Темп продвижения войск РФ значительно замедлился. ВСУ продолжают вести оборонительную операцию, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Начаты тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.
Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.
На Сиверском направлении идет героическая оборона города Чернигова.
Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.
В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.
В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.
Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.
Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, фиксируется множество фактов грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.
На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.
Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.
Борьба продолжается! Вместе победим! Слава Украине!", – рассказали в Генштабе.
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Они думали: "зачем армия, если есть ядерное оружие".
суркова много кого даж мертвечука своего кума типа распил денег
он и пошел в атаку потом что ему нарассказывали что они мягучие
Скинь фото і локацію!
Шли це не мені, в чат-бот СБУ!
Не ведіться на їх зовнішню схожість з людьми.
В руках наших хлопців ******* зброя нищить орків тисячами, у західних вояк це просто цяцька, яку вони бояться пошкрябати.