Под Киевом сбиты 2 вражеских самолета. Наш летчик-ас сбил ракету "Калибр" в воздухе. ФОТОрепортаж

В результате налета на Киев вечером 7 марта россияне потеряли 2 самолета. Также в воздухе была сбита ракета "Калибр".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил: "ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет".

Советник главы МВД Антон Геращенко также написал: "Под Обуховом час назад наш летчик-ас сбил крылатую ракету "Калибр" ракетой воздух-воздух!

Это самый высокий пилотаж! Наш летчик-Герой сохранил сейчас десятки, а может, сотни жизней украинцев.

Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле. На место выехали местные жители и послали мне фото воронки от взрыва. Представьте себе, сколько было бы горя, если бы эта фашистская ракета взорвалась в городе?!"