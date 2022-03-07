Россия задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной ранее на границах Украины, - Пентагон

Высокопоставленное лицо Пентагона заявило, что Россия использовала "почти 100%" боевой мощи, которая была расположена на границе Украины и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине.

Он отметил, что хотя за воздушное пространство над Украиной все еще идет борьба, США оценивают, что президент Зеленский имеет в наличии "подавляющее большинство своих самолетов", а также вооружение "земля-воздух" для защиты украинского воздушного пространства.

Также читайте: Оккупанты планируют активизировать авиацию, чтобы ударить по крупным городам - ​​Генштаб ВСУ