"Хотят взять Николаев любой ценой". Рашисты утром обстреляли 79 бригаду, 8 погибших, – Ким

Российские войска в понедельник утром ударили крылатой ракетой по воинской части, 8 человек погибли, 19 ранены.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день вряд ли можно назвать добрым. В 5 утра атаковали наш город. Подло и цинично, когда люди спали. "Калибр" - крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь погибших , восемь без вести пропавших, 19 раненых. По поводу жителей собираем данные. Редкие засранцы, злой невероятно. Но мы им все вернем", - написал Ким.

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Что касается боя, то, по словам председателя ОВА, "наша арта героически отбила город".

"Была команда взять Николаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу", - отметил Ким.