить зеленського з агрохімієй підняти нарешті асфальт та закрити ним небо....
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07.03.2022 17:56 Ответить
В спам за чергову дебільну провокацію.
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07.03.2022 17:59 Ответить
ти добровільно згоден на спам?
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07.03.2022 18:03 Ответить
УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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07.03.2022 15:58 Ответить
Перестаньте закликати. Бережіть енергію. Ніхто нічого не закриє. Колективний Захід в цьому питанні обісрався.
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07.03.2022 15:58 Ответить
как атеист скажу: больше вероятность что помогут молитвы богу, чем Западу.
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07.03.2022 16:00 Ответить
Стало известно имя российского генерала, отдавшего приказ бомбить два украинских города: это уроженец Харьковской области

Стало известно имя российского военного преступника, отдавшего приказ бомбить украинские города, включая Харьков и Чугуев.

Это генерал-майор ВКС РФ Олег Маковецкий, сообщила, сославшись на показания взятого в плен российского летчика, сбитого над Харьковом ночью, генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Маковецкий родился в 1966 году в Чугуеве. Участник российской интервенции в Сирии, имеет награды.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

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07.03.2022 15:59 Ответить
З чорною стрічкою буде гарніше.
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07.03.2022 16:23 Ответить
Можливо тому Чугуїв і не ******** так, як Ізюм?
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07.03.2022 17:40 Ответить
Видно сразу по роже , что дерьмо и трус
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07.03.2022 18:01 Ответить
да їм похер бо бояться лише за свої дупи нічого, за нами правда та перемога. Потім ще пригадаемо
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07.03.2022 15:59 Ответить
Чистый терроризм, направленный на то, чтобы морально сломать сопротивление украинцев.
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07.03.2022 16:00 Ответить
І зробити головний біль європі з біженцями.
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07.03.2022 16:16 Ответить
А где деньги, которые весь мир на нашу армию жертвует, там что-то около 11 миллиардов, если не ошибаюсь. Окольными путями можно что угодно самим купить или нет таких планов?
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07.03.2022 16:06 Ответить
Потужнішого за кулемети не купимо- бо не продадуть.
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07.03.2022 16:17 Ответить
Британія *** вашу мать! Закривайте небо негайно!
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07.03.2022 16:11 Ответить
Два дня херачить по Изюму! РоSSияне, вы и ваш путлер - психически больные существа! Вас даже людьми назвать стыдно!
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07.03.2022 16:11 Ответить
Бо вони нЕлюди.
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07.03.2022 16:18 Ответить
Ви не розумієте, що не продають? То зрозумійте нарешті.
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07.03.2022 16:19 Ответить
хренові фашисти хоча такого навть німці не робили під час другої світової війни
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07.03.2022 16:12 Ответить
Скоро НАТО скажет как лукашенко: Нас пытаются затолкать в войну с россией. Или пошлет нас прямым текстом. Денисова хватит наглеть.НАТО свой ответ уже сказало.
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07.03.2022 16:21 Ответить
Прошу наших політиків не обманювати себе і нас, нічого ніхто закривати не буде. Якщо не вистоїть армія, почнеться партизанська війна, потім почнеться тотальне винищення нашого народу. Але є гарна новина Українців в світі багато, будь ласка збережіть мову культуру, щоб наша жертва (тих хто лишився) не була даремною. Зупинили монгольську навалу, зупинили турецьку, зупинено і московську. Все щоб ти захід жив і розвивався вільно. Слава Україні.
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07.03.2022 16:21 Ответить
Бен Ладен по сравнению с ******- добрая фея
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07.03.2022 16:38 Ответить
Даже не подумают, лучшего способа как ослабить рашку, чем сейчас, у них просто не будет. Наоборот они заинтересованы, что бы орки как можно сильней увязли в Украине.
P.S. Нет, я не бот, так что не пишите глупостей.
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07.03.2022 16:40 Ответить
Нато очкошники. Они даже сев.Корею обосрались в стойло поставить
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07.03.2022 16:50 Ответить
я не маю слів...
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07.03.2022 17:05 Ответить
Давайте краще сприяти та молитись, щоб громадяни ЄС самі закликали НАТО закрити небо!
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07.03.2022 18:06 Ответить
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"
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07.03.2022 18:09 Ответить
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"
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07.03.2022 18:09 Ответить
перепощуйте мою ідею! давайте спробуємо люде!
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07.03.2022 18:10 Ответить
 
 