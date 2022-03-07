Нормализация отношений с РФ по модели "2014 года" уже невозможна, - Джонсон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Запад не сможет нормализовать отношения с Россией после нынешних событий в Украине так, как он это сделал несколько лет назад.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт правительства Британии.
Об этом Джонсон сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте.
По словам Джонсона, мир и ситуация изменились, и теперь нужно подчеркивать коллективную безопасность.
"После вторжения России в Украину мы не можем предполагать, что можно будет вернуться к какому-то статус-кво, что снова нормализуем отношения, как это произошло в 2014 году", – сказал он на пресс-конференции в Лондоне.
Напомним, что в 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым. После этого Европа продолжила сотрудничество с РФ.
Ранее Джонсон заявлял, что Британия делает все возможное, чтобы поддержать украинцев и оказывать безумное давление на Путина. Он добавил, что вместе с США и ЕС они ввели самый масштабный в истории России пакет санкций против нее. И он будет расти, пока эта агрессия не закончится.
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ще трохи почекають я бабусі почнуть гемселити окупантів пательнями.
Это да. Зашквар.
С голой жопой,без идеологии,с компрадорской элиткой ,с незамкнутыми цепочками по многим технологиям,проданными заводами и недрами и главное ботоксным полудурком ввиде императора