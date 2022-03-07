РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7305 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
8 193 11
Байден (2373) война (46566) Джонсон_Борис (477) Шольц Олаф (542)

Байден проведет видеоконференцию с Макроном, Шольцом и Джонсоном по ситуации в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Байден проведет видеоконференцию с Макроном, Шольцом и Джонсоном по ситуации в Украине

Президент США Джо Байден 7 марта обсудит войну в Украине с Россией с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Согласно официальному расписанию главы американского государства, это будет происходить с помощью видеосвязи в 17:30 по киевскому времени.

"Президент обсудит последние события вокруг России и Украины в режиме защищенной видеоконференции с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцом и премьер-министром Великобритании Джонсоном", - говорится в расписании.

Также читайте: ЕС пока не откажется от российских энергоносителей, - Шольц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Президент України Джо Байден проведе переговори...
показать весь комментарий
07.03.2022 16:29
+3
Зато Блинкен бодрый, ездит, был в Украине на западной границе, работает с поляками, молдаванами и другими по ключевым вопросам.
показать весь комментарий
07.03.2022 16:29
+3
Нові розвіддані поступили. Очікуємо новин.

Кацапські боти у коментарях - здохніть!
показать весь комментарий
07.03.2022 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну если не побьется, когда упадет при ходьбе на встречу к микрофону
показать весь комментарий
07.03.2022 16:26 Ответить
Если вспомнит кто он и где он,старый маразматик.
показать весь комментарий
07.03.2022 16:28 Ответить
Коли вони збираються бронетехніку передавати Україні? Без них неможливо контратакувати. Скільки ще терпіти орків біля Києва? Чи вони думають, що Джавелінами можна виграти війну? Західні країні тормозять...
показать весь комментарий
07.03.2022 16:29 Ответить
Президент України Джо Байден проведе переговори...
показать весь комментарий
07.03.2022 16:29 Ответить
Зато Блинкен бодрый, ездит, был в Украине на западной границе, работает с поляками, молдаванами и другими по ключевым вопросам.
показать весь комментарий
07.03.2022 16:29 Ответить
Cподіваюсь на те що Англія не забула чиєю ракетою було затоплено їх судно при конфлікті з Аргентиною за часів премьера Маргарет Теччер
показать весь комментарий
07.03.2022 16:37 Ответить
французским экзосетом
показать весь комментарий
07.03.2022 18:04 Ответить
Нові розвіддані поступили. Очікуємо новин.

Кацапські боти у коментарях - здохніть!
показать весь комментарий
07.03.2022 16:53 Ответить
Будут гардиться собой сыкунва циничная?
показать весь комментарий
07.03.2022 17:05 Ответить
 
 