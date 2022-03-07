РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15135 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
8 787 11
пожар (5558) бомбардировка (391) нефтепродукты (97)

После российских авиаударов в Житомире и Черняхове произошли пожары на нефтебазах. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Житомире и Черняхове (Житомирская область) в результате двух авиаударов РФ произошли пожары на нефтебазах.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает ГСЧС.

"7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов", - отмечается в сообщении.

В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров, их емкость уточняется. Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Позже в ГСЧС отметили: "По состоянию на 21:30 в г. Житомир пожар локализован. Продолжается тушение двух резервуаров емкостью по 10 тыс. м. куб. Всего на территории нефтебазы 9 резервуаров. Подразделения ГСЧС готовятся к пенной атаке. Предварительно жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 30 человек и 7 ед. техники ГСЧС.

В пгт Черняхов горит два полупустых резервуара емкостью по 2 тыс. куб. Всего на территории нефтебазы 17 резервуаров. Расстояние до жилых домов около 500-600 м. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 24 человека и 5 ед. техники ГСЧС".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Пєтухі прокляті ці кацапи, а не люди.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:48
+6
калибру корегувальники не потрібні.він запускається вже запролграмований на конкретну ціль
показать весь комментарий
07.03.2022 21:53
+2
10 кубів це не база а заправка,ракета яка попала в десятки а може і в сотні разів дорожча ніж нанесена шкода.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пєтухі прокляті ці кацапи, а не люди.
показать весь комментарий
07.03.2022 21:48 Ответить
Можна їх якось захистити обваловуванням землею або мішками з піском? Бо кацапи по ним будуть й далі Калібрами гатити...
показать весь комментарий
07.03.2022 21:49 Ответить
Тероборона взагалі не патрулює такі об'єкти для виявлення коригувальника?
показать весь комментарий
07.03.2022 21:49 Ответить
калибру корегувальники не потрібні.він запускається вже запролграмований на конкретну ціль
показать весь комментарий
07.03.2022 21:53 Ответить
Наш старался перехватить,но не получилось видимо.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:15 Ответить
Если бьют управляемыми ракетами и бомбами им корректировщик не надо-у кацапстана сеть военных спутников и на некоторых ракетах управление по типу джипиес
показать весь комментарий
07.03.2022 22:03 Ответить
Відстань до житлових будинків близько 500-600 м - что это за такая відстань до нафтових резервуарів, хто це таке дозволив?
показать весь комментарий
07.03.2022 21:55 Ответить
10 кубів це не база а заправка,ракета яка попала в десятки а може і в сотні разів дорожча ніж нанесена шкода.
показать весь комментарий
07.03.2022 22:16 Ответить
Московія. Бункер. Путіну

КРОВ'Ю Б ТИ СРАВ, КАЛІКА!

Слава Україні! - Героям Слава!
показать весь комментарий
07.03.2022 22:23 Ответить
Виродки падлючі !

Нищите наші міста !
показать весь комментарий
07.03.2022 22:23 Ответить
"Дякуємо" нато за те,що вони нічого не роблять.
показать весь комментарий
08.03.2022 00:28 Ответить
 
 