"У нас нет шансов на спасение – нам некуда бежать и нет возможности": Люди с инвалидностью умоляют о спасении из Бучи.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Общественная активистка Ульяна Пчелкина просит об эвакуации людей с ограниченными возможностями из Бучи, где 12 день идут жесткие боевые действия.
Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наш город с самого начала стал горячей точкой и выбраться отсюда человеку с инвалидностью просто нет возможности. Все пути взорваны, связь с постоянными перебоями. Мы обращаемся ко всем международным миссиям и организациям - остановите российскую агрессию в Украине!" – написала женщина с ограниченными возможностями.
Она указала, что ее дом был под прямым обстрелом из танка, сейчас в городе мародерствуют российские оккупанты.
"У нас нет шансов на спасение - нам некуда бежать и нет возможности! В городе нет никаких коммуникаций. Свет, вода, газ - отсутствуют, температура в квартирах на грани 10-12 градусов. Связи тоже нет, этот пост загружается под обстрелами , с риском для жизни, где хоть немного ловит связь", - подчеркнула Пчелкина.
Она подчеркивает, что люди с инвалидностью по всей территории оказались заложниками своей инвалидности - "у нас нет доступа к укрытиям, мы не можем добыть себе пищу и воду, необходимые лекарства…".
Пчелкина подчеркнула, что у людей с ограниченными возможностями сейчас почти нет шансов выжить. И обращается ко всем организации за помощью.
Пожалуйста, подождите...
Бог сказав: «Бійся сліз ображеної тобою людини, адже він буде просити мене про допомогу, і я допоможу».
https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/511395240330189
Перепрошую.
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!
1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу
ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ
Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
тому потрібен час щоб їх вибити