Нормализация отношений с РФ по модели "2014 года" уже невозможна, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Запад не сможет нормализовать отношения с Россией после нынешних событий в Украине так, как он это сделал несколько лет назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт правительства Британии.

Об этом Джонсон сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте.

По словам Джонсона, мир и ситуация изменились, и теперь нужно подчеркивать коллективную безопасность.

Смотрите: Войска РФ обстреляли детсад в Харькове. ВИДЕО

"После вторжения России в Украину мы не можем предполагать, что можно будет вернуться к какому-то статус-кво, что снова нормализуем отношения, как это произошло в 2014 году", – сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Напомним, что в 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым. После этого Европа продолжила сотрудничество с РФ.

Ранее Джонсон заявлял, что Британия делает все возможное, чтобы поддержать украинцев и оказывать безумное давление на Путина. Он добавил, что вместе с США и ЕС они ввели самый масштабный в истории России пакет санкций против нее. И он будет расти, пока эта агрессия не закончится.

Также смотрите: Войскам РФ дали прямой приказ стрелять в гражданских украинцев, а также в своих военных, отказывающихся это делать, - СБУ. ВIДЕО