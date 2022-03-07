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Террористическая бомбардировка Харькова 47-м авиаполком ВКС РФ: оккупанты уничтожили 16-этажный дом. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера оккупанты разбомбили шестнадцатиэтажный дом в Харькове.

Видео в Facebook выложил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Очередной шестнадцатиэтажный дом уничтожен прямым попаданием бомбы. Очевидно, что цель налета – разрушить жилой дом и убить харьковчан, чтобы заставить покинуть родной город. Российские летчики не заслуживают сдачи в плен, это серийные убийцы и относиться к ним нужно соответственно".
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Топ комментарии
+54
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07.03.2022 18:26
+30
люди не надо очеловечивать оккупантов, типо молодые им бы жить и жить, у них мамы-папы и пр... они достаточно взрослые, чтобы их отправили убивать и значит достаточно взрослые, чтобы отказаться от убийств и от участия в этой войне...
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07.03.2022 18:20
+16
Я думаю, що тих цапівських літунов падунов, уже достатньо для показань в Гаазі. А решту треба на землі після катапульти, різати на землі як свиней.
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07.03.2022 18:22
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в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 18:16 Ответить
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07.03.2022 18:26 Ответить
Вы НАТО боитесь обидеть? То самое, которое при огромном количестве слов поддержки Украины продолжает покупать нефтегаз у паРаши (имеется в виду, страны-члены). Те самые страны которые прекрасно видят геноцид в Украине, бомбёжки жилых кварталов и целенаправленное уничтожение инфраструктуры страны, и кроме небольшого количества оружия (за что спасибо) не осуществляют действий способных реально остановить агрессора. Запад дал ровно столько помощи, сколько необходимо для минимальной поддержки Украины - т.е. чтобы война продолжалась, но чтобы паРаша не отошла восвояси. Вероятно им эта война нужна, иначе закончили бы довольно быстро (см. Югославия, Ирак, и т.п.).
Я не был сторонником Зели, но тут он прав. Думаю надо ещё жёстче с ними говорить, т.к. западники хотят и рыбку съесть, и с пуйлом до конца не ссориться. А так не бывает.
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07.03.2022 19:42 Ответить
ті как кацапі,путаешь отделніе страні ес и военній блок нато...разберись в определениях
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07.03.2022 19:45 Ответить
та он вроде адекватный, это он так троллил.

лучше напишите жалобу на канал "добрый геолог"

тот реально выдает обстрел РФ за обстрелы ВСУ
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07.03.2022 18:44 Ответить
Я дал отбой вторым письмом. круто тролить когда твой город стирают с лица земли...
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07.03.2022 18:46 Ответить
Вы его видео вообще смотрели, прежде чем обвинять?
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07.03.2022 18:48 Ответить
Навпаки,він обурюється рашистською брехнею про саміхсєбя. Передивіться уважніше відео!
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07.03.2022 19:09 Ответить
я теж подав жалобу, але треба якось розкидати по харківским паблікам - вони вже одного сепара вичислили
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07.03.2022 18:26 Ответить
Навпаки,він обурюється рашистською брехнею про саміхсєбя. Передивіться уважніше відео!
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07.03.2022 19:10 Ответить
а хтось казав що в параші теж люди живуть.
брехня!!!
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07.03.2022 18:17 Ответить
Може і живуть, як колись дисиденти ..
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07.03.2022 18:49 Ответить
люди не надо очеловечивать оккупантов, типо молодые им бы жить и жить, у них мамы-папы и пр... они достаточно взрослые, чтобы их отправили убивать и значит достаточно взрослые, чтобы отказаться от убийств и от участия в этой войне...
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07.03.2022 18:20 Ответить
Їм не по 14 років--ніякого панькання.., досить!
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07.03.2022 18:50 Ответить
Наверное гордятся собой гамновоины вЯликой и дремучей..
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07.03.2022 18:21 Ответить
і ця паскуда бачила відео своїх мертвих та полонених колег...
КОНВЕЄР, ****.
одно здохло, одно попала в полон.
а на їх місце зразу їдуть точно такі самі вбивці...
але ж вони не знають що вони на війні,
вони ж млять на навчаннях!!!!
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07.03.2022 18:22 Ответить
Я думаю, що тих цапівських літунов падунов, уже достатньо для показань в Гаазі. А решту треба на землі після катапульти, різати на землі як свиней.
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07.03.2022 18:22 Ответить
Прямо з язика зняв.
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07.03.2022 18:36 Ответить
З літу нами так усюди поводяться, без церемоні
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07.03.2022 18:53 Ответить
Я завжди вважав, що в полон беруть, а не здають.
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07.03.2022 18:28 Ответить
Никаких больше видео с живыми кацапскими пилотами. Это будет шок-контент.
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07.03.2022 18:29 Ответить
В усьому світі, коли таких пілотів беруть у полон, то селяне забивають іх сапками.....
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07.03.2022 18:35 Ответить
К сожалению небо дорогами не закроешь. 😡
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07.03.2022 18:46 Ответить
Разбомбили только что в Харькове 16-ти этажку..Суки
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07.03.2022 18:46 Ответить
Вниманме! Пост Підлога Маккартні и Andy Fisher 67a9edc7 - фейк. Работают кацапы.

Посмотрел два сюжета Игоря Белецкий. Рассказывает правду о том, как кацапы бомбят Харьков! Кацапы хотят положить канал с 500к подписчиками!

Админы! Забаньте этих **** кацапов к **** собачим
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07.03.2022 18:47 Ответить
Не знаю уже,что и сказать глядя на все это. По ту сторону границы живут человекообразные особи на двух ногах.
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07.03.2022 18:51 Ответить
За класифікацією це вид примітивних приматів з латинською назвою ************ звичайний.
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07.03.2022 19:37 Ответить
Терміново потрібні ПЗРК українського виробництва.
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07.03.2022 19:00 Ответить
З їх льотчиками потрібно поводитись так як з їх артелеристами, путін зробив свою останню помилку яка призведе до розпаду ********* і суду над режимом путлера. Українці громадяни мають нерешті на століття запам'ятати що росіяни та росія це наші вороги котрі завжди хочуть нас фізично знищити, тому для нашого виживання нам потрібна стратегія як в Ізраілю
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07.03.2022 19:19 Ответить
Не тратьте время и силы на россиян. Они ничего не изменят! https://youtu.be/zIgWppTXh4c
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07.03.2022 19:22 Ответить
Да, согласен! Видел уже! Все правильно он про кацапов каже. А летчиков и артиллерию в плен не брать. А записывая на видео их стоны и прощения расстреливать. И отправлять видео родным!
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07.03.2022 19:34 Ответить
Можно еще так:
СССР называли империей зла. И сейчас РФ такая. А почему так?
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.
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07.03.2022 21:35 Ответить
Зараз всі накинуться але мені здається що потрібно забути про толерантність і садити збитих льотчиків на палю.... особливо тих в яких в льотному завданні будуть цивільні обєкти
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07.03.2022 19:30 Ответить
Ни знал, что в Украине, думал , что учения, командование обмануло ко-ко-ко
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07.03.2022 19:42 Ответить
***... какие учения на 12 день,уже вся планета гудит ,а они косят под дурачков -типа были в запое,ничего не знали,вышли с запоя и поехали на учения
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07.03.2022 20:20 Ответить
 
 