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Российские оккупанты завезли на Запорожскую АЭС 14 пропагандистов: Польются тонны информационного дерьма о "безопасности"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты завезли на Запорожскую АЭС 14 пропагандистов: Польются тонны информационного дерьма о

В Запорожскую атомную электростанцию ​​российские оккупанты завезли 14 журналистов-пропагандистов.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! На Запорожскую АЭС российские оккупанты завезли 14 журналистов – пропагандистов. В ближайшее время от них польются тонны информационного дерьма о "безопасности" крупнейшего в Европе ядерного объекта, чтобы "убедительно" оправдать ядерный терроризм захватчиков", - говорится в сообщении.

Также запланированы съемки работников станции (конечно же – под дулом автомата) с рассказами о благодарности "асвабадителям", успокаивающие мантры о контроле со стороны специалистов Росатома и готовность принять делегацию МАГАТЭ, "благотворительное" разрешение на продолжение производства электроэнергии для нужд Украины.

"По состоянию на 18:00 на территории ЗАЭС находится около 50 единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и не менее 400 террористов. Персонал станции работает на энергоблоках, обеспечивая эксплуатацию ядерных установок. Все технические решения руководство станции заставили согласовывать с представителем оккупантов. ЗАЭС и прилегающих территориях находится в норме. Однако в любой момент ситуация может измениться вследствие нарушения захватчиками требований ядерной и радиационной безопасности", - отметили в Энергоатоме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+12
Чомусь до орків жодної небезпеки не було? Чергове підтвердження факту - де кацаби, там небезпека, лихо та смерть
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07.03.2022 20:23
+9
Крім рашензомбі ніхто не повірить!
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07.03.2022 20:21
+5
Обісрані штани чистить. Поряд з НАТО.
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07.03.2022 20:24
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Правила форума Совет форумчан
І де це всрате МАГАТЕ.?
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07.03.2022 20:21 Ответить
Обісрані штани чистить. Поряд з НАТО.
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07.03.2022 20:24 Ответить
Крім рашензомбі ніхто не повірить!
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07.03.2022 20:21 Ответить
Верим только Вовочке... полгода назад, в страшном сне бы не представил что такое скажу..
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07.03.2022 20:22 Ответить
та уже пох.
у 90% населения мордора вместо мозгов и так говно - пусть льют им дальше.
остальные это говно не будут смотреть.
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07.03.2022 20:22 Ответить
Чомусь до орків жодної небезпеки не було? Чергове підтвердження факту - де кацаби, там небезпека, лихо та смерть
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07.03.2022 20:23 Ответить
І куди те лайно поллється? На дурні голови тим самим кацапам.Більше це нікому не цікаво.
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07.03.2022 20:23 Ответить
В круг терористів і залишити на дисерт. А вже після звільненого Криму і Донбасу молитимуться про полон
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07.03.2022 20:23 Ответить
Хтось ще вірить слюнявим брехунам з параші?
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07.03.2022 20:24 Ответить
В розшук за незаконний перетин кордону , та несанкціоноване проникнення на режимний об'єкт . Років зо 15 накапвє , і спесь пройдьот .
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07.03.2022 20:24 Ответить
не знаю правда или нет но пишут что дэбила лысого нардепа Шевченко арестовали на нашей с бульбостаном границе .СБУ везёт его в Киев .О состоянии его почек и тела пока инфы нет .
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07.03.2022 20:24 Ответить
Самое лучшее что выходит у кацапов это ********* лохов им поверевших. А потом уничтожать этих лохов. Люди .Не верьте кацапским тварям. Кроме брехни и убийств они ничего ненесут
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07.03.2022 20:25 Ответить
Что они суки русские вытворяют.
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07.03.2022 20:27 Ответить
14 журналістів-пропагандистів то у соловйова стiльки братьев и сестер ? хто цим оленям повiрить то
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07.03.2022 20:32 Ответить
Це взагалі щось несусвітне, як можна було допустити їх до міста, а не вдарити десь по дорозі, а зараз ще й пропагандони їхні, уявити це не можна, бо на АЕС можуть потрапляти навіть не всі, що там працюють, а тут кадировці і інший зброд. А Європа і МАГАТЕ навіть не чухаються. Це навіть в голові не вкладується...
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07.03.2022 20:35 Ответить
как они их завезли, мне интересно, как они свободно заехали, вообще странно, они почему-то ездят у нас, как у себя дома...
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07.03.2022 20:50 Ответить
На мокшанських пропогандистів у нас імунітет так що ніяка пропогандиська мокшанська машина не діє так як ми бачимо що мокшане тут витворяють.А нащі воїни більше мотивують українську владу чим влада українців.
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07.03.2022 20:56 Ответить
Все це для унутрєннєго употрєблєнія свинособачим насєлєнієм Кацапії
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07.03.2022 21:21 Ответить
 
 