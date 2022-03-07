РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13831 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
37 287 97
армия РФ (15331) война (46566) Пентагон (1204)

Россия задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной ранее на границах Украины, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной ранее на границах Украины, - Пентагон

Высокопоставленное лицо Пентагона заявило, что Россия использовала "почти 100%" боевой мощи, которая была расположена на границе Украины и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине.

Он отметил, что хотя за воздушное пространство над Украиной все еще идет борьба, США оценивают, что президент Зеленский имеет в наличии "подавляющее большинство своих самолетов", а также вооружение "земля-воздух" для защиты украинского воздушного пространства.

Также читайте: Оккупанты планируют активизировать авиацию, чтобы ударить по крупным городам - ​​Генштаб ВСУ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+60
Под Харьковом погиб , практически ,
полный состав владимирского ОМОНа 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
07.03.2022 20:34
+53
Мединский пожаловался на то, что украинская делегация послала его туда же, куда и российский корабель

«Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, но они не были подписаны. Наши ожидания не оправдались», - заявил он.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:29
+47
Россия, похоже, выдохлась

Высокопоставленным должностным лицом минобороны США сообщает, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.

И в этом контексте упор Москвы на прекращение огня для «гуманитарных коридоров» - это совсем не «гуманный» шаг Кремля, нет. Это самая настоящая попытка перевести дыхание, зализать раны, и попытаться понять, почему все пошло не так и что делать дальше.

Да, Украина несет убытки, да, гибнет и мирное население. Но Украина, будет откровенны, разбила в мелочи миф о «самой величественной армии» мира.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сейчас пойдут резервисты.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:26 Ответить
Их уже набирают из тюрьм походу
показать весь комментарий
07.03.2022 20:28 Ответить
ЗэКа не значит дЭбил!!! МОТИВАЦИИ 0!!!
показать весь комментарий
07.03.2022 20:34 Ответить
Ну, кинуть їх на мародерство і терор мирного населення, як кадировців, це ще гірше.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:31 Ответить
Сложно их отловить будет.

А пока через пол Украины идут караваны бензовозов. Вообще без сопровождения. Шансов доехать у них около нуля. Ну и соответственно сотни единиц кацапской техники стоят обездвижены
показать весь комментарий
07.03.2022 20:30 Ответить
Ну пусть идут. Вам жалко? Армия уже начала наверное понимать что её сливают. Точнее слили.
показать весь комментарий
07.03.2022 23:04 Ответить
в России осужденных 450 000 тысяч.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:31 Ответить
Не рискнут. Их мотивация не просто низкая, а отрицательная...
показать весь комментарий
07.03.2022 20:37 Ответить
Грабувати і вбивати селян якраз вистачить. Кадировці зараз цим зайняті.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:32 Ответить
До этих "селян" еще дойти надо, уничтожив нашу оборону, а это из области фантастики. Они же не саранча, которую можно с самолётов сбрасывать в тыл...
показать весь комментарий
07.03.2022 21:42 Ответить
Кто им оружие даст? Они ещё по дороге перестреляют друг друга, да и наркотики с водярой сделают своё дело.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:44 Ответить
Ок. Дали оружие и выпустили, а эти урки после первого артобстрела ломанутся назад с оружием и устроят разгул бандитизма, что 90е будут детским лепетом.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:02 Ответить
В нас.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:32 Ответить
Не пойдут. Во-первых, их еще найти надо, а они сейчас все начнут прятаться. Во-вторых, это еще один удар по экономике рашки, работать-то будет некому...
показать весь комментарий
07.03.2022 20:36 Ответить
Содержание одного заключенного стоит дорого
показать весь комментарий
07.03.2022 20:38 Ответить
ДА!!!! выше я ответил про ЗэКа, то же касается и резервистов...
показать весь комментарий
07.03.2022 20:39 Ответить
А если послать безработных? Шутки-шутками. Но сейчас, под тотальный ******, они могут набрать в армию "за еду". И послать на фронт. Победа еще далека...
показать весь комментарий
07.03.2022 20:51 Ответить
Ну, с таким же успехом можно предположить посылание животных из зоопарков. Резервисты - это хотя бы какая-то подготовка, а эти совсем мясо. Они будут сдаваться нам по телефону через 5 минут после призыва...
показать весь комментарий
07.03.2022 21:01 Ответить
Скажут что завгодно лишь бы рассеюшку не сердить.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:27 Ответить
"И потому мы ничего не будем предпринимать )))"
показать весь комментарий
07.03.2022 20:28 Ответить
Сша много помогает, осталось только зрк поставить, надо помнить добро. Учитывая что украина никогда не помогала сша
показать весь комментарий
08.03.2022 01:31 Ответить

В населення рф потрібно розвивати УКРОФОБІЮ - вони повинні боятися нас більше, ніж своїх вєртухаїв. Потрібно заснувати організацію ( недержавну) по створенню "великих проблем" для учасників і пособників агресії проти нас. Із відкритим списком цілей - хай ціпеніють від страху. Із встановленими цінами . Гроші на такий стартап , впевнений , люди би не шкодували. Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
08.03.2022 08:28 Ответить
В спам за панікерство та провокацію.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:31 Ответить
Може тобі тут ще карти викласти- ти придурок?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:34 Ответить
Мединский пожаловался на то, что украинская делегация послала его туда же, куда и российский корабель

«Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, но они не были подписаны. Наши ожидания не оправдались», - заявил он.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:29 Ответить
Ну хоть подотритесь ими ...
показать весь комментарий
07.03.2022 20:42 Ответить
Касапы заканчиваются??? А сафари только начинается...
показать весь комментарий
07.03.2022 20:30 Ответить
Лишь бы не давать хоть ППО... говорит ракет у нас хватает... *****.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:30 Ответить
Это с учётом Крыма?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:31 Ответить
покуй, вже й так все зрозуміло, далі присилатимуть не спец м'ясо а просто масовку.. їм *****. ракетами й літаками ще будуть вбивати але " спец операція" просрала
показать весь комментарий
07.03.2022 20:32 Ответить
Ви вже трохи забембали, регистратори заокеанні. Допомогти серйозно не хочете- чи нам замість вас самим битися з імперією ЗЛА?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:33 Ответить
А високотехнологічна зброя то по-твоєму, не допомога? А розвід.дані в реальному часі? А мега-санкції?
Ти сам сидячи на дивані, чим помагаєш?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:44 Ответить
Я на цьому дивані не виставляю претензії тим, хто реально допомагає.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:54 Ответить
Щось я не чув від керівництва, що їх США 'забембало'.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:28 Ответить
Под Харьковом погиб , практически ,
полный состав владимирского ОМОНа 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
07.03.2022 20:34 Ответить
там ще є їнші міста, загинуть усі хто прийде
показать весь комментарий
07.03.2022 20:37 Ответить
Это вообще полный ******. Во "второй волне" пойдут гибдд-шники?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:53 Ответить
С животами по полтора центнера? Так они по дороге всё распродадут!
показать весь комментарий
07.03.2022 21:37 Ответить
Ну, или учатсковых? Там же уже погнали судебных исполнителей(забыл название). Омон уже догорает. Остаются просто мусора\пожарные, трудовики-физруки и тд.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:53 Ответить
Надеюсь полицаи. Хотя ***** их беречь наверное будет до последнего. Запасников отправляют к вам пока. Но это куча пленных орков 100%.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:55 Ответить
сегодня праздник у владимировских баб, сегодня будут танцы! )
показать весь комментарий
07.03.2022 20:54 Ответить
Будет зачатие нового пушечного мяса
показать весь комментарий
07.03.2022 21:03 Ответить
Да ну и *** с ним.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:35 Ответить
если не спам то это лутшая новость
показать весь комментарий
07.03.2022 21:50 Ответить
іс расіі родом? Як я догадався? орфографія видає
показать весь комментарий
08.03.2022 00:17 Ответить
Россия, похоже, выдохлась

Высокопоставленным должностным лицом минобороны США сообщает, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.

И в этом контексте упор Москвы на прекращение огня для «гуманитарных коридоров» - это совсем не «гуманный» шаг Кремля, нет. Это самая настоящая попытка перевести дыхание, зализать раны, и попытаться понять, почему все пошло не так и что делать дальше.

Да, Украина несет убытки, да, гибнет и мирное население. Но Украина, будет откровенны, разбила в мелочи миф о «самой величественной армии» мира.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:34 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2022 20:50 Ответить
"свої" утілізіровалі бабоси по офшорках

показать весь комментарий
07.03.2022 22:11 Ответить
Вот и ответ!!!! Что происходило в башке оккупанта! Даже бабки за информационную войну украли!!! Разворовывают всё и считают что они самые "могучие" в мире!!!!
показать весь комментарий
08.03.2022 04:24 Ответить
назвати пэдорашинську армію "самой вєлічєствєнной армією світ" це те ж саме, що назвати армію Індії "самою високопідкидуючою ноги армією світу". Ніби і правда, але до реальної бойової ефективності взагалі ніякого відношення не має...
показать весь комментарий
08.03.2022 00:08 Ответить
Нее тут у тебя небольшая ошибка, "самою високопідкидуючою ноги армією світу" про армию индии, надо писать без кавычек - самою високопідкидуючою ноги армією світу. Про армию русни только в кавычках!
показать весь комментарий
08.03.2022 04:27 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2022 20:34 Ответить
Уже не стоит...и не встанет
показать весь комментарий
07.03.2022 20:43 Ответить
Конотопские ведьмы
показать весь комментарий
07.03.2022 20:49 Ответить
а казали ж їм Конотопські відьми - ты шо не понял еще где ты? этож Конотоп, тут каждая вторая ведьма! ото не выбешивайте нас, а то завтра стоять не будет !!!
показать весь комментарий
07.03.2022 20:50 Ответить
Хапнул стволом землицы, а то что нужно после этого выстрелить подкалиберным никто не научил.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:29 Ответить
Могу ошибаться но с таким раскладом 1-2 дня их перемолоть ещё а потом массовый удар по всем направлениям всеми войсками.Учитывая что через военкоматы прошли сотни и сотни тысяч плюс тероборона больше сотни тысяч и т.д.Темболее в основном у них колоны без развёртывания.Сразу 3 направления выбивать Киев Юг и Харьков и при хорошем заделе войти в Донецк.В последнем появления наших войск сразу будет паника и кивание пяток в сторону рф со скоростью света.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:35 Ответить
В Донецке ВСУ будут встречать цветами, инфа 100%, фашизм там всех достал
показать весь комментарий
07.03.2022 20:40 Ответить
Нам даже достаточно что бы все орки резко сдохли или убежали и поднять флаг.А цветы пусть вырастут на их могилках в степях где будет ровная земля и неопознаное место.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:41 Ответить
люто плюсую!
показать весь комментарий
07.03.2022 20:52 Ответить
По сути Донецк это весь Донбасс всё что за Донецком это неважное составляющее без центра оно ничто.Падение Донецка сразу закрытие вопроса о квазиках
показать весь комментарий
07.03.2022 20:45 Ответить
А з Кримом що?
показать весь комментарий
07.03.2022 22:20 Ответить
Еще очень рано.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:02 Ответить
Говорили что возле границ стоит 120 тыс. Мы накопили 11200 вместе с пленными. Где ещё 109 тыс. ?
показать весь комментарий
07.03.2022 20:36 Ответить
Неправильно 11 тыс погибшими примерно плюс около 45 тыс ранеными и плеными.На одного убитого всегда бери 4-5 раненых или даже больше взависимости от военных действий
показать весь комментарий
07.03.2022 20:38 Ответить
может доходить до 10 раненых на одного убитого
показать весь комментарий
07.03.2022 20:43 Ответить
а может и пеплом разлетаться )))
показать весь комментарий
07.03.2022 20:51 Ответить
Да может вполне
показать весь комментарий
07.03.2022 21:49 Ответить
О точно! Про раненых и дезертиров я забыл.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:50 Ответить
11 тис. це втрати. Тобто вбиті і поранені разом.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:34 Ответить
Не разом. 11000 - це число вже вбитих окупантів. А кількість поранених, полонених можна відповідно множити на 10.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:15 Ответить
В офіційних джерелех так пише - "втрати".
Втрати у військових це вбиті і поранені, які не можуть брати участь у подальших бойових діях.
А те, що журналісти цього не знають і пишуть "вбиті" - це від незнання.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:20 Ответить
Ще коли цифра була 4500, Арестович казав, що вбитих з них близько 1500, поранених 3000. Потім перестав розшифровувати.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:21 Ответить
+2000 пленных
показать весь комментарий
07.03.2022 22:06 Ответить
Вспомогательный персонал.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:40 Ответить
Плюс учти что эти 120тыс это не все солдаты с оружием, там техники, ремонтники, прочий обслуживающий персонал
показать весь комментарий
07.03.2022 21:16 Ответить
В рос источниках мелькало число 45тыс НЕБОЕВЫХ потерь.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:08 Ответить
Фсьо, буряты кончились
показать весь комментарий
07.03.2022 20:37 Ответить
Велика подяка ЗСУ.
Тримаймося браття українці
Ми переможемо

..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
07.03.2022 20:38 Ответить
час коли від "величі" московії лишатсься самі бульбашки, неухильно наближається

показать весь комментарий
07.03.2022 20:39 Ответить
100%?А в Україну ще тільки почали масово повертатись із заробітків ті кому ,,є що сказати,,*********** загарбникам за свої оселі,дітей та рідних.
показать весь комментарий
07.03.2022 20:45 Ответить
та й тим справа найдеться - по лісам-полям вже стільки диких бігає, догогу додому знайти не можуть... на учениях их этому не учили *******...
показать весь комментарий
07.03.2022 20:53 Ответить
один УКРАИНЕЦ стоит десятка кацапов!
показать весь комментарий
07.03.2022 21:21 Ответить
Как можно сравнивать человека со зверьем?
показать весь комментарий
08.03.2022 01:47 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC_vKPpdBIZ7G5TF1jJdHDDA
показать весь комментарий
07.03.2022 21:28 Ответить
А что с кацапскими точками-у у Харькова? Там сегодня новый конвой засветился.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:32 Ответить
У нас уже потихоньку загребают тех кто в запасе. Начали с Дальнего Востока уже. Мяса не хватает.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:52 Ответить
Был когда-то такой детский замечательный фильм - "Пуешествие пана Кляксы".
И был там некто "Великий Электроник - невысокого роста, сидел в бункере, воевали за него роботы... В фильме наало было довольно печальное - он захватил Остров Изобретателей со своей кибер-армией.
А одолели его макаронами.
Был там момент, когда центральный компьютер отображал растущие потери. Но даже потеряв почти всю армию, Великий Электроник не сдавался, пока пан Клякса не грохнул центральный компьютер. Он тогда просто сбежал. Вместе с бункером. Который оказался ракетой.
Фильм конечно, фантастический и детский, но что-то он мне напоминает...
показать весь комментарий
08.03.2022 01:13 Ответить
моль наверно тоже смотрел ))
показать весь комментарий
08.03.2022 03:25 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2022 03:44 Ответить
 
 