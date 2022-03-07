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Россия (91205) Сумская область (1836) Живицкий Дмитрий (242)

РФ собирает жителей населенных пунктов на границе с Украиной для имитации эвакуации украинцев из окруженных городов, - глава Сумской ОВА Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ собирает жителей населенных пунктов на границе с Украиной для имитации эвакуации украинцев из окруженных городов, - глава Сумской ОВА Живицкий

Россия начала собирать граничащих с Украиной жителей населенных пунктов РФ для имитации эвакуации украинцев из окруженных российскими оккупантами городов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Россияне прямо сейчас хотят проводить провокации на своей территории. Они собирают автобусы в районе населенного пункта Суджи (Курская область – Ред.), собирают местных жителей: бабушек, дедушек, женщин, детей в этом населенном пункте и пытаются сделать картинку для своих пропагандистских СМИ якобы это украинцы эвакуируются на территорию Российской Федерации", - сказал Живицкий в видеообращении.

Он заявил, что россиянам "не хватает мозгов делать какие-то новые креативные вещи, поэтому они действуют теми же методами, которые использовали в других странах".

"Сегодня они делают то же самое и пытаются спровоцировать ситуацию, показав, что украинцы якобы хотят эвакуироваться на территорию РФ. Запомните, россияне, ни один настоящий украинец никогда не перейдет на территорию врага. Никаких гуманитарных конвоев со стороны РФ мы не будем принимать", - подчеркнул глава ОВА.

Живицкий добавил, что украинские добровольцы, тероборона и Вооруженные силы будут "воспринимать движение любого транспорта из России как дальнейшее вторжение РФ на территорию Украины".

"Мы знаем обо всех ваших действиях", - отметил Живицкий.

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Он также выразил надежду на открытие гумкоридоров в Сумской области уже в ближайшее время. "Мы делаем все зависимое и независимое от нас, мы работаем с Вооруженными силами, работают переговорщики, работают все", - подытожил он.
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Топ комментарии
+14
Нехай ще й мальчіков в обдристаних трьохлєтніх трусіках назбирають. Їх там дофіга на кордоні за танками ховається. Знаєм , бо у нас тут шо не плєнний так обдрищєний.
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07.03.2022 16:44
+13
хай тi псевдо "украiнцi" эвакуйованi по черзi скажуть паляниця да там кацапський акцент та ихнее "что" все на своi мiсця поставить
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07.03.2022 16:43
+11
Для недофюрера кінішку знімають про день пАбеди
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07.03.2022 16:41
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Для недофюрера кінішку знімають про день пАбеди
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07.03.2022 16:41 Ответить
хай тi псевдо "украiнцi" эвакуйованi по черзi скажуть паляниця да там кацапський акцент та ихнее "что" все на своi мiсця поставить
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07.03.2022 16:43 Ответить
Укрзалізниця везе паляниці і кукурудзу.
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07.03.2022 16:53 Ответить
Нехай ще й мальчіков в обдристаних трьохлєтніх трусіках назбирають. Їх там дофіга на кордоні за танками ховається. Знаєм , бо у нас тут шо не плєнний так обдрищєний.
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07.03.2022 16:44 Ответить
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07.03.2022 16:49 Ответить
Геббельс нєрвно куріт в стороні.
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07.03.2022 16:44 Ответить
Це виключно для власних зомбаків пропаганда.
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07.03.2022 16:48 Ответить
Кращій "гуманітарний коридор", той, на узбіччах якого лежать вповалу кацапські ТРУПИ!
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07.03.2022 16:48 Ответить
Ну сделают и что дальше?! Санкции отменят? Украинский солдат оружие сложит? Прекратится поставка плюшек в Украину?
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07.03.2022 16:50 Ответить
Маскалі - не люди! Вони - ніція Z! Зомбі. Тільки постріл в гнилі мізки зупинить кацапню. Хороший кацап - мертвий кацап. Тому всі маскалі мають стати хорошими кацапами.
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07.03.2022 16:51 Ответить
Час звертати увагу на такі недолугі картинки, а тим більше хвилюватися за них, давно минув
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07.03.2022 16:53 Ответить
Тобто мало хто хоче житив ПідоpРуссії
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07.03.2022 16:58 Ответить
Для чого абревіатуру фашистська параша пишете з великої букви? рф - строго з маленьких
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07.03.2022 17:32 Ответить
Невже ці ідіоти і справді думають, що їм повірять?
Звичайно, крім їхніх ідіотів.
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07.03.2022 17:32 Ответить
Певно самі будуть гатити по тих поселеннях, з метою казус беллі
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07.03.2022 17:54 Ответить
 
 