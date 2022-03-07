Новые санкции ЕС в отношении России коснутся портов, судов и военного оборудования, - СМИ
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В Евросоюзе почти завершили подготовку нового пакета санкций против России, которые могут затронуть порты, суда и технологии, используемые в военном оборудовании.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Также активно обсуждается расширение персональных санкций и усиление режима соблюдения уже введенных ограничений, в том числе относительно криптовалюты и способов ее использования для обхода уже существующих мер.
Собеседник агентства считает, что часть новых санкций может быть принята уже 8 марта. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, что с середины февраля ЕС и другие страны начали вводить санкции против России после того, как она признала независимость ДНР и ЛНР и начала войну в Украине. Санкции коснулись ЦБ и крупных российских банков, авиаотраслей, а также российских бизнесменов и чиновников, в том числе и путина.
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грійтесь німці, то наша кров по трубам вас гріє…😒
.. Но сегодня не так, как вчера
Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.. (с0