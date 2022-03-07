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Великобритания (4247) Джонсон_Борис (477)

Нормализация отношений с РФ по модели "2014 года" уже невозможна, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Нормализация отношений с РФ по модели

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Запад не сможет нормализовать отношения с Россией после нынешних событий в Украине так, как он это сделал несколько лет назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт правительства Британии.

Об этом Джонсон сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте.

По словам Джонсона, мир и ситуация изменились, и теперь нужно подчеркивать коллективную безопасность.

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"После вторжения России в Украину мы не можем предполагать, что можно будет вернуться к какому-то статус-кво, что снова нормализуем отношения, как это произошло в 2014 году", – сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Напомним, что в 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым. После этого Европа продолжила сотрудничество с РФ.

Ранее Джонсон заявлял, что Британия делает все возможное, чтобы поддержать украинцев и оказывать безумное давление на Путина. Он добавил, что вместе с США и ЕС они ввели самый масштабный в истории России пакет санкций против нее. И он будет расти, пока эта агрессия не закончится.

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Топ комментарии
+26
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07.03.2022 20:17
+19
"Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России." - Збигнев Казимеж Бжезинский
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07.03.2022 20:18
+12
Не хватает таких как он сейчас в мире.
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07.03.2022 20:19
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ну, в країні, де жінки банками з соліннями гасять з балкону дрони умови домовленостей 2014 р не прокатять

ще трохи почекають я бабусі почнуть гемселити окупантів пательнями.
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07.03.2022 20:14 Ответить
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07.03.2022 20:17 Ответить
Не хватает таких как он сейчас в мире.
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07.03.2022 20:19 Ответить
Задля справедливости, в 2014-2015рр його рекомендації для України мало чим відрізнялися від путінських. Маразм його не оминув.
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07.03.2022 21:38 Ответить
Захід не зможе нормалізувати відносини з Росією після нинішніх подій в Україні так, як він зробив це кілька років тому.

Это да. Зашквар.
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07.03.2022 20:17 Ответить
Закрийте небо,і кацапам *****!
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07.03.2022 20:18 Ответить
"Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России." - Збигнев Казимеж Бжезинский
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07.03.2022 20:18 Ответить
доля россии в мировой экономике 1,8 процента-так что можна обойтись как нибудь
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07.03.2022 20:32 Ответить
Рассеюшка возомнила о себе СССР-2,с 1,8 процентами валового дохода планеты(против 20 у СССР)
С голой жопой,без идеологии,с компрадорской элиткой ,с незамкнутыми цепочками по многим технологиям,проданными заводами и недрами и главное ботоксным полудурком ввиде императора
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07.03.2022 20:42 Ответить
Після перемоги Борису Джонсонові треба буде пам'ятник поставити в Києві.
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07.03.2022 20:21 Ответить
Наші стратеги всі перемоги собі запишуть, а Джонсона з Байденом панікерами назвуть.
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07.03.2022 20:35 Ответить
То розповімо "стратегам" хто є хто.
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07.03.2022 21:33 Ответить
а на другий термін запросити до нас в Україну президентом. Депутатів на..й не треба
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07.03.2022 21:14 Ответить
відносини з расеею то 404
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07.03.2022 20:22 Ответить
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07.03.2022 20:22 Ответить
раССея вперёд.. вперёд в каменный век..
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07.03.2022 20:23 Ответить
"Скрипач не нужен" (с)
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07.03.2022 20:23 Ответить
То шо они начинают вобще вслух произносят тему каких-то возможных-невозможных нормализаций с мордором, это нехороший знак.
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07.03.2022 21:47 Ответить
История показывает что спасение кровожадных орков "окорочками Буша" от голода не превращает их в эльфов. Так что надобно "не кормить волка".
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07.03.2022 23:07 Ответить
 
 