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Темп продвижения войск РФ значительно замедлился. ВСУ продолжают вести оборонительную операцию, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Темп продвижения войск РФ значительно замедлился. ВСУ продолжают вести оборонительную операцию, - Генштаб

Начаты тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

На Сиверском направлении идет героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

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В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, фиксируется множество фактов грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.

Борьба продолжается! Вместе победим! Слава Украине!", – рассказали в Генштабе.
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Топ комментарии
+24
Матч триває. Bayraktar (ЗСУ) - ЗРК "Бук" (російська армія) 7:0 Не перемикайтеся
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08.03.2022 07:41
+22
Я так понял россия не развивала свою армию 30 лет.

Они думали: "зачем армия, если есть ядерное оружие".
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08.03.2022 07:31
+18
бабло пилили ..Путин хочет Шойгу судить
суркова много кого даж мертвечука своего кума типа распил денег
он и пошел в атаку потом что ему нарассказывали что они мягучие
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08.03.2022 07:49
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Я так понял россия не развивала свою армию 30 лет.

Они думали: "зачем армия, если есть ядерное оружие".
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08.03.2022 07:31 Ответить
бабло пилили ..Путин хочет Шойгу судить
суркова много кого даж мертвечука своего кума типа распил денег
он и пошел в атаку потом что ему нарассказывали что они мягучие
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08.03.2022 07:49 Ответить
так ось чого вони всі сиділи такі нажахані, коли пуйло напередодні нападу виступав і глав-розвідник заїкався))))) це коли батя відправив тебе за пивом і сказав, щоб поставив його до холодильника, а потім забув про нього, а ти натомість купив собі солодощів на всі, і думав прокатило - аж тут батя згадав
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08.03.2022 08:58 Ответить
Мы тоже. Только у нас нет ЯО.
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08.03.2022 07:55 Ответить
Да плюс деньги крали, а Ху..лу показывали мультики. Это нам и помогло. Извечная жадность и российское "Авось".
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08.03.2022 08:02 Ответить
Самая надёжная защита от периодического возрождения ымпэрского вялычия руськемирка - это расчленение т.н. "России" на национальные государствообразования по этническим признакам, как предлагал Сахаров. Тогда на территории Путинстана появятся как минимум 28 новых национальных государств, и одним из них станет Московский улус без всяких природных ресурсов и переполненных паразитами и жуликами всех мастей.
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08.03.2022 10:40 Ответить
Знищіть 69 км колону, яка стоїть під Києвом!
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08.03.2022 07:32 Ответить
А где она стоит под Киевом?
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08.03.2022 07:38 Ответить
Саме "СТОЇТЬ"!!! У "пробках" Бо мости підірвані, нема пального і місцями дорога завалена їхньою ж розбитою технікою
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08.03.2022 08:13 Ответить
Ти її бачив?
Скинь фото і локацію!
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08.03.2022 08:06 Ответить
І що це украньюз, фьодорич?!
Шли це не мені, в чат-бот СБУ!
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08.03.2022 09:26 Ответить
Навіщо? Вона без палива стоїть.
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08.03.2022 08:11 Ответить
Московія ніколи не цінувала життя своїх солдат, яскраве нагадування друга світова війна. Як кажуть історики «закидали трупами ворожу армію». Тому з певненністю можу сказати, буду те саме
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08.03.2022 07:33 Ответить
Матч триває. Bayraktar (ЗСУ) - ЗРК "Бук" (російська армія) 7:0 Не перемикайтеся
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08.03.2022 07:41 Ответить
У параллельному матчі Тероборона Баштанки - Панцир 1С рахунок 3:0 на користь ТрО
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08.03.2022 07:47 Ответить
так у ТрО Баштанки теперь танков столько сколько у ВС Албании
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08.03.2022 07:48 Ответить
)) а набили скоко больше чем бундесвера танков
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08.03.2022 07:50 Ответить
угу
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08.03.2022 07:51 Ответить
Просто нагадую: маскалі - не люди.
Не ведіться на їх зовнішню схожість з людьми.
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08.03.2022 07:46 Ответить
Нач штаба герасімов, але не той, головний герасімов.
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08.03.2022 08:06 Ответить
Так "головного" Пиня у відставку відправив - за "просранную пабеду"!!! І він тепер сидить і думає - чи доживе він до Гааги чи свої "придушать" щоб мовчав!
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08.03.2022 08:19 Ответить
Ця війна показує: якою б не була зброя, має значення, в яких вона руках.
В руках наших хлопців ******* зброя нищить орків тисячами, у західних вояк це просто цяцька, яку вони бояться пошкрябати.
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08.03.2022 08:03 Ответить
Не така страшна росія, як вона сама себе малює.
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08.03.2022 08:11 Ответить
Що з Ізюмом? Всі кацапи радістно розповідають, що 81 бригада розбита і з Ізюму кацапи рухаються у тил ООС та на Дніпропетровщину. Брехня?
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08.03.2022 11:37 Ответить
 
 