Под Киевом сбиты 2 вражеских самолета. Наш летчик-ас сбил ракету "Калибр" в воздухе. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В результате налета на Киев вечером 7 марта россияне потеряли 2 самолета. Также в воздухе была сбита ракета "Калибр".
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Он отметил: "ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет".
Советник главы МВД Антон Геращенко также написал: "Под Обуховом час назад наш летчик-ас сбил крылатую ракету "Калибр" ракетой воздух-воздух!
Это самый высокий пилотаж! Наш летчик-Герой сохранил сейчас десятки, а может, сотни жизней украинцев.
Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле. На место выехали местные жители и послали мне фото воронки от взрыва. Представьте себе, сколько было бы горя, если бы эта фашистская ракета взорвалась в городе?!"
Пожалуйста, подождите...
І відбулася неузгодженість дій американських політиків, військ та спец.служб - вони практично перестали фінансувати афганський уряд за півроку до виведення (нехай там більшість розкрадалася... але ж центральний уряд за ті гроші купував лояльність регіонів! ).
Якщо коротко, американці недооцінили важливість корупції в забезпеченні функціонування створеної ними ж держави )))
А у Харкові були Гепа і Допа!
А никогда голову не посещала мысль о том, что Киев еще с 60-х годов был окружён системами ПВО? И не только Киев.
Я не один год был военным, имеющим отношение к ПВО. Поэтому, когда вы пытаетесь сделать из порошенка - мессию, то это просто смешно.
Наши возможности ПВО и авиации натовцам тоже хорошо известны. Они поняли, что мы отобъемся своими силами, если будем вводить наши установки ПВО в действие постепенно, не все сразу, а главное что наши имеют отличное целеуказание от союзников.
Крылатую ракету собьет любой истребитель, ОСОБЕННО если пилот точно знает ее координаты и курс, какая бы она не была низколетящая.
Немного цинично звучит, помятуя Харьков и Чернигов, но это мое ИМХО