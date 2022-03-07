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Новости Война в Украине
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гуманитарная помощь (1202) Буча (429) инвалидность (88)

"У нас нет шансов на спасение – нам некуда бежать и нет возможности": Люди с инвалидностью умоляют о спасении из Бучи.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Общественная активистка Ульяна Пчелкина просит об эвакуации людей с ограниченными возможностями из Бучи, где 12 день идут жесткие боевые действия.

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наш город с самого начала стал горячей точкой и выбраться отсюда человеку с инвалидностью просто нет возможности. Все пути взорваны, связь с постоянными перебоями. Мы обращаемся ко всем международным миссиям и организациям - остановите российскую агрессию в Украине!" – написала женщина с ограниченными возможностями.

Она указала, что ее дом был под прямым обстрелом из танка, сейчас в городе мародерствуют российские оккупанты.

"У нас нет шансов на спасение - нам некуда бежать и нет возможности! В городе нет никаких коммуникаций. Свет, вода, газ - отсутствуют, температура в квартирах на грани 10-12 градусов. Связи тоже нет, этот пост загружается под обстрелами , с риском для жизни, где хоть немного ловит связь", - подчеркнула Пчелкина.

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Она подчеркивает, что люди с инвалидностью по всей территории оказались заложниками своей инвалидности - "у нас нет доступа к укрытиям, мы не можем добыть себе пищу и воду, необходимые лекарства…".

Пчелкина подчеркнула, что у людей с ограниченными возможностями сейчас почти нет шансов выжить. И обращается ко всем организации за помощью.
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Топ комментарии
+43
Господи, який жах. І все це горе, через комплекс неповноцінності огидного, старого, кремлівського недомірка.

Бог сказав: «Бійся сліз ображеної тобою людини, адже він буде просити мене про допомогу, і я допоможу».
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07.03.2022 18:45
+16
Ви не "заручники своєї інвалідності". Ви заручники рашистських нелюдів.
Перепрошую.
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07.03.2022 18:51
+12
оказывается очень трудно собрать доказательства преступлений рашки в Украине, все должно быть железобетонно, четко и правильно зафиксировано...., а вот эта ситуация как? не подойдет?, да только за преступления против людей с ограниченными возможностями, против детей и стариков рашке пожизненная д.б. анафема...
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07.03.2022 18:46
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Господи, який жах. І все це горе, через комплекс неповноцінності огидного, старого, кремлівського недомірка.

Бог сказав: «Бійся сліз ображеної тобою людини, адже він буде просити мене про допомогу, і я допоможу».
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07.03.2022 18:45 Ответить
оказывается очень трудно собрать доказательства преступлений рашки в Украине, все должно быть железобетонно, четко и правильно зафиксировано...., а вот эта ситуация как? не подойдет?, да только за преступления против людей с ограниченными возможностями, против детей и стариков рашке пожизненная д.б. анафема...
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07.03.2022 18:46 Ответить
Ці докази підійдуть?
https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/511395240330189
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07.03.2022 18:48 Ответить
Ви не "заручники своєї інвалідності". Ви заручники рашистських нелюдів.
Перепрошую.
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07.03.2022 18:51 Ответить
Не було б у підаРашки енергоносіїв. Вже б і рашки не було....
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07.03.2022 19:03 Ответить
Падлюка кремлівські
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07.03.2022 19:04 Ответить
Касап идёт - хуже монгола..
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07.03.2022 19:10 Ответить
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 19:14 Ответить
Він тількі то і робить, ти шо новини не дивишься?! Люди все знають, а ваші лідери твердять шо не можно вводити ЗН бо буде треття мирова.
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07.03.2022 19:22 Ответить
Треба не по верхівці європейської йти, а йти до її головного базису - місцевих громад! Саме до них звертатись! У саме серце Європи! А Зе йде по верхам - ось де помилка!
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07.03.2022 19:27 Ответить
Ти нормальний?! Як ти це собі уявляешь - Зе буде зараз бігати по ваших громадах?!! Може ше по хатах ваших ходити, в двері стукати?
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07.03.2022 20:13 Ответить
Нам не можна відступати! За нами Європа!
--------------------

Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!

1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу

ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ

Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
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07.03.2022 19:14 Ответить
Эти люди беззащитные как дети.
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07.03.2022 19:19 Ответить
😢🤲🇺🇦❤️🇦🇿✊✌️
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07.03.2022 19:59 Ответить
Тримайтеся рідненькі, ЗСУ робить все можливе і не можливе, там з білорусії величезний контингент зайшов як раз на вас і продовжує заходити .

тому потрібен час щоб їх вибити
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07.03.2022 20:43 Ответить
 
 