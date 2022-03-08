ЕС рассматривает режим Лукашенко как соагрессора в войне России против Украины

Евросоюз рассматривает режим Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси как соагрессора в войне, которую Россия ведет против Украины.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении ЕС, высказанном в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в понедельник в Вене, передает Цензор.НЕТ.

Полномасштабная война президента путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество единым фронтом выступает против российской захватнической войны. россия, с участием режима Лукашенко как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения", — сказано в заявлении.

Евросоюз выступил с требованием к россии "незамедлительно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска со всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод". Также россия должна "прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак".

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"Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не способствовать российской агрессии и соблюдать свои международные обязательства. ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – идет речь в заявлении ЕС.