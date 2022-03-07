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Оккупанты планируют активизировать авиацию, чтобы ударить по крупным городам - ​​Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты планируют активизировать авиацию, чтобы ударить по крупным городам - ​​Генштаб ВСУ

Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона города Киева.
На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности вдоль государственной границы Украины", - отметили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские войска отразили все атаки на фронте командования Операции объединенных сил

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника.

"Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения.

Также смотрите: Подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению под Харьковом, - Сухопутные войска. ФОТОрепортаж

На отдельных направлениях возле Конотопа и Ахтырки враг потерял до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.

"Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что морально-психологическое состояние противника остается крайне низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России.
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Топ комментарии
+43
Все лезут и лезут. Как тараканы.
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07.03.2022 19:32
+27
Так тараканы хоть за едой ползут, а эти за смертью..
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07.03.2022 19:33
+20
Ага- побачити Україну і здохнути.
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07.03.2022 19:37
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Все лезут и лезут. Как тараканы.
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07.03.2022 19:32 Ответить
Так тараканы хоть за едой ползут, а эти за смертью..
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07.03.2022 19:33 Ответить
Ага- побачити Україну і здохнути.
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07.03.2022 19:37 Ответить
Орда 21 століття. Їх менталітет не змінився ще з тої пори. Це пряма аналогія. Нам треба впоратися з цими дикими варварами. Це історична місія України і українців. Минулий напад Орди ми пережили і цей відіб'ємо. Нищимо ворога безжально!
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07.03.2022 19:47 Ответить
Окупанти планують активізувати авіацію, щоб вдарити по великих містах, - Генштаб ЗСУ
===============
ЗСУ можливо нанесуть упереджуючий удар ракетами по скупченні літаків на аеродромах
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07.03.2022 22:11 Ответить
Требую продолжение сушкопада..
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07.03.2022 19:32 Ответить
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 19:33 Ответить
Саме це зараз і відбувається. Промова Зеленського сколихнула суспільство, і воно вже закипає. Усюди тільки це зараз і обговорюється - на всіх каналах, во всіх газетах, на всіх рівнях, і всюди поміж людей. Кожну годину! Окрім президента та міністрів, в США є ще Конгресс, який рівний і навіть сильніший за них по впливу і рішеннях. Байден виділив Україні 300 мільйонів. Конгресс виділив 10 мілліардів. Люди тиснуть на Конгресс і депутати вимушені с цим рахуватися. Так ще рано впадати у розпач щодо цього питання. Так само працює і Європа. Люди можуть дотиснути свою владу. Боротьба наростає. Це питання ще зовсім не закрите! Тримаймося.
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08.03.2022 01:29 Ответить
Нам не можна відступати! За нами Європа!
--------------------

Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!

1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу

ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ

Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
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07.03.2022 19:33 Ответить
Перебрасывают в белорусскую область, чтобы проломить оборону с севера.Надеюсь, стингеры их уже ждут.
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07.03.2022 19:34 Ответить
Навіть зачекалися.
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07.03.2022 19:36 Ответить
Почему Польша не даёт самолёты?
Польша однозначно заинтересована в победе Украины. Но!
Чем дольше у нас идёт война, тем больше Польша получит недорогой рабочей силы, в которой крайне нуждается её экономика.
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07.03.2022 19:35 Ответить
Це не Польща не дає, а блок НАТО.
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07.03.2022 19:36 Ответить
Сполучені Штати вже дали ДОБРО на поставку нам старих радянських літаків, замість них обіцяють їм F 16.
Наразі слово саме за Польщею. А вони тягнуть...
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07.03.2022 19:39 Ответить
Про це вже стояв би неймовірний гвалт- а наразі тиша.
Чому б це?
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07.03.2022 19:43 Ответить
Тиша? Маса інфи в ЗМІ.
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07.03.2022 19:47 Ответить
Хоч одне посилання, пліз.
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07.03.2022 19:48 Ответить
А чому пан не скористається Гугелом ?
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07.03.2022 19:49 Ответить
Бо там всюди написано, що слова Байдена невірно зрозуміли- тож у вас є якась інша інформація, що ви так впевнено кажете? То можна посилання?
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07.03.2022 19:51 Ответить
Двохсоті кацапи ******* тишу....
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07.03.2022 19:47 Ответить
она получит больше минусов в итоге-торговля с россией и украиной тоже большая,предприятия частично закроются,работников им надо мужиков в основном ,а не куча стариков и женщин с детьми.
Может старики ещё пока и не едут в большом количестве-но при плохом расскладе -поедут все,а это уже не 500000 а миллионов 5 .
Да и при продлении войнухи будет кризис планетарного масштаба (он уже начинается на энергетическом и продовольственном рынках пока,но пойдет рикошетом по всему)-что тоже уменшит потребность в работниках
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07.03.2022 19:48 Ответить
Є один чіткий маркер, який вказує на те, що це питання буде вирішене позитивно для України. Не хачу деталізувати.
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07.03.2022 19:50 Ответить
росія зробила гуманітарні кридори, щоб все мирне населення вийшло.

Далі вони планують масово запустити авіацію. Щоб ці міста зрівняти з землею. Як в Сирії.
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07.03.2022 19:37 Ответить
Нікуди населення не виходить, не мели дурниць.
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07.03.2022 19:38 Ответить
не виходить.

вони потім скажуть: "ми давали гуманітарні коридори для мирних. самі винуваті"
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07.03.2022 19:48 Ответить
Позбувайся меншовартості- українцям вже давно плювати, що там ***** пи*дить.
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07.03.2022 19:53 Ответить
"Російським окупантам наказали розстрілювати цивільних в Україні. У разі відмови вбивати жінок і дітей - відкривати вогонь по своїм. У цьому Службі безпеки України зізнався один із загарбників, якого підстрелили свої ж. Ролик опублікували в Telegram." ©

Про кацапські "зелені коридори" навіть не згадую. Думаю, вже всі бачили, як ці підори херачили по цивільних.
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07.03.2022 19:50 Ответить
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07.03.2022 19:38 Ответить
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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07.03.2022 19:39 Ответить
Знімайте з консервації ЗРК Круг. Він хоч і старенький, але на безриб"ї і рак риба.
Якщо, звісно, ті ЗРК на драгметали ще не порозтягали.
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07.03.2022 19:42 Ответить
Ого! На вигляд штука страшна.))
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07.03.2022 19:49 Ответить
Може Ви мали на увазі ЗРК "Куб"?
"Круг" вже давно знятий з озброєння, на нього вже років 15 навіть фахівців не готують у військових вишах
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07.03.2022 19:57 Ответить
Куб поступається Кругу в дальності. Хоча, як на мене, треба знімати з консервації і той і той тип ЗРК, якщо вони ще боєздатні. І навіть якщонебоєздатні - СОЦ може виконувати функції відлякування ворожих літунів або і фальшивої цілі для їх засобів ураження.
Якщо 15 років тому припинили готувати спеців, то їх і серед кадрових військових знайти можна. А якщо серез ветеранів - то навіть і я міг би користь принести. Свого часу я був дуже непоганим старшим оператором на СОЦ 1С12М1Ш.
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07.03.2022 20:15 Ответить
Бачив сюжет, десь в 2017-2018 роках, що куб активно відновлювався і ставився на озброєння.
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07.03.2022 20:35 Ответить
Ракети там непогані. Канал керування зобити більш захищеним - півсправи зроблено. А якщо ще поміхостійкість СОЦ та СНР підвищити - то взагалі чудово.
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07.03.2022 21:31 Ответить
Ми ці комплекси на військовій кафедрі вивчали в 1990-92 р.
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07.03.2022 21:20 Ответить
Так, КПІ готував командирів ПУ 2П24 для ЗРК Круг. У нас лейтенанти дворічники з КПІ служили.
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07.03.2022 21:27 Ответить
путин планирует сирийский сценарий для Киева и Харькова.

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07.03.2022 19:45 Ответить
Обосрется и здохнет на висилице, а мы выживем и будем жить в веках
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07.03.2022 19:48 Ответить
Народ мій є! Народ мій завже буде! Ніхто не переможе мій народ!
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07.03.2022 19:46 Ответить
Якийсь Алєксєй Технолог вподобав цю новину. Напевно кацап під нашим прапором, або просто дурень.
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07.03.2022 19:48 Ответить
травить пилотов и менять керосин на воду и не надо небо закрывать, оно само для них закроется..., белорусы, на вас надежда
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07.03.2022 19:51 Ответить
я люблю тебя , Украинский солдат ! я очень очень тебя люблю !!!

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07.03.2022 19:51 Ответить
За Броди і за Львів..
****...москалів.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 19:51 Ответить
Нам своє робить: окупантів до д'ної ями все валить, валить. Згине російський окупант-воскресне Україна.
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07.03.2022 19:54 Ответить
Третьей Мировой уже не избежать. Не могу объяснить как, но я знаю. Это у меня с детства.
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07.03.2022 20:00 Ответить
возможно, но она будет короткой.....
судя по "качеству" армии оккупанта, не сложно предположить, что ядерные силы находятся в аналогичном состоянии.... )
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07.03.2022 21:00 Ответить
Это будет везде. Возможно Пакистан с Индией сцепятся, Китай с Японией и далее по списку
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07.03.2022 21:05 Ответить
та не думаю..... штаты переоснастили часть своих ракет зарядами малой мощности, достаточной, просто чтобы уничтожить пусковые шахты.....
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07.03.2022 21:10 Ответить
Ну дай Бог
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07.03.2022 21:12 Ответить
подивимось...., далi буде.... )
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07.03.2022 21:14 Ответить
подоспела новая инфа по нашей теме
https://youtu.be/yegO3fhxt_w
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07.03.2022 21:56 Ответить
Посмотрю позже, буду занят, за день-два отпишусь возможно в другой теме.
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07.03.2022 22:02 Ответить
О чем он говорит ? Вся боеспособная авиация еще в начале февраля была переброшена к границам Украины, а его как послушаешь, так они только начинают это делать))) Повторюсь, все, что есть у кацапни, уже давно у наших кордонов.
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07.03.2022 20:17 Ответить
Американский авианосец USS Harry S. Truman на этой неделе находился в северной части Эгейского моря частично для того, чтобы убедиться, что он сможет выполнять полеты оттуда в случае эскалации напряженности в регионе.
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07.03.2022 20:25 Ответить
А західні лідери й далі виражають найглибшу стурбованість.
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07.03.2022 20:52 Ответить
 
 