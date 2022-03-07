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Новости Война в Украине
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война (46566) Николаев (2008) Ким Виталий (235)

"Хотят взять Николаев любой ценой". Рашисты утром обстреляли 79 бригаду, 8 погибших, – Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска в понедельник утром ударили крылатой ракетой по воинской части, 8 человек погибли, 19 ранены.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день вряд ли можно назвать добрым. В 5 утра атаковали наш город. Подло и цинично, когда люди спали. "Калибр" - крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь погибших , восемь без вести пропавших, 19 раненых. По поводу жителей собираем данные. Редкие засранцы, злой невероятно. Но мы им все вернем", - написал Ким.

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Что касается боя, то, по словам председателя ОВА, "наша арта героически отбила город".

"Была команда взять Николаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу", - отметил Ким.
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Топ комментарии
+45
пля война мля а они в казармах мля
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07.03.2022 21:19
+19
Так знаємо-ж що рашисти луплять по військовим частинам. Чому не сплать у бомбосховищах, або розсереджено по місту?
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07.03.2022 21:22
+19
спать солдаты должны в укрытиях, это очень серьезный просчет, все бы остались живы...
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07.03.2022 21:23
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пля война мля а они в казармах мля
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07.03.2022 21:19 Ответить
пля злости не хватает *****- начались бд нах из ппд кроме тех кому положено там находится совковсть ещё не выбита но не чё сквитаемся и за пацанов
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07.03.2022 21:32 Ответить
ну як жеж так.... хлопчики наші хлопчики... хіба ж можно так не берегти себе...
на війні в казармі ...ой біда!
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07.03.2022 21:21 Ответить
Думали наверное, что кацапы будут бить как обычно по школе, детскому садику или роддому. Вот и дали слабину, что не прилетит
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07.03.2022 21:26 Ответить
И инфу кто-то слил, что они там. Врядли кацапы тратили бы ракету на пустую казарму!!!
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07.03.2022 21:27 Ответить
Теж про це подумав, що без навідника по цей бік не обійшлося.
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07.03.2022 21:39 Ответить
В казармах?
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07.03.2022 21:22 Ответить
Реально ну що за цирк. Які бази, які казарми. По далі триматися. То ж червона ганчірка для рашистів
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07.03.2022 21:22 Ответить
Как это во время войны спать в казарме.?? Как то нелогично
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07.03.2022 21:22 Ответить
Так знаємо-ж що рашисти луплять по військовим частинам. Чому не сплать у бомбосховищах, або розсереджено по місту?
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07.03.2022 21:22 Ответить
весь день бегал, рапортовал, что он аэропорт, отбил, а о крылатой ракете утром -ни слова... странный малчик.....
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07.03.2022 21:23 Ответить
спать солдаты должны в укрытиях, это очень серьезный просчет, все бы остались живы...
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07.03.2022 21:23 Ответить
шкода(, але чому були у казармі
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07.03.2022 21:24 Ответить
а разве при военном полоржении нет обязанности граждан на квартирование? в чем проблема распихать по квартирам по одному - двум солдатам?
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07.03.2022 21:24 Ответить
так і такі будинки ********.... це раз. друге - Також все має бути по закону!!! а не просто прийшли та відібрали! Має бути судове рішення!
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07.03.2022 21:53 Ответить
да напишите эму ,что так вот часть в охтырке уничтожили ! никаких казарм !
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07.03.2022 21:25 Ответить
Мабуть командир цієї частини не вивчив в училищі, що означає слово розосередження.
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07.03.2022 21:25 Ответить
Хтось дає кацапам наводку куди бити.
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07.03.2022 21:25 Ответить
ВСЕ робить ВОРОГ для пробиття шляху у Крим. Відволікаючі маневри, здасть ордло(100%), а внутрішній THE-ворог супутствує й створює послаблення, підставляє Людей під...
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07.03.2022 21:26 Ответить
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07.03.2022 21:26 Ответить
Надо проверить командира части, он случайно засланец из двуглавого курятника. Как можно было дать солдатам спать в казармах, когда русня постоянно обстреливает воинские части
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07.03.2022 21:27 Ответить
Командир части с 14 года воюет.
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07.03.2022 21:29 Ответить
Підло та цинічно, коли люди спали.

Дебильная заява. Это ж таки война, а не дуэль. Непонятно, почему уже в десятый раз людей расстреливают в военных городках. Почему воинские части не смещают?
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07.03.2022 21:27 Ответить
Сколько уже кацапы ****** по в/ч стреляют , а они опять их туда селят
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07.03.2022 21:28 Ответить
скорей всего прилетело тыловикам и снабженцам но боевые не пострадали и слава богу
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07.03.2022 21:28 Ответить
ППД 79 как я понял. К тыловикам добавим суточный наряд, ведь охрану и война не от меняет.
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07.03.2022 21:33 Ответить
ну да ну дмаю своё уже по там куда надо распихали там ещё и залутаное есть в виде артдива и кучи бмд 2 с нонкой
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07.03.2022 21:37 Ответить
8 Д 30 и БМД 2 видел. А тут еще Нона...норм).
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07.03.2022 21:43 Ответить
та там по куширям в развёрнутом порядке судя по всему 2ру рот стояло вот доки жмуров не видел кого там приголубили не понятно
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07.03.2022 21:48 Ответить
"крилата ракета полетіла до 79-ї бригади, солдати в казармі просто спали".
Блін!!! Це якась просто ЗРАДА! Які ідіоти тримають війська під час війни у пунктах постійної дислокації???!!!!!!!!!!
Блін, коли вже ця бл...ська влада навчиться???!!! ІДІОТИ!
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07.03.2022 21:28 Ответить
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07.03.2022 21:29 Ответить
треба всіх полоненних кацапів заселити в казарму в центрі міста .
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07.03.2022 21:32 Ответить
Ось і випливло рано чи пізно правдв вийде як з казармами а таке враження що що корегувальник знаходиться в верхах знають куди і коли.
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07.03.2022 21:33 Ответить
Агов. 2022 рік. Тобі в сраку супутники можуть заглядати поки ти зранку сериш. Військову частину вони точно знайдуть. Я вже мовчу про шпигунів серед "простого населення".
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07.03.2022 21:37 Ответить
Я ніби й не скаржусь, та шось цього Кіма останнім часом більше в інфополі ніж Зеленського. Відпочиває? Чи де він пропав?
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07.03.2022 21:35 Ответить
Ти бачив його останнє звернення до еуропи?
Вже аж сірий, видно від недосипання.
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07.03.2022 21:45 Ответить
Та хай спить, я хіба проти. Просто цікавлюсь. Переживаю.
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07.03.2022 22:08 Ответить
Я не його прихильник, але мені здається - хлопчина на очах міняється.
.............
Ми всі часто змінюємся в критичну годину.
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07.03.2022 22:28 Ответить
Це хіба перший випадок , коли кацапськи терористи луплять по казармах ? Що це - недолуге керівництво чи просто зрада ?
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07.03.2022 21:42 Ответить
Про це повідомив той самий Кім, голова військової адміністрації Миколаєва, з якого піарники вже ліплять ледь не чергового Наполеона.
Загибель бійців це злочин кацапів і кричуща недбалість самого наполеона Кіма.
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07.03.2022 23:10 Ответить
Как видно «кто то»аккуратно наводил…
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08.03.2022 00:42 Ответить
 
 