Подоляк о переговорах с россиянами: "На сегодняшний день результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На украино-российских переговорах достигнуты определенные договоренности по гуманитарным коридорам, по другим консультации продолжаются.
Об этом сообщил член переговорной группы, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - написал он в Twitter.
Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
"С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, и перемирие, и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены. На сегодняшний день результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет. Тем не менее, консультации будут продолжены и мы получим результат", - добавил он в видеокомментарии.
Пожалуйста, подождите...
З вашого дозволу додам це до скарбнички )))))))))))
То не вітер віє із тьми-домовини,
То не сови будять помертвілий край.
Чути плач і стогін з милої Вкраїни...
Знов москаль мордує мій коханий край.
Плаче місяць в травах, дощ хатини мочить
Стогне вітер в ставнях, криші розгорта.
І в сльозах кривавих мої думи й ночі,
І в сльозах кривавих воля золота...
Гей, ти, край зелений! Гей, багнет блискучий...
Вже в cвій край холодний утіка москаль.
Скоро встане сонце, і загинуть тучі,
Як загине в серці днів моїх печаль.
1918 р. Друкований орган армії УНР - газета "Український козак"
завжди таке було!
хотя эвакуация очень нужна, но по сути это трата времени договариваться с этим ублюдками.
а то поклали економіку країни, розгепали купу техніки (про людей з раші мовчу, там це ніколи не коштувало й щигля) а зиску НУЛЬ ЦІЛИХ ХРІН ДЕСЯТИХ ПРОЦЕНТА
і ще бабця путю принизила
сказала, що він гандон
ій заперечили, що він пуйло, а бабця повідомили, що він не достоїн бути пуйлом, його рейтинг в нас впав
Схоже Китай бере РФ на буксир. А це вже надовго.