26 511 61
Не обращайте внимания на токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев. Все будет так, как нужно Украине, - Подоляк перед переговорами с РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ближайшие минуты начнется третий раунд переговоров Украины с РФ.
Об этом в твиттере сообщил член украинской делегации Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.
"Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которых тянут по глупости россияне", - заметил Подоляк.
"Все будет так, как нужно Украине и так, как нужно нашим людям, которые уже доказали, что Украина побеждает", - добавил он.
Топ комментарии
+34 Алексей Технолог
показать весь комментарий07.03.2022 16:25
+33 jklpqrs
показать весь комментарий07.03.2022 16:25
+33 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий07.03.2022 16:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:
18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «"Сразу честно скажу: почти не спал все эти дни, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему.
Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки).
Я не могу Вам сказать, чем руководствовались наверху при принятии решения об операции, но сейчас на нас (Служба) методично спускают всех собак. Нас ругают за аналитику - это очень по моему профилю, так что я поясню, что не так.
Нас в последнее время все сильнее зажимали подгонять отчеты под требования руководства - я как-то касался этой темы. Все эти политконсультанты, политики и их свита, команды влияния - все это создавало хаос. Сильный.
Самое главное - никто не знал, что будет такая война, это скрывали от всех. И вот Вам пример: Вас просят (условно) рассчитать возможность правозащиты в разных условиях, включая атаку тюрем метеоритами. Вы уточняете про метеориты, Вам говорят - это так, перестраховка для расчетов, ничего такого не будет. Вы понимаете, что отчет будет только для галочки, но написать надо в победоносном стиле, чтобы не было вопросов, мол, почему у Вас столько проблем, неужели Вы плохо работали. В общем, пишется отчет, что при падении метеорита у нас есть все, чтобы устранить последствия, мы молодцы, все хорошо. И концентрируетесь на задачах, которые реальные - у нас ведь сил и так не хватает. А потом вдруг действительно кидают метеориты и ждут, что все будет по Вашей аналитике, которую писали от балды.
Именно поэтому у нас тотальный пиз_ец - я даже не хочу другого слова подбирать. От санкций защиты нет по этой же причине: ну вот Набиуллиной вполне возможно таки пришьют халатность (скорее, стрелочникам из ее команды), но в чем они виноваты? Никто не знал, что будет такая война, поэтому никто не готовился к таким санкциям. Это обратная сторона секретности: раз никому не рассказали, то кто мог просчитать то, про что никто не рассказал?
Кадыров слетает с катушек. Еще и чуть с нами конфликт не начался: возможно даже украинцы вбросили дезу, что это мы сдали пути следования кадыровских спецподразделений в первые дни операции. Их там накрыли на марше страшнейшим образом, они еще воевать не начали, а их просто поразрывали в некоторых местах. И пошло-поехало: это ФСБ слило украинцам маршруты. Я такой информацией не владею, на достоверность оставлю 1-2% (совсем исключать тоже нельзя).
Блиц-криг провалился. Выполнить задачу сейчас просто невозможно: если бы в первые 1-3 дня захватили Зеленского и представителей власти, захватили все ключевые здания в Киеве, дали бы им зачитать приказ о сдаче - да, сопротивление бы уляглось до минимальных значений. Теоретически. Но что дальше? Даже при этом идеальном варианте стояла нерешаемая проблема: с кем договариваться? Если сносим Зеленского - хорошо, с кем подписывать соглашения? Если с Зеленским, то после его сноса нами же эти бумаги ничего не стоят. ОПЗЖ отказалась сотрудничать: Медведчук - трус, сбежал. Есть там второй лидер - Бойко, но он отказывается с нами работать - его даже свои не поймут. Хотели Царева вернуть, так против него даже наши, пророссийские против нас настроились. Януковича возвращать? А как? Если говорим, что оккупировать нельзя, то любую нашу власть там перебьют через 10 минут, как мы выйдем. Оккупировать? А где мы возьмем столько людей? Комендатуры, военная полиция, контрразведка, охрана - даже при минимальном сопротивлении местных нам надо от 500 тыс. и более людей. Не считая системы снабжения. А есть правило, что перекрывая количеством плохое качество управления ты все только портишь. И это, я повторюсь, было бы при идеальном варианте, которого нет.
.......и если ты себя считаешь порядочным -извинись......
https://www.youtube.com/watch?v=HgY4a-qPxg4
як я розумію, це - "нові" представники переговорної групи зі сторони Росії?
а где дети Бойко - в рашу вывез ?
коли ви ТИСНЕТЕ РУКИ ВБИВЦЯМ!!!
що прямо ЗАРАЗ ВБИВАЮТЬ наших громадян!
І ПЕРШОГО І ДРУГОГО І ТРЕТЬОГО ТРЕБА У ТЮРЯГУ
ВОНА ПО НИМ ПЛАЧЕ.