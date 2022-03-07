"Этот трагический конфликт является личным и для меня, и для Telegram" - Дуров заверил, что Telegram безопасен для украинцев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Один из основателей Telegram Павел Дуров заявил, что это приложение безопасно для использования украинцами и их данные не разглашаются.
Об этом идет речь в посте Дурова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если вы следите за моими сообщениями, то знаете, что со стороны мамы я веду свою семейную линию из Киева. Ее девичья фамилия украинская (Иваненко), и по сей день у нас живет много родственников в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным и для меня, и для Telegram" – написал он.
"Некоторые задумывались, является ли Telegram менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Разрешите рассказать этим людям, чем закончилась моя карьера в России. Девять лет назад я был генеральным директором VK, крупнейшей социальной сети в России и Украине. В 2013 году ФСБ России потребовала, чтобы я предоставил им частные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и вынужден был покинуть Россию", - напомнил Дуров.
Он указал, что потерял свою компанию и дом, но "сделал бы это снова без колебаний".
"Многое изменилось: я больше не живу в России, не имею там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным – я за наших пользователей несмотря ни на что. Их право на конфиденциальность является священным. Сейчас – больше, чем когда-либо ", - подчеркнул Дуров.
Пожалуйста, подождите...
і стали з'являтися вброси про те, що "Дурів - агент ФСБ".
Вам це ні о чому не говорить?
Знайшов що порівнювати:
Ехо, Дощ, ВК, які всіма тушками знаходяться на Рашці і Телеграм.
Телеграм - вражеский софт, уже даже в Германии это поняли.
Тобто:
Коли сервер щось зашифровуе, то він відсилає пароль на один з чотирьох інших серверів, а у себе його видаляє.
Таким чином, що би розшифрувати один сервер потрібні паролі з чотирьох інших.
А для розшифрування переписки користувачів потрібні паролі, що зберігаються у самих користувачів, а не на серверах.
Але легко, якщо розробник дасть ключі)
У розробника нема ключів.
Ключи створює сам сервер випадковим чином, кожного разу новий.
Коли я ще був маленький і дурний і вчився запоребріком на різних компьютерних курсах, викладачі відкритим текстом казали "ми кантора особлива, у нас є куратор зверху". Так шо віримо що у Паші все получилося само.
І про "чемодан грошей", тобі теж розповіли у ФСБ.
І, до речі, теж після того, як не змогли заблокувати Телеграм.
І, до речі, якщо Дуров - агент ФСБ, то навіщо йому було потрібно продавати ВК та збігати із Росії?
А хвороблива параноя - зовсім інше.
Доказано Путіним.
а цензор и другие ресурсы почти все видосы оттуда вставляют.
интересно, это по всей Украине такое, или косяк моего провайдера...
Все.
НИКОГДА не верьте таким.
А ваші переписки в тг нікому не цікаві.