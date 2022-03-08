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Создается впечатление, что РФ дала указание своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров на территории всей Украины, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Создается впечатление, что РФ дала указание своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров на территории всей Украины, - МВД

Создается впечатление, что РФ дала указание своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров на территории всей Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера россияне снова заявили о том, что сегодня в 9 утра они планируют возможность гуманитарных коридоров. Я бы очень хотел верить, что все получится. Но, к сожалению, создается такое впечатление, что власти Российской Федерации дали указание своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров по всей территории Украины. Мы понимаем, что там находятся раненые, больные, дети, женщины. И это не только Мариуполь, это Харьков, это Изюм, Тростянец, Буча, Гостомель", – сказал Денисенко в эфире украинских телеканалов во вторник .

Он отметил, что для россиян важно довести ситуацию до того, когда нуждающиеся в эвакуации украинцы "почти отчаятся и начнут проситься в их гуманитарные коридоры, потому что россияне планируют сделать гуманитарный коридор в Россию и Беларусь".

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"Они предлагают вывезти граждан Украины туда и сделать их своими пленными и жертвами телекартинки, которые будут рассказывать о том, как им "трудно" было под украинскими властями и как "хорошо" в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что сегодня что-то удастся сделать с гуманитарными коридорами, но вся логика действий Российской Федерации последних дней показывает, что ради телевизионной картинки, для того чтобы попытаться унизить украинцев, лично Путин в Кремле дал указание не делать никаких гуманитарных коридоров", – уточнил Денисенко.

Советник главы МВД Украины также подчеркнул, что ситуация с гуманитарными коридорами де-факто не меняется уже в последние несколько суток.

"Вобщем имеем ситуацию, когда россияне обещают нам гуманитарные коридоры, обещают нам вывезти гражданское население, ежедневно мы организовываем эти процессы, надеемся, что будет возможность гуманитарного коридора, и каждый раз нас, мягко говоря, нас обманывают", - добавил он.
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Топ комментарии
+20
русню надо просто уничтожать планомерно и безжалостно до последнего солдата, командира, высокого начальника, это не люди, людей там давно нет...
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08.03.2022 08:20
+15
рус фашистам немає віри
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08.03.2022 08:17
+11
У відповідь дати команду ЗСУ лаптєй в полон не брати, а знищувати на місці.
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08.03.2022 08:22
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рус фашистам немає віри
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08.03.2022 08:17 Ответить
не было конечно ни у кого, но, если есть даже призрачный шанс, надо его использовать, там наши люди
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08.03.2022 08:21 Ответить
Єдина нація, що підлість наряджала у шати "геройства" - кацапи! І саме радянська кацапня" Мати моя в молодості працювала бібліотекарем, тому я в дитинстві перечитав купу книжок І пам"ятаю книжки про період Великої Вітчизняної війни, де "геройські" моряки піднімали білий прапор капітуляції і йшли ніби здаваться в полон, а підійшовши ближче - атакували німецьких солдат, що вийшли приймать капітуляцію Як наші "геройські червоні партизани" переодягалися у "бандерівців" та, увійшовши у довір"я до місцевих жителів, виявляли людей що симпатизували їм А потім їх убивали
А потім ці книжки в бібліотеках наказали вилучать і знищувать Спочатку надсилали в райони лише акти знищення А коли довідалися, що частину книжок люди, причетні до цього, розбирали по домівках (в домашні бібліотеки), то дали розпорядження звозить їх у райцентри і знищувать централізовано!
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08.03.2022 08:32 Ответить
Як завжди брешуть ПАДЛИ!!!
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08.03.2022 10:20 Ответить
русню надо просто уничтожать планомерно и безжалостно до последнего солдата, командира, высокого начальника, это не люди, людей там давно нет...
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08.03.2022 08:20 Ответить
У відповідь дати команду ЗСУ лаптєй в полон не брати, а знищувати на місці.
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08.03.2022 08:22 Ответить
Плен нужен. Это дает стимуляцию сдаваться. Вообще я не понимаю смысла в этой кровожадности. Зачем тратить патроны?
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08.03.2022 08:29 Ответить
краще годувати їх, кожен день?
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08.03.2022 08:32 Ответить
Ну как бы в чем проблема. Пусть жрут.
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08.03.2022 08:33 Ответить
патрони дешевше будуть
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08.03.2022 08:37 Ответить
Нет. Патроны всегда в дефиците.
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08.03.2022 08:38 Ответить
Не понимаешь? Ну так гоу к нам и поймёшь.
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08.03.2022 08:56 Ответить
Нужен, но не в таком количестве, уже есть почти пару тысяч, с патронами проблем и дефицита нет, согласился бы с вами если бы не нарушались нормы Женевской конвенции , а так не могу
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08.03.2022 10:38 Ответить
Патроны это не только банальные, а те кто вскрывают танки и прочую технику. Это то что мешает русским убивать, насиловать или разрушать здания из артиллерии. Если они сдадутся - мы больше этого сохраним.
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08.03.2022 10:40 Ответить
Россия государство-террорист.
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08.03.2022 08:28 Ответить
рабсия - говносударство
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08.03.2022 08:58 Ответить
интересно это за счет энергетики убитых людей женщин и детей ублюдок и ***** ********пардон за идиому и неологизм и фразеологизм война на дворе-- если кто забыл.. получает заряд бодрости живя со своим РАКОМ??? редкостная тварь убил бы и даже не крестился бы и не просил бы прощения и думаю Бог бы даже не отменил этот факт как согрешение... вот тому в Великой Отечественной войне - а на деле 2 Мировой были 1-2-3- Украинские фронты и 1-2 Белорусские..... и не было ни одного русского фронта НИ ОДНОГО.... НО БЫЛА РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ-- НА СТОРОНЕ ОККУПАНТОВ 70 ТЫСЯЧ ШТЫКОВ..... РОА ИМЕНИ ВЛАСОВА... а УПА это УКРАИНЦЫ ВОЕВАВШИЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ... и с поляками и немцами и советами...и напомнить список стран уничтожавших Украину... ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ и ТАТАРО МОНГОЛЫ, РОССИЯ - как МОСКОВИЯ так И ИМПЕРИЯ, ВЕНГРЫ И АВСТРИЯ В СОСТАВЕ АВСТРО ВЕНГРИИ, СЛОВАКИЯ, ПОЛЬША, ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ..... как видим целая банда собралась-- которая веками убивала насиловала и грабила Украину... А ВЫ УДИВЛЕНЫ --ПОЧЕМУ НАМ НЕ РАДЫ В ЕВРОСОЮЗЕ ИЛИ НАТО ИЛИ НЕТ ДЛЯ НАС СРОЧНО САМОЛЕТОВ ЕЩЕ 5 ЛЕТ НАЗАД ПИСАЛОСЬ-- О ТОМ ЧТО СЛОВАКИЯ/ ПОЛЬША И БОЛГАРИЯ УЖЕ НАЧАЛИ МЕНЯТЬ ПАРК СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВ ВОЕННЫЕ НА ************ И АМЕРИКАНСКИЕ.... А ТЕПЕРЬ ЗАПАДЛО.. нет Украине Закрытого неба нет Пэтриотов нет ничего...а вы типа зонтиком прикрывайтесь...... а мы выстоим и выживем..... но все кто саботировал соучаствовал Путину мстил в том числе Украине ЕСТЬ ПОСОБНИКИ УБИЙСТВ ДЕТЕЙ ЖЕНЩИН СТАРИКОВ И РАЗРУШЕНИЙ в Украине.... И за все прилетит бумеранг и за все со каждого спросится...
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08.03.2022 08:29 Ответить
Люди, помнящие ужасы Ленинграда (вынужден назвать таким, каким был на тот момент,... наверное, и переименовали не в рамках "декоммунизации" и ради "петрова величия", а лишь потому, что хотели вырубить из памяти), такого сделать не смогли бы... беспамятные, безысторийные орки...
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08.03.2022 08:33 Ответить
Самі кремлевські кермачі надалі вказівку з Ленінграду євакуфцію мирних громадян не проводити, думаючи , що Гітлер не стане іх обстрелювати (живий щіт)
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08.03.2022 08:58 Ответить
Від цих виродків всього можна чекати.

Я ж писала: на помийці kp вони викладали план про свої =гуманітарні коридори=.
Наші люди виходять проти фашистів на мітинги, проганяють їх, гуманітарку їхню не беруть, то вони можуть спробувати таким чином, як написано в статті.

То ж цинічна мерзенна підлота.
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08.03.2022 08:36 Ответить
Пані Ведана,і ви і стаття,повністю підтверджують слова про блокалний Ленінград.Заблокувати мирних жителів,створити "живий" щит.Нікого і нікуди вони не збираються евакуйовавати.Пуйло знає,якщо під Донецьком в 2014 не знищили Гіркіна,то зараз і поготів. Це кацапський досвід війни і стратегія."Бабы еще нарожают..."А виздихали б усі кацапи...
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08.03.2022 10:06 Ответить
А так воно і є. Вже всім відомо, що рашисти мають вказівку вбивати всіх українців.
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08.03.2022 08:53 Ответить
Чому не домовитися про два коридора: український та руцкий.... Та потім наблюдати, кто куди євакуются
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08.03.2022 09:00 Ответить
У АГРЕССОРА ЦЕЛЬ УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНЫ ЗА ТО ЧТО ИХ НЕ ВСТРЕТИЛИ С ЦВЕТАМИ. У НИХ ЕЩЁ И ЗАВИСТЬ ЧТО УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛУЧШЕ ИХ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.03.2022 09:02 Ответить
Не беріть в полон орків. Не беріть!
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08.03.2022 09:30 Ответить
Ну хто б сумнівався. Голодомор, ЧАЄС, Крим, Донбас... Бомби по 500 кг на цивільні квартали, п'ята колона в прокуратурі, судах, поліції, промисловості... Треба системно, розумно знищувати як внутрішнього, так і зовнішнього ворога.
Слава Україні!!!
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08.03.2022 09:37 Ответить
Про ситуацію із закритим небом. Нічого не буде, поки "рішали" ведуть сепаратні переговори на умовах та території агресора
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08.03.2022 10:14 Ответить
Может есть возможность их пробить..
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08.03.2022 10:45 Ответить
На оккупированных территориях скоро начнется голод, всё больше одолевает безнадёга и разочарование.
ВСУ делают все всё что могут но к сожалению у них тоже есть предел возможности.
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08.03.2022 10:45 Ответить
 
 