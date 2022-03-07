Оккупанты планируют активизировать авиацию, чтобы ударить по крупным городам - Генштаб ВСУ
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Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре.
Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона города Киева.
На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности вдоль государственной границы Украины", - отметили в Генштабе.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника.
"Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов", - говорится в сообщении.
По информации Генштаба, в населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения.
На отдельных направлениях возле Конотопа и Ахтырки враг потерял до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.
"Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях", - говорится в сообщении.
В Генштабе также отметили, что морально-психологическое состояние противника остается крайне низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России.
Пожалуйста, подождите...
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ЗСУ можливо нанесуть упереджуючий удар ракетами по скупченні літаків на аеродромах
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!
1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу
ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ
Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
Польша однозначно заинтересована в победе Украины. Но!
Чем дольше у нас идёт война, тем больше Польша получит недорогой рабочей силы, в которой крайне нуждается её экономика.
Наразі слово саме за Польщею. А вони тягнуть...
Чому б це?
Может старики ещё пока и не едут в большом количестве-но при плохом расскладе -поедут все,а это уже не 500000 а миллионов 5 .
Да и при продлении войнухи будет кризис планетарного масштаба (он уже начинается на энергетическом и продовольственном рынках пока,но пойдет рикошетом по всему)-что тоже уменшит потребность в работниках
Далі вони планують масово запустити авіацію. Щоб ці міста зрівняти з землею. Як в Сирії.
вони потім скажуть: "ми давали гуманітарні коридори для мирних. самі винуваті"
Про кацапські "зелені коридори" навіть не згадую. Думаю, вже всі бачили, як ці підори херачили по цивільних.
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Якщо, звісно, ті ЗРК на драгметали ще не порозтягали.
"Круг" вже давно знятий з озброєння, на нього вже років 15 навіть фахівців не готують у військових вишах
Якщо 15 років тому припинили готувати спеців, то їх і серед кадрових військових знайти можна. А якщо серез ветеранів - то навіть і я міг би користь принести. Свого часу я був дуже непоганим старшим оператором на СОЦ 1С12М1Ш.
****...москалів.
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Слава нації
Смерть москалям
судя по "качеству" армии оккупанта, не сложно предположить, что ядерные силы находятся в аналогичном состоянии.... )
https://youtu.be/yegO3fhxt_w