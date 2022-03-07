37 287 97
Россия задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной ранее на границах Украины, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Высокопоставленное лицо Пентагона заявило, что Россия использовала "почти 100%" боевой мощи, которая была расположена на границе Украины и Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине.
Он отметил, что хотя за воздушное пространство над Украиной все еще идет борьба, США оценивают, что президент Зеленский имеет в наличии "подавляющее большинство своих самолетов", а также вооружение "земля-воздух" для защиты украинского воздушного пространства.
Топ комментарии
+60 Amber
показать весь комментарий07.03.2022 20:34
+53 A rt fb16bfd9
показать весь комментарий07.03.2022 20:29
+47 A rt fb16bfd9
показать весь комментарий07.03.2022 20:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А пока через пол Украины идут караваны бензовозов. Вообще без сопровождения. Шансов доехать у них около нуля. Ну и соответственно сотни единиц кацапской техники стоят обездвижены
В населення рф потрібно розвивати УКРОФОБІЮ - вони повинні боятися нас більше, ніж своїх вєртухаїв. Потрібно заснувати організацію ( недержавну) по створенню "великих проблем" для учасників і пособників агресії проти нас. Із відкритим списком цілей - хай ціпеніють від страху. Із встановленими цінами . Гроші на такий стартап , впевнений , люди би не шкодували. Слава Україні! Смерть ворогам!
«Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, но они не были подписаны. Наши ожидания не оправдались», - заявил он.
Ти сам сидячи на дивані, чим помагаєш?
полный состав владимирского ОМОНа 👍🏼👍🏼👍🏼
Высокопоставленным должностным лицом минобороны США сообщает, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.
И в этом контексте упор Москвы на прекращение огня для «гуманитарных коридоров» - это совсем не «гуманный» шаг Кремля, нет. Это самая настоящая попытка перевести дыхание, зализать раны, и попытаться понять, почему все пошло не так и что делать дальше.
Да, Украина несет убытки, да, гибнет и мирное население. Но Украина, будет откровенны, разбила в мелочи миф о «самой величественной армии» мира.
Втрати у військових це вбиті і поранені, які не можуть брати участь у подальших бойових діях.
А те, що журналісти цього не знають і пишуть "вбиті" - це від незнання.
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
..
Слава нації
Смерть москалям
И был там некто "Великий Электроник - невысокого роста, сидел в бункере, воевали за него роботы... В фильме наало было довольно печальное - он захватил Остров Изобретателей со своей кибер-армией.
А одолели его макаронами.
Был там момент, когда центральный компьютер отображал растущие потери. Но даже потеряв почти всю армию, Великий Электроник не сдавался, пока пан Клякса не грохнул центральный компьютер. Он тогда просто сбежал. Вместе с бункером. Который оказался ракетой.
Фильм конечно, фантастический и детский, но что-то он мне напоминает...