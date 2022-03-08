РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12606 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗа рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
26 707 74
война (46566) Зеленский (16498) Россия (91205)

"Мы будем первыми, а вы будете вторыми", - Зеленский предупредил Запад, что Россия не ограничится Украиной

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Президент Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что если не остановить войну сейчас, следующими целями России могут быть они.

Об этом он сказал в интервью ABC World News Tonight, информирует Лига, передает Цензор.НЕТ.

"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы в этой же зоне свободы. А когда нарушают и наступают на границы прав и свобод, то вы должны нас защищать, – заявил он. – Потому что мы будем первыми. А вы будете вторыми. Ибо чем больше этот зверь съест, тем больше он захочет еще, еще и еще".

По его мнению, сегодня война в Украине, а завтра может быть "в Литве, Польше, Германии".

Зеленский в очередной раз подчеркнул на необходимости обеспечения воздушной безопасности для Украины.

"Мы не можем допустить, чтобы Россия была только там (в небе. – ред.), потому что они бомбят нас, обстреливают, посылают ракеты, вертолеты, реактивные истребители – много чего, – сказал Зеленский. – Мы не контролируем наше небо" .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В результате авиаудара войск РФ по Сумам погибли 9 человек, среди них двое детей, - ГСЧС. ВИДЕО

Также он уверен, что президент США Джо Байден может сделать больше, чтобы остановить войну. "Я уверен, что он может, и я хотел бы в это верить. Он на это способен", – сказал Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+27
Эх НАТО НАТО скільки сподівань і.... все.
показать весь комментарий
08.03.2022 07:49
+22
Может и сделает, но не так скоро, как нам бы этого хотелось. К сожалению каждая минута этих раздумий уносит человеческие жизни.
показать весь комментарий
08.03.2022 07:50
+16
США тепер вже не лідер світового порядку, бо злякались.
показать весь комментарий
08.03.2022 07:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эх НАТО НАТО скільки сподівань і.... все.
показать весь комментарий
08.03.2022 07:49 Ответить
А чому НАТО має за нас воювати? Невже Україна в НАТО? Я нагадаю, що при найвеличнішому, демченки-татарови злили кацапам всю нашу агентурну мережу з постачання обладнання для систем ППО із парашії.
показать весь комментарий
08.03.2022 08:01 Ответить
А нєуй було 30 років мізки нам пудрити, якщо на повірку вони сцикуни. Вони знали, що наражають Україну на війну з ******? Добре знали. А тепер руки умили.
показать весь комментарий
08.03.2022 08:33 Ответить
А чим вони нам мізки пудрили. Що ти несеш? З 1991 по 2014-й бажаючих в Україні вступити до НАТО було не більше 20%.
Іще раз питаю, якого хєра НАТО має за нас воювати?
показать весь комментарий
08.03.2022 08:38 Ответить
Ще раз повторю: "Мы в ответе за тех, кого приручили". Чув таке, чи тільки "якого хєра" знаєш?
показать весь комментарий
08.03.2022 08:46 Ответить
Знаєш, де "рюській воєнний корабль"?
показать весь комментарий
08.03.2022 09:06 Ответить
Добре, що НАТО хоча б зброю дає.
показать весь комментарий
08.03.2022 08:43 Ответить
Может и сделает, но не так скоро, как нам бы этого хотелось. К сожалению каждая минута этих раздумий уносит человеческие жизни.
показать весь комментарий
08.03.2022 07:50 Ответить
США тепер вже не лідер світового порядку, бо злякались.
показать весь комментарий
08.03.2022 07:52 Ответить
Забудь це слово. Зебіли зникли 24-го числа як поняття.
показать весь комментарий
08.03.2022 08:47 Ответить
не зникли, просто у віпустці до закінчення війни
показать весь комментарий
08.03.2022 11:24 Ответить
Ми за допомогою цього коментаря з'ясували що як мінімум 14 рашисських гієн лазить тут.
Сране ФСБ - идинахуй!
показать весь комментарий
08.03.2022 08:36 Ответить
Саня,сидить ***** в бункері і з величезним задоволенням читає твоє бачення України без НАТО,бо це буде папірець,по твоєму.І не треба ніяких перемовин,про коридори,про 60 тис.ЗСУ. І ти за нейтральну державу? Хто вас зрадників народжує,чи ви випадаєте зразу на голову???
показать весь комментарий
08.03.2022 10:29 Ответить
Скажи саня тоже, на якій вулиці станція метро Бандерівська у Львові?
показать весь комментарий
08.03.2022 10:54 Ответить
Саня,в бункері сидить *****,чи ти коло нього ? Я в Україні,а вся Україна зараз передова.І для тих ракет,що кидає цей смердючий тхір, розміри України не мають значення. Без НАТО і США ми самі,на жаль, небо не закриєм....
показать весь комментарий
08.03.2022 18:23 Ответить
«Реактивні винищувачі» це сильно сказано..
показать весь комментарий
08.03.2022 07:56 Ответить
****, ну повна аналогія з гітлерівською германією! Тоді створили антигітлерівську коаліцію! 42 країни якщо не помиляюся! А зараз в кущі????? Підараси.....кончені підараси....чекають покірно своєї черги....(надіюся адмін не забанить)
показать весь комментарий
08.03.2022 07:59 Ответить
В данном случае мы выглядим Финляндией.
В те времена русские собаки хотели отодвинуть границу (на самом деле хотели всю территорию).
И мир также все это проглатил. И боевые дейстия ... Точь в точь.
показать весь комментарий
08.03.2022 08:37 Ответить
Я в цьому дуже сумніваюся. Нам треба думати не про захід, а про те, як відстояти країну.
показать весь комментарий
08.03.2022 08:16 Ответить
Росіяни вже ізгої https://youtube.com/shorts/AjjZl8Xm4S8?feature=share
показать весь комментарий
08.03.2022 08:02 Ответить

В населення рф потрібно розвивати УКРОФОБІЮ - вони повинні боятися нас більше, ніж своїх вєртухаїв. Потрібно заснувати організацію ( недержавну) по створенню "великих проблем" для учасників і пособників агресії проти нас. Із відкритим списком цілей - хай ціпеніють від страху. Із встановленими цінами . Гроші на такий стартап , впевнений , люди би не шкодували. Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
08.03.2022 08:13 Ответить
Ти готовий бути головним ініціатором цього діла?
показать весь комментарий
08.03.2022 08:49 Ответить
Готовий
показать весь комментарий
12.03.2022 08:22 Ответить
Gut!
показать весь комментарий
12.03.2022 08:37 Ответить
Для чого їх кожен день лякати що вони наступні? Краще говорити за себе і про те, чого друга країна в СССР за військовою силою, просить зброю і навіть патрони. А захід не малі діти і війської сили там досить. Крім того ніякого економічного сенсу у війні з заходом для РФ немає, на відміну від України.
показать весь комментарий
08.03.2022 08:13 Ответить
Як там цапи кажуть, "нам нужен мир, весь мир". Тільки колективною працею можливо зупинити виродків. І ніколи не шкодувати, з того бидла не можливо зробити нармально функцінуючої держави. За всю історію існування своїх держав вони вкотре підтвердили свою сутність... Мордор...
показать весь комментарий
08.03.2022 11:06 Ответить
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
08.03.2022 08:21 Ответить
Европа нам намекает,что нас ждет судьба Финляндии? История повторяется.
показать весь комментарий
08.03.2022 08:23 Ответить
Цікаво, а Захід розуміє, що вони будуть сидіти впроголодь?
показать весь комментарий
08.03.2022 08:34 Ответить
Украина героически обороняются а ЕС эта война категорически не касается вы что там все придурошные?
показать весь комментарий
08.03.2022 08:54 Ответить
а я рад что вы тут за Вовку Зеленского перестали ругаться . да может плохой менеджер но человек с большой буквы . зауважал
показать весь комментарий
08.03.2022 09:18 Ответить
Во всей риторике Зеленского слишком много звучит "вы должны", не распугать партнеров.
показать весь комментарий
08.03.2022 09:22 Ответить
Нам итак не мало помогают
показать весь комментарий
08.03.2022 09:23 Ответить
Не понимают.
Может нужно пропустить ***** в ЕС, тогда станут понятливей?
показать весь комментарий
08.03.2022 09:34 Ответить
наступними буде Європа і саме з тих країн почнеться де є русзскіє. . . Болгарія або Естонія і Латвія в великій небезпеці. з кого почне ***** терорист ?
показать весь комментарий
08.03.2022 09:37 Ответить
Этот постоянный скулеж на фоне "вы нам должны" может нам боком вылезти. Нехер было дороги строить по которым сейчас москали катаются, надо было ПВО развивать, как Порох за свои деньги Киев прикрыл в котором Зеля сейчас спокойно свою дупу прячет.
показать весь комментарий
08.03.2022 09:56 Ответить
Крайне редко соглашаюсь с Зеленским, но в данном случае он, похоже, прав. Только те, о которых он говорит будут не вторыми, а третьими-четвертыми. Вторыми будут прибалты.
Собственно, в своем ультиматуме американцам в середине декабря Россия потребовала вернуть НАТО в границы 1997г. В 1998г. в НАТО приняли Польшу, Чехию и Венгрию.
Так что, следующим приготовиться.
показать весь комментарий
08.03.2022 09:58 Ответить
 
 