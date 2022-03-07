Байден проведет видеоконференцию с Макроном, Шольцом и Джонсоном по ситуации в Украине

Президент США Джо Байден 7 марта обсудит войну в Украине с Россией с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Согласно официальному расписанию главы американского государства, это будет происходить с помощью видеосвязи в 17:30 по киевскому времени.

"Президент обсудит последние события вокруг России и Украины в режиме защищенной видеоконференции с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцом и премьер-министром Великобритании Джонсоном", - говорится в расписании.

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