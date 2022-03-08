"Мы будем первыми, а вы будете вторыми", - Зеленский предупредил Запад, что Россия не ограничится Украиной
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Президент Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что если не остановить войну сейчас, следующими целями России могут быть они.
Об этом он сказал в интервью ABC World News Tonight, информирует Лига, передает Цензор.НЕТ.
"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы в этой же зоне свободы. А когда нарушают и наступают на границы прав и свобод, то вы должны нас защищать, – заявил он. – Потому что мы будем первыми. А вы будете вторыми. Ибо чем больше этот зверь съест, тем больше он захочет еще, еще и еще".
По его мнению, сегодня война в Украине, а завтра может быть "в Литве, Польше, Германии".
Зеленский в очередной раз подчеркнул на необходимости обеспечения воздушной безопасности для Украины.
"Мы не можем допустить, чтобы Россия была только там (в небе. – ред.), потому что они бомбят нас, обстреливают, посылают ракеты, вертолеты, реактивные истребители – много чего, – сказал Зеленский. – Мы не контролируем наше небо" .
Также он уверен, что президент США Джо Байден может сделать больше, чтобы остановить войну. "Я уверен, что он может, и я хотел бы в это верить. Он на это способен", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Іще раз питаю, якого хєра НАТО має за нас воювати?
Сране ФСБ - идинахуй!
В те времена русские собаки хотели отодвинуть границу (на самом деле хотели всю территорию).
И мир также все это проглатил. И боевые дейстия ... Точь в точь.
В населення рф потрібно розвивати УКРОФОБІЮ - вони повинні боятися нас більше, ніж своїх вєртухаїв. Потрібно заснувати організацію ( недержавну) по створенню "великих проблем" для учасників і пособників агресії проти нас. Із відкритим списком цілей - хай ціпеніють від страху. Із встановленими цінами . Гроші на такий стартап , впевнений , люди би не шкодували. Слава Україні! Смерть ворогам!
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Может нужно пропустить ***** в ЕС, тогда станут понятливей?
Собственно, в своем ультиматуме американцам в середине декабря Россия потребовала вернуть НАТО в границы 1997г. В 1998г. в НАТО приняли Польшу, Чехию и Венгрию.
Так что, следующим приготовиться.