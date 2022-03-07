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Если Европа не может сегодня отказаться от нефти и газа из РФ, она может сделать кое-что другое, не менее болезненное для России, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если Европа не откажется от российских энергоносителей, то она может сделать кое-что другое, не менее болезненное для РФ.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, европейцы могут очень многое сделать.
"Если они прямо сегодня не могут отказаться от российских нефти и газа, это не значит, что они не могут сделать что-нибудь другое. Не менее болезненно для России. И мы знаем, что это. Мы уже им сказали, что это. Мы внимательно следим за их действиями", - подчеркнул глава МИД.
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+29 olele
показать весь комментарий07.03.2022 22:37
+14 Алексей Технолог
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+8 Ivan Naumeiko 6ad19381
показать весь комментарий07.03.2022 22:43
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Тим більше, що вже є новина від ЄС про "Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля"
Бен Ладен взорвал два дома, после чего был объявлен международным террористом и уничтожен мировым сообществом.
Но если бы он собрал армию в 200.000 человек и разрушил ракетами тысячи домов - то его бы приглашали на саммиты и вели с ним переговоры.
Я правильно понял?
Відносно розпаду СРСР... Мені здається СРСР був сам по собі нежиттєздатний, США лише наблизило той розпад. Те ж саме зараз з РФ, занадто велика відстань між простими людьми і верхушкою, і і дуже несправедливий перерозподіл природньоі ренти. Тому теж завалиться, питання лише "коли"?
Kstati chto eto chudo, chto oslik dumajet chto nashi oplodismenti i poderzhka im, kak vjalikim ljudja . nea, eto otnoshenije i podderzhka narodu Ukraini i pokazivajet cherez simvol i ne vazhno kto bi predstavil etot simvol
Ne vazhno kto korolj, vazhno chto on korolj.
1. Никто закрывать небо не будет, т.к. в ответ Путин может начать ядерную войну.
2. Отказ от покупки расийской нефти существыенно по ней ударит, но ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ прямо пока не реально - наличе долговремнных контрактов, удар по избирателю-потребителю за счёт рост цен и т.д. и т.п..... НО!
Идея заключается в том, чтобы ЗАПАД ввёл ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ "данный продукт содержит нефтепродукты (результаты переработки нефтепродуктов) расийского происхождения" а потребитель в цивилизованных странах САМОСТОЯТЕЛЬНО решает - покупать их или нет. Если хотя-бы 15% откажутся.... Ну как типа "содержит/ не содержит ГМО". Даже если они будут год жевать разработку нормативных документов на эту тему - сам факт такого обсуждения на уровне правительств явно заметно повлияет если не на потребление, то на перспективу потребленитя расийской нефти.
Вопрос в том, как эту идею донести?
Пишите популярным блогерам, своим депутатам, на телеканалы, петицию Зеленскому, хоть тушкой, хоть чучелом!