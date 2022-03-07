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Житомирщина (1314) обстрел (20085) Бутусов Юрий (3904) Малин (7)

Российская авиация нанесла ущерб гражданским объектам в Малине. Город готовится отбивать следующие атаки, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вчерашнего российского обстрела очень пострадал центр Малина.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В 21.00 6 марта российская авиация нанесла удар по центру города Малин Житомирской области. Гражданским объектам нанесён огромный ущерб. Российская авиация наносит массированные удары по Житомирщине. Бьют, как обычно, без разбора, пытаются запугать и терроризировать жителей, чтобы подавить всенародное сопротивление. Горожане готовятся к отражению российского наступления", - отметил он.

Также читайте: Войска врага уничтожают город Изюм. Это геноцид. Закройте небо над Украиной, - Денисова



Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
русские суки, фашисти, ублюдки та нелюди
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07.03.2022 16:19
+7
белорусы, может пора уже перестать молча терпеть врага на своей территории, вас используют как коврик для вытирания грязных русских сапог, как плацдарм для убийства братского украинского народа или мы вам уже не братья?..., вместе - мы сила, порознь - они вас втопчут в вашу землю....
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07.03.2022 16:19
+7
Без шансов на реакцию
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07.03.2022 16:22
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русские суки, фашисти, ублюдки та нелюди
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07.03.2022 16:19 Ответить
белорусы, может пора уже перестать молча терпеть врага на своей территории, вас используют как коврик для вытирания грязных русских сапог, как плацдарм для убийства братского украинского народа или мы вам уже не братья?..., вместе - мы сила, порознь - они вас втопчут в вашу землю....
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07.03.2022 16:19 Ответить
Без шансов на реакцию
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07.03.2022 16:22 Ответить
Сподіваюся поки, коли картковий будинок посиплеться і вони цим скористаються, але поки ми самі.
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07.03.2022 16:33 Ответить
Якщо бульбаші до сих пір вже понад 30 років терплять совдеповську тряпу замість свого національного прапора то воно зрозуміло шо то за нароТ
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07.03.2022 16:28 Ответить
Добрые они просто по природе, хороший народ - убрать кацапскую промывку мозгов и мусорских тварей, которые мирняк метелили- будут хорошими соседями.
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07.03.2022 16:37 Ответить
Амінь...
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07.03.2022 16:45 Ответить
Да.да...Только я всю жизнь видел со стороны русских к украинцам отношения как к людям второго сорта. Пусть не явное....
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07.03.2022 16:52 Ответить
А хто окрім їх самих буде прибирати ту кацапсячу промивку? Хто українцям прибирав?! Ніхто! Ми сами, а вірніше в нас імунітет від всього кацапсячого на генному рівні.
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07.03.2022 16:56 Ответить
Собрать в одном месте тех,кто саботировал все годы Независимости вступление в НАТО и устроить геноцид. Шуфрич точно...ну и дальше много подобной мрази.
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07.03.2022 16:20 Ответить
НАТО а жопе само Вы что не видите что оно из себя представляет ? если нападет путин на прибалтику нато будет сопеть в две дырки
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07.03.2022 16:30 Ответить
Страны Балтии правильно писать. Пройдемте в спам, товарищ.
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07.03.2022 16:37 Ответить
Не треба. Помилка не велика- а суть вірно передано.
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07.03.2022 16:40 Ответить
Русские это не люди. Запомните.Не люди.ЭТО НЕЛЮДЬ. Русские сцыкливы и будут воевать с городами и мирными людьми.Когда русские получают вооруженный отпор они драпают усравшись.Украинская армия это доказала. Это ********.
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07.03.2022 16:49 Ответить
 
 