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Если Путин не боится встречи с Зеленским, пусть сядут и переговорят, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Если Путин не боится встречи с Зеленским, пусть сядут и переговорят, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский готов ко встрече с Владимиром Путиным.

Об этом глава МИД заявил во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я это еще раз скажу Лаврову. Наш президент не боится ничего. В том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть сядут, поговорят", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что главы МИД Турции, Украины и РФ встретятся в Анталии 10 марта.

Позже Кулеба подтвердил эту информацию.

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Топ комментарии
+20
Великий і грізний Путін боїться зустрітися з клоуном)
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07.03.2022 22:45
+20
У самому лише бажанні поговорити з путіним є щось нездорове...
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07.03.2022 22:53
+19
АААААА! ШО Я ВАМ ПРИНЕСЛА! ВОЛАЮ ГОДИНУ!
Буде многабукв,але дуууже цікаво! Погнали!(з ТГ)
❗️В России начинается внутренняя грызня по поводу катастрофы в Украине
Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шальковуначальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование «пятой колонны» в 2014-2022 гг Под подозрение в хищении средств попадают люди, отвечавшие за украинское направление: бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний министр иностранных дел Абхазии финал Ардзинба и другие.Считается, что данная группа лиц «освоила» около 5 млрд долларов, полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска.Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на самом деле попросту разворовывались. Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета «фашистов». В сознании Путина существовали инициативные группы по созданию новых «народных республик», агентура в среде националистов и т.д.
Данная новость - особо тревожный сигнал для Виктора Медведчука, который, "освоил" на те же цели не менее 1 млрд долларов.Якщо це правда, то це ор до неба! 😂Тобто, якби не сруська жадібність, брехливість, підлабузництво до начальства і вроджена непереборна тяга до халяви, то цього жахіття МОГЛО Б НЕ БУТИ! Ну, побачимо. Якщо ця інфа якось підтвердиться, УЯВІТЬ ТІЛЬКИ СОБІ, ЯКИМИ ФАРБАМИ ЗАГРАЄ ВЕСЬ ЦЕЙ *******! На світовій арені, в очах упоротої ЗаРусьУсрусь, в голові у *****! Бо ТАКОГО ПОЗОРІЩА ще історія не знала! 🤣🤣🤣
Слава Україні! Слава ЗСУ! 🇺🇦💪💞
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07.03.2022 22:51
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Великий і грізний Путін боїться зустрітися з клоуном)
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07.03.2022 22:45 Ответить
Старість не радість. Молодий КВНщик дає старому КГБешнику просратись.
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07.03.2022 22:53 Ответить
А что обсуждать реквием на могилку и траурную речь....так возьмите сюжет из Слуги народа....
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07.03.2022 22:54 Ответить
Про Кадирова...
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07.03.2022 22:58 Ответить
ти зглузду з'їхав? який реквієм? сто уїв у ботоксну сраку й іржавий якір у печінку
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07.03.2022 23:11 Ответить
- Изя, а что такое спецоперация?
- Это когда полковник КГБ сосёт
у капитана КВН!
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07.03.2022 23:27 Ответить
Іоно зі своєю свитою боїться зустрітися без 20м столу, а то з президентом за яким увесь світ стоїть.
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07.03.2022 22:57 Ответить
Они встретятся, подпишут очередной меморандум.... продолжать?
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07.03.2022 22:46 Ответить
рашка кине.Завжди кине.
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07.03.2022 22:59 Ответить
Нє- вже достатньо дурні.
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07.03.2022 23:01 Ответить
Файна Дівка@Tasha130873



***** пообіцяло китайцям весь врожай 2022 української пшениці.
Чалий підтвердив.
Новий голодомор тим, кого не вб"ють?..
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07.03.2022 22:46 Ответить
поки пшениця достигне, ерефії вже не буде
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07.03.2022 22:50 Ответить
До збору врожаю )(уйло вже буде на концерті кабздоха.
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07.03.2022 22:51 Ответить
як він з своїм сральником і столом попреться в Анталію? Це неможливо
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07.03.2022 22:49 Ответить
а какой длины будет стол , за которым они буду разговаривать , Кулеба ?)
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07.03.2022 22:49 Ответить
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche

Западный мир так и не смог усвоить прописную истину, описанную Астольфом де Кюстином: россия создана из лжи. Всё русское - ложь. История, идеология - фальсификация от начала и до конца. Население России - рабы без рода и племени. Ваньки, родства не помнящие, потому что не знают.
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07.03.2022 22:50 Ответить
В них вся історія ʼтрофєйнаяʼ. Досить пригадати "русскій борщ" (****, аж зкоробило поки писав).
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07.03.2022 22:55 Ответить
АААААА! ШО Я ВАМ ПРИНЕСЛА! ВОЛАЮ ГОДИНУ!
Буде многабукв,але дуууже цікаво! Погнали!(з ТГ)
❗️В России начинается внутренняя грызня по поводу катастрофы в Украине
Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шальковуначальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование «пятой колонны» в 2014-2022 гг Под подозрение в хищении средств попадают люди, отвечавшие за украинское направление: бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний министр иностранных дел Абхазии финал Ардзинба и другие.Считается, что данная группа лиц «освоила» около 5 млрд долларов, полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска.Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на самом деле попросту разворовывались. Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета «фашистов». В сознании Путина существовали инициативные группы по созданию новых «народных республик», агентура в среде националистов и т.д.
Данная новость - особо тревожный сигнал для Виктора Медведчука, который, "освоил" на те же цели не менее 1 млрд долларов.Якщо це правда, то це ор до неба! 😂Тобто, якби не сруська жадібність, брехливість, підлабузництво до начальства і вроджена непереборна тяга до халяви, то цього жахіття МОГЛО Б НЕ БУТИ! Ну, побачимо. Якщо ця інфа якось підтвердиться, УЯВІТЬ ТІЛЬКИ СОБІ, ЯКИМИ ФАРБАМИ ЗАГРАЄ ВЕСЬ ЦЕЙ *******! На світовій арені, в очах упоротої ЗаРусьУсрусь, в голові у *****! Бо ТАКОГО ПОЗОРІЩА ще історія не знала! 🤣🤣🤣
Слава Україні! Слава ЗСУ! 🇺🇦💪💞
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07.03.2022 22:51 Ответить
владімір владіміровіч, тебя кінулі как лоха.
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07.03.2022 23:05 Ответить
******** ************
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07.03.2022 23:44 Ответить
ага, біднееесенький такий, зовсім його всі обдурили, а він же нічогісенько не знав!!! Бо якби знав, то звісно!! ж не нападав би.... ВСІ ВОНИ ТАМ *****!!! І усіх до одного - до Гааги
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07.03.2022 23:49 Ответить
Пожалуйста, убери "как".
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08.03.2022 14:05 Ответить
Дякую дуже! Яка чудова інформація. У Пу вибух хворого мізку- -його виявляється 8 років дурили і підбурювали його хворобливі мрії, що потім він всрався і по зубах отримав перед всім світом замість світового визнання! Якусь частку своєїлюті зараз переведе на своє оточення,нам цена користь.
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07.03.2022 23:40 Ответить
Десь читав на івріті,що він зараз шукае "стрелочников",чикаемо суд на Шойгу і тд,чи Чайковського по телеку)
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08.03.2022 00:54 Ответить
У самому лише бажанні поговорити з путіним є щось нездорове...
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07.03.2022 22:53 Ответить
100%Якась манічка.І то на одинці,без посередників та свідків.
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07.03.2022 23:01 Ответить
Тільки Владіміра Владіміровіча тре будет посадити в клєтку, щоб не покусав Зеленського. Але то дійсно небезпечна зустріч, та божевільна криса може його чимось травонути.
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07.03.2022 22:53 Ответить
і до чого оті переговори?І без посередників?Чому не запросити представників америки,великобританії,німеччини і франції?Що не ясно що треба зустрітися з ху,,лом?Чи,плять,слуги мріють про лаври великих політиків?
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07.03.2022 22:54 Ответить
Це тролінг- Кулєба об ***** на весь світ витерти ноги.
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07.03.2022 23:03 Ответить
Путлер з бункера не вилазить,які перемовини,він не Зеленського боїться, він вже свого оточення боїться.Хтось з них може стати долларовим миліанером.Думаю там бажаючих вже багато ,будуть кидати жребій,чи передеруться?
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07.03.2022 22:58 Ответить
Путін? Не боїться? Та це його безперервний стан вже рік, шиза, скажена лють і панічні напади по черзі або й одразу. У діда вже давно дах до канцуру протік, він там вже в бункері в туалеті на ніч з ружжом зачіняється.
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07.03.2022 22:58 Ответить
Он не "не боится", он не хочет от своего лица озвучивать требования за которые его потом в Гааге подвесят за яйца. Хитрый упырь, не хочет оставлять доказательств своих злодейств. Он специально записал заседание Совет Безопастности Росиси 21.02.22 и заставл всех высказаться, чтоб потом сказать - это не принял решение..это всё они
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07.03.2022 23:02 Ответить
Ага. Всех повязал кровью. Надеюсь не прокатит.
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07.03.2022 23:14 Ответить
О чем с хуълом говорить? Он проиграл уже войну - пусть собирает весь свой хлам и уматывает, в том числе из Крыма. За это Украина может пообещать ему не преследовать его до Москвы.
И репарации должен будет заплатить
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07.03.2022 23:07 Ответить
ми не горді, металобрухт самі здамо, а от обісране м'ясо най приберає, а то полізли по чистому
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07.03.2022 23:16 Ответить
я про обісране м'ясо
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07.03.2022 23:18 Ответить
нах ця зустріч?
вона поки-що не на часі.
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07.03.2022 23:08 Ответить
Ну що ти верзеш?!
Не бачиш, що Путін боїться зустрічатися навіть зі своїми найближчими та довіреними помічниками!
У нього крайня стадія псіхопатологічної параної.
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07.03.2022 23:09 Ответить
пусть с кабаевым - прокуроры и санитары Гааги договариваются..
пока существует московия, она никогда не отцепится от Украины..
что, по мнению кулебы, маньяк кабаев должен сказать Зеленскому?
они поговорят, и Зеленский от имени народа Украины все простит мордору, разрушевшего пол Украины?
может Зеленский ещё кабаеву его кровавые руки пожмет?
кабаев террорист, а Зеленский хочет его легитимизировать..
народ Украины и ЗСУ сильно против этого..
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07.03.2022 23:11 Ответить
Ху..ло не боїться перемовин, а тупо не хоче. І це проблема, воно хоче мати сильну позицію (наразі він виглядає лузером) для виставляння ультиматуму нашому урядові.
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07.03.2022 23:12 Ответить
Зачем Зеленскому с этим уродом вообще разговаривать? Я не понимаю. Если хочет поговорить с дибилом, то пусть идёт в любую психбольницу Украины и беседует с первым попавшимся психом. Результат одинаковый будет.
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07.03.2022 23:12 Ответить
Нема про шо зі скаженим псом говорити.
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07.03.2022 23:14 Ответить
зачем им вообще встречаться?
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07.03.2022 23:16 Ответить
Трата времени на Моль ……
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07.03.2022 23:19 Ответить
У Зе навязчивая идея-посмотреть в глаза Пу. О чем говорить с сумасшедшим маньяком? Для репетиции сходи в дурдом, где сидит маньяк убийца. Сможешь того в чем-то переубедить? Вызвать жалость к им убиенных, или возвать к совести, или о чем-то договориться?
С терористами , ты путина ядерным террористом назвал не договариваются.
Зе-порадуйся международным наградам, и не суйся в дела военных.
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07.03.2022 23:21 Ответить
Да нехай побалакають в Києві. Після чого Путіна зразу повісять як воєнного злочинця за рішенням українського суду.
Дмитре, спустіться на землю. ******* війна це зіткнення технологій, від яких Україна відмовилась. Повірила, що її захистять дурні злочинці, олігархи.
Але якщо США не допоможе отримати Україні перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом, об'єднані РФ і Китай здолають США, ЕС, Європу, Азію, Африку... На Землі буде єдиний концентраційний фашистській табір рабів.
Слава Українським Героям. Швидко, розумно, впевнено знищим путінських фашистів на своїй землі. Світ нам допоможе.
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07.03.2022 23:27 Ответить
Він не боїться, він сситься до запаморочення, а як отямлюється то ще й обісраним ходить.
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07.03.2022 23:42 Ответить
Зе зрадить, не можна!!!
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07.03.2022 23:45 Ответить
А ЗЕЛЕНСКИЙ ЧТО ПСИХИАТР !?)
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08.03.2022 00:03 Ответить
Крыса сама загнала себя в угол (в бункер) и сожгла все мосты ( сломала ключ от люка), о чем с ним можно говорить, кроме способа дезотерации (уничтожения опасного, злобного, подлого, лживого и выжившего из ума старого грызуна)!?
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08.03.2022 06:17 Ответить
Воно не боїться, воно не хоче. Воно хоче нас загарбати та повністю підкорити. Коли ви це зрозумієте?
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08.03.2022 06:31 Ответить
***** путе. Гнать до самой мацквы.Мы с тыла подмогнем
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08.03.2022 09:06 Ответить
Только бы Зе не слил Крым и Донбасс. Уж не капитуляцию ли Раши он хочет принят от Пыни?
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08.03.2022 14:07 Ответить
кто ему даст -то что-то сливать ?
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08.03.2022 16:12 Ответить
 
 