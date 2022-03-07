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Новости Война в Украине
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"Этот трагический конфликт является личным и для меня, и для Telegram" - Дуров заверил, что Telegram безопасен для украинцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Один из основателей Telegram Павел Дуров заявил, что это приложение безопасно для использования украинцами и их данные не разглашаются.

Об этом идет речь в посте Дурова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы следите за моими сообщениями, то знаете, что со стороны мамы я веду свою семейную линию из Киева. Ее девичья фамилия украинская (Иваненко), и по сей день у нас живет много родственников в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным и для меня, и для Telegram" – написал он.

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"Некоторые задумывались, является ли Telegram менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Разрешите рассказать этим людям, чем закончилась моя карьера в России. Девять лет назад я был генеральным директором VK, крупнейшей социальной сети в России и Украине. В 2013 году ФСБ России потребовала, чтобы я предоставил им частные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и вынужден был покинуть Россию", - напомнил Дуров.

Он указал, что потерял свою компанию и дом, но "сделал бы это снова без колебаний".

"Многое изменилось: я больше не живу в России, не имею там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным – я за наших пользователей несмотря ни на что. Их право на конфиденциальность является священным. Сейчас – больше, чем когда-либо ", - подчеркнул Дуров.
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Топ комментарии
+17
"конфликт"????
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07.03.2022 21:07
+13
Не верьте раисянам. Дуров давно сотрудничает с ФСБ
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07.03.2022 21:09
+9
Щось нема віри кацапу, навіть якщо він давно спетляв у РФ
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07.03.2022 21:10
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Телеграмм https://t.me/s/rf200_now
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07.03.2022 21:07 Ответить
"конфликт"????
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07.03.2022 21:07 Ответить
Призвище відповідне.
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07.03.2022 21:14 Ответить
Пиклад зайвої хромосоми - і розумний, і тупий.
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07.03.2022 21:17 Ответить
Не верьте раисянам. Дуров давно сотрудничает с ФСБ
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07.03.2022 21:09 Ответить
Як раз після того, як РосПотрібНадзор НЕ ЗМІГ ЗАБЛОКУВАТИ Телеграм
і стали з'являтися вброси про те, що "Дурів - агент ФСБ".
Вам це ні о чому не говорить?
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07.03.2022 21:15 Ответить
ви самі вірити у цю несенитницю що РПН не зміг заблокувати Телеграм.? Особисто вісля того як знишіли Єхо и Дождь, що ФСБ віджала ВК. А вас попередив, а там справа особиста
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07.03.2022 21:29 Ответить
Нісенітниця несеш ти.
Знайшов що порівнювати:
Ехо, Дощ, ВК, які всіма тушками знаходяться на Рашці і Телеграм.
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07.03.2022 21:43 Ответить
Всё, сто русские говорят - это чистейшая правда, надо только верить.
Телеграм - вражеский софт, уже даже в Германии это поняли.
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07.03.2022 21:34 Ответить
Код Телеграму повністю ВІДКИТИЙ - хто завгодно може його взяти і перевіряти.
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07.03.2022 21:45 Ответить
Яке відношення має код до того, що ФСБ має доступ до серверів?
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07.03.2022 22:31 Ответить
Якщо ти би подивився код, та почитав описи, ти би дізнався, що сервери розташовуються у П'ЯТИ різних державах, сервери ЗАШИФРОВАНІ і паролі для розшифрування знаходяться на різних серверах.
Тобто:
Коли сервер щось зашифровуе, то він відсилає пароль на один з чотирьох інших серверів, а у себе його видаляє.
Таким чином, що би розшифрувати один сервер потрібні паролі з чотирьох інших.
А для розшифрування переписки користувачів потрібні паролі, що зберігаються у самих користувачів, а не на серверах.
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07.03.2022 22:54 Ответить
Так, це дуже важко для хакерів)
Але легко, якщо розробник дасть ключі)
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07.03.2022 23:16 Ответить
Знову глупость.
У розробника нема ключів.
Ключи створює сам сервер випадковим чином, кожного разу новий.
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07.03.2022 23:22 Ответить
Дуров виіхав з РФ з чемоданом грошей після продажу ВК. І ФСБ йому нічого не зробило. Канєшно віримо що хлопчик сам усього досяг.
Коли я ще був маленький і дурний і вчився запоребріком на різних компьютерних курсах, викладачі відкритим текстом казали "ми кантора особлива, у нас є куратор зверху". Так шо віримо що у Паші все получилося само.
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07.03.2022 21:42 Ответить
Да-да.
І про "чемодан грошей", тобі теж розповіли у ФСБ.
І, до речі, теж після того, як не змогли заблокувати Телеграм.
І, до речі, якщо Дуров - агент ФСБ, то навіщо йому було потрібно продавати ВК та збігати із Росії?
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07.03.2022 21:57 Ответить
Я не буду з вами сперечатися. Але гівно з назвою "Телеграм" я на свій телефон не поставлю. Бо у москалів одна натура "*******". І я не збираюся ім давати жодного шансу.
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07.03.2022 22:00 Ответить
Розумна підозрілість це одно.
А хвороблива параноя - зовсім інше.
Доказано Путіним.
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07.03.2022 22:21 Ответить
А на приклад щоб оттак люди і говорили, він жеш спітляв з мордору..тобто він вже неможе бути гбешніком))) Все дуже просто, нічого не можна виключати.
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08.03.2022 02:15 Ответить
Щось нема віри кацапу, навіть якщо він давно спетляв у РФ
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07.03.2022 21:10 Ответить
во всяком случае телеграм при чтении с браузера на присылает ни одного куки...это хоть о чем то говрпит
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07.03.2022 21:11 Ответить
у меня видео из телеги тормозят ужасно в посл. время.
а цензор и другие ресурсы почти все видосы оттуда вставляют.
интересно, это по всей Украине такое, или косяк моего провайдера...
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07.03.2022 21:12 Ответить
В мене гальмують нові відео, коли їх одночасно вмикає сто тищ юзерів. Через пару хв. вже нормально.
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07.03.2022 22:34 Ответить
Кацап він і у Африці кацап - бреше
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07.03.2022 21:14 Ответить
для Дурова - конфлікт, для нас - війна
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07.03.2022 21:17 Ответить
ТО вимкни ***** блокування, щоб можна було без реєстрації дивитись.
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07.03.2022 21:26 Ответить
Я все ніяк не можу зрозуміти,наскіль ж треба бути впротим щоб користуватись фсбешною розробкою...і це на ПРЕВЕЛИКИЙ жаль стосується не тільки "пересічних"(
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07.03.2022 21:26 Ответить
****** фсбэшный стукач
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07.03.2022 21:36 Ответить
Он вышел на волю после разговора в ФСБ.
Все.
НИКОГДА не верьте таким.
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07.03.2022 21:58 Ответить
канал тех подержки Дурова называется Код Дурова в телеге
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07.03.2022 21:58 Ответить
Військові користуються Signal.
А ваші переписки в тг нікому не цікаві.
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07.03.2022 22:32 Ответить
В конфіденційність тг навіть кацапи не вірять.
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07.03.2022 22:35 Ответить
ЧУВАЧЕ, ТИ НЕ ЗРОЗУМІВ. ЯКИЙ НАХЕР ТЄЛЄГРАМ! ТЕПЕР З МОСКАЛЕМ ЖОДНА ЦІВІЛІЗОВАНА ЛЮДИНА СРАТИ НА ОДНОМУ ГЕКТАРІ НЕ СЯДЕ.
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07.03.2022 22:52 Ответить
РОЗШИРЮЙ КЛІЄНТСЬКУ БАЗУ ЗА РАХУНОК ПІВНІЧНИХ ОЛЄНЄЙ ТА ДАЛЕКОСХІДНИХ ТЮЛЄНЄЙ. ЦЕ ТОБІ ТІПА СТАРТАП БЕЗКОШТОВНО ПІДКАЗУЮ...
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07.03.2022 22:54 Ответить
Повірити на слово і довірити свою безпеку включно зі своїм життям?
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07.03.2022 23:37 Ответить
Якщо це правда, тоді зробіть так, щоб можна було блокувати телеграм-канали країни-агресора. Таких як наприклад, Харьков НАШ, Харьков Z, Одесса Z та інші. Туди зрадники України зливають всю інфу про позиції ВСУ, Нацгвардії та тероборони!!! Користувачи блокують вручну ці канали, але це нічого не дає! Доведіть, що ви з Україною!
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08.03.2022 00:57 Ответить
 
 