РФ собирает жителей населенных пунктов на границе с Украиной для имитации эвакуации украинцев из окруженных городов, - глава Сумской ОВА Живицкий

Россия начала собирать граничащих с Украиной жителей населенных пунктов РФ для имитации эвакуации украинцев из окруженных российскими оккупантами городов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Россияне прямо сейчас хотят проводить провокации на своей территории. Они собирают автобусы в районе населенного пункта Суджи (Курская область – Ред.), собирают местных жителей: бабушек, дедушек, женщин, детей в этом населенном пункте и пытаются сделать картинку для своих пропагандистских СМИ якобы это украинцы эвакуируются на территорию Российской Федерации", - сказал Живицкий в видеообращении.

Он заявил, что россиянам "не хватает мозгов делать какие-то новые креативные вещи, поэтому они действуют теми же методами, которые использовали в других странах".

"Сегодня они делают то же самое и пытаются спровоцировать ситуацию, показав, что украинцы якобы хотят эвакуироваться на территорию РФ. Запомните, россияне, ни один настоящий украинец никогда не перейдет на территорию врага. Никаких гуманитарных конвоев со стороны РФ мы не будем принимать", - подчеркнул глава ОВА.

Живицкий добавил, что украинские добровольцы, тероборона и Вооруженные силы будут "воспринимать движение любого транспорта из России как дальнейшее вторжение РФ на территорию Украины".

"Мы знаем обо всех ваших действиях", - отметил Живицкий.

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Он также выразил надежду на открытие гумкоридоров в Сумской области уже в ближайшее время. "Мы делаем все зависимое и независимое от нас, мы работаем с Вооруженными силами, работают переговорщики, работают все", - подытожил он.