Если Европа не может сегодня отказаться от нефти и газа из РФ, она может сделать кое-что другое, не менее болезненное для России, - Кулеба

Если Европа не откажется от российских энергоносителей, то она может сделать кое-что другое, не менее болезненное для РФ.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, европейцы могут очень многое сделать.

"Если они прямо сегодня не могут отказаться от российских нефти и газа, это не значит, что они не могут сделать что-нибудь другое. Не менее болезненно для России. И мы знаем, что это. Мы уже им сказали, что это. Мы внимательно следим за их действиями", - подчеркнул глава МИД.

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