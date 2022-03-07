Террористическая бомбардировка Харькова 47-м авиаполком ВКС РФ: оккупанты уничтожили 16-этажный дом. ВИДЕО
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Вчера оккупанты разбомбили шестнадцатиэтажный дом в Харькове.
Видео в Facebook выложил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Очередной шестнадцатиэтажный дом уничтожен прямым попаданием бомбы. Очевидно, что цель налета – разрушить жилой дом и убить харьковчан, чтобы заставить покинуть родной город. Российские летчики не заслуживают сдачи в плен, это серийные убийцы и относиться к ним нужно соответственно".
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+54 Гыг с Вами
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+30 Hanka Panyanka
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+16 Анатолий Воробей 64c537e3
показать весь комментарий07.03.2022 18:22
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Я не был сторонником Зели, но тут он прав. Думаю надо ещё жёстче с ними говорить, т.к. западники хотят и рыбку съесть, и с пуйлом до конца не ссориться. А так не бывает.
лучше напишите жалобу на канал "добрый геолог"
тот реально выдает обстрел РФ за обстрелы ВСУ
брехня!!!
КОНВЕЄР, ****.
одно здохло, одно попала в полон.
а на їх місце зразу їдуть точно такі самі вбивці...
але ж вони не знають що вони на війні,
вони ж млять на навчаннях!!!!
Посмотрел два сюжета Игоря Белецкий. Рассказывает правду о том, как кацапы бомбят Харьков! Кацапы хотят положить канал с 500к подписчиками!
Админы! Забаньте этих **** кацапов к **** собачим
СССР называли империей зла. И сейчас РФ такая. А почему так?
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.