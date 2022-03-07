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Новости Война в Украине
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Новые санкции ЕС в отношении России коснутся портов, судов и военного оборудования, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Евросоюзе почти завершили подготовку нового пакета санкций против России, которые могут затронуть порты, суда и технологии, используемые в военном оборудовании.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Также активно обсуждается расширение персональных санкций и усиление режима соблюдения уже введенных ограничений, в том числе относительно криптовалюты и способов ее использования для обхода уже существующих мер.

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Собеседник агентства считает, что часть новых санкций может быть принята уже 8 марта. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что с середины февраля ЕС и другие страны начали вводить санкции против России после того, как она признала независимость ДНР и ЛНР и начала войну в Украине. Санкции коснулись ЦБ и крупных российских банков, авиаотраслей, а также российских бизнесменов и чиновников, в том числе и путина.
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Топ комментарии
+14
Шольц сказав , що бе російського імпорту Німеччина замерзне 😠
Ну що сказати..
грійтесь німці, то наша кров по трубам вас гріє…😒
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07.03.2022 20:32
+11
⚡️ Reuters: Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в США без участия союзников в Европе
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07.03.2022 20:38
+8
Макарон заспіває іншої коли переможе Україна,а ми переможемо.
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07.03.2022 20:40
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Шольц сказав , що бе російського імпорту Німеччина замерзне 😠
Ну що сказати..
грійтесь німці, то наша кров по трубам вас гріє…😒
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07.03.2022 20:32 Ответить
Та ти нічого не розумієш... Якщо рашка така дурна, що дає нам газ то нехай. Той газ що увійшов на територію України, чисто юридично такий же трофей, що й звільнений від екіпажу російський танк . І плату за нього рашка в кінці отримає таку ж саму. Просто їй цього прямо не кажуть, щоб не припиняла постачу.
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07.03.2022 20:56 Ответить
Лучше лишнюю касапскую хромосому, заменить на какой-то геномом банана...
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07.03.2022 20:32 Ответить
Ирония доли. Про хромосому задвинул дЭбил Мединский, который был на 1-й встречи о "мире" и который (хсторик) Пу в уши дул про "старшОго и младшОго брата".
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07.03.2022 20:38 Ответить
***** сказав, що за санкції держборг не буде віддавати. а це 500 млрд доларів.
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07.03.2022 20:34 Ответить
Валютний резерв вже арештовано. Якщо х-ло об'явить дефолт (по-любому. Рашка вже банкрут), то кредитори не постраждають.
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07.03.2022 20:39 Ответить
а де знаходився їх валютний резерв?
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07.03.2022 20:40 Ответить
Следующий шаг - всё отечественное.

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07.03.2022 20:35 Ответить
❗️Макрон, баллотирующийся на второй срок, заявил на своем первом предвыборном собрании о необходимости с «уважением относиться к России и ее народу».
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07.03.2022 20:36 Ответить
Макарон заспіває іншої коли переможе Україна,а ми переможемо.
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07.03.2022 20:40 Ответить
Воно разом з бабусею перше побіжить протягувати руку помощі обіженному, нєвінно и нєсправєдліво пострадавшему росєйскому народу
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07.03.2022 21:00 Ответить
.
.. Но сегодня не так, как вчера
Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.. (с0
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07.03.2022 20:37 Ответить
⚡️ Reuters: Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в США без участия союзников в Европе
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07.03.2022 20:38 Ответить
Так, шановні. Північного потоку не має.... Основна частка газу йде через нас... Може допомогти внукам Гітлера рішитись...?
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07.03.2022 20:39 Ответить
Санкцій проти парашії багато не буває!
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07.03.2022 20:42 Ответить
може. може введуть, а може не введуть. Щоб їм дійшло потрібно москалів транзитом в ЄС загнати чи що?
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07.03.2022 20:53 Ответить
спецоперация по спасению экономики рф продолжается
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07.03.2022 21:08 Ответить
 
 