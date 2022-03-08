ЕС рассматривает режим Лукашенко как соагрессора в войне России против Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Евросоюз рассматривает режим Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси как соагрессора в войне, которую Россия ведет против Украины.
Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении ЕС, высказанном в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в понедельник в Вене, передает Цензор.НЕТ.
Полномасштабная война президента путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество единым фронтом выступает против российской захватнической войны. россия, с участием режима Лукашенко как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения", — сказано в заявлении.
Евросоюз выступил с требованием к россии "незамедлительно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска со всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод". Также россия должна "прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак".
"Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не способствовать российской агрессии и соблюдать свои международные обязательства. ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – идет речь в заявлении ЕС.
Пожалуйста, подождите...
.
Слава нації
Смерть москалям.
Путя добився свого. Тепер з ним ніхто на одному гектарі серти не сяде, настільки він токсичний разом з його рашею
І це дуже серйозно
Весь світ йому сказав: "ти хотів нас налякати своїми армією та ядерною зброєю? ВВАЖАЙ, ЩО ТОБІ ПОВІРИЛИ"
А цього він просто не чекав
Но то біда його особисто разом з його рашистами
Путін сидить у бункері на Уралі, а ми в Чернігові вчора засинали під канонаду - вже стали звикать!
Леонид Швец, автор haqqin.az 7 мартa 2022, 17:08
На двенадцатый день войны становится очевидным то, что подвергалось сомнению на начальном этапе: она будет носить затяжной характер. По крайней мере, сильно затяжной по сравнению с ожиданиями, которые высказывались многими внешними наблюдателями и основывались на переоценке возможностей российской армии и недооценке украинского сопротивления.
Само обстоятельство, что Украина мужественно и весьма убедительно держится под ударами превосходящих сил российской армии и наносит ей невосполнимый урон, является фактором, который уже воспринимается как победа народа, подвергшегося агрессии.
Украина мужественно и весьма убедительно держится под ударами превосходящих сил российской армии
По оценкам Пентагона, по Украине уже было выпущено 600 ракет, а в боях задействован почти весь накопленный перед вторжением потенциал, который сосредотачивали на границе. При этом российским войскам не удалось до сих пор овладеть ни одним крупным областным центром, а в захваченном Херсоне и других городах, оказавшихся в оккупации, каждый день проходят массовые демонстрации протеста под украинскими знаменами. Таким образом, не может идти речь ни о каком контроле завоеванных территорий, даже если со временем их удастся нарастить.
По оценкам украинского Генштаба на 7 марта, Россия потеряла убитыми свыше 11 тысяч человек, 30-35 тысяч ранеными. Не меньше тысячи находятся в плену. Для группировки в 120 тысяч человек, зашедшей в Украину, это колоссальный ущерб. Российская армия несет огромные потери в технике, каждый день приходят сообщения о нескольких сбитых самолетах и вертолетах, причем все они подкреплены кадрами, снятыми с места события. Значительная часть брошенных танков, бронемашин, средств ПВО и другого вооружения переходит в руки Вооруженных сил Украины. Ходит шутка, что РФ вооружает Украину намного лучше, чем это делают ее западные партнеры. Ресурс России, конечно, огромен, но не бесконечен. Чего нельзя сказать о ресурсах сопротивления Украины, как внутренних, основанных на огромной убежденности в правоте своего дела, так и на внешних, когда помощь извне, пусть часто с запозданием, но идет во все возрастающих размерах. Эритрея, Беларусь, КНДР и Сирия, проголосовавшие в пользу России в ООН при обсуждении войны в Украине, не могут обеспечить Кремлю сколь-нибудь подобной поддержки.
Основные битвы этой войны еще впереди, и исход каждой из них предсказать невозможно
Ресурс России ежедневно подтачивается беспрецедентными санкциями, причем к жестким ограничительным мерам со стороны ведущих государств мира подключаются частные компании, прекращающие работу в России и с Россией. Это убивает экономику страны, подталкивает ее к дефолту. Рейтинговое агентство Moody's оценило способность Российской Федерации выполнить свои долговые обязательство как маловероятные, на «Са», предпоследнюю позицию в рейтинге. Страну в ближайшее время захлестнет массовая безработица.
Цена «денацификации» Украины становится безумной. И главное, ее практически невозможно объяснить ни российскому населению, ни тем более российским солдатам, которые отправлялись в освободительный поход, а попали в ад. Даже последовательные сторонники президента РФ, привыкшие славить все его победы, в замешательстве, поскольку победа никак не просматривается, а все признаки грядущего и неизбежного поражения - налицо. Россия «отбомбилась» не только по Воронежу, она укатала своим решением всю страну. Характерно, что Александр Лукашенко, поначалу явно намеревавшийся разделить лавры победителя с Путиным и принять парад победы на Крещатике, уже явно передумал вводить в бой свои войска.
Основные битвы этой войны еще впереди, и исход каждой из них предсказать невозможно. Но общий итог уже обозначился. Украина оказалась не по зубам Москве.