В результате обстрелов войсками РФ Рубежного есть погибшие и раненые, в Северодонецке под огонь россиян попал детский сад, - Гайдай

Рубежное, Кременная, Попасная – наиболее пострадавшие от вчерашних обстрелов русской армией города в Луганской области.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Луганской ОВА.

"Потерпев очередное поражение при попытке ворваться в большие города, россияне, срывая злобу, продолжают обстреливать жилые дома. Они считают это психологическим давлением и, наверное, им не дано понять, что гибнут обычные беззащитные люди. Однако даже увидев последствия, россияне не останавливаются – их остановит только пуля или плен", – подчеркнул Гайдай.

Так, вчера примерно в 22:40 из-за вражеских обстрелов произошло возгорание квартиры на четвертом этаже дома по проспекту Московскому, 3, в Рубежном.

Работники ГСЧС остановили распространение пламени, спасли жителей, однако одна женщина погибла еще при обстреле.

Осколочные ранения получила женщина, которая находилась по вышеуказанному адресу, и два человека, проживающих по ул. Освободителей, 77, а.

Еще одна женщина получила осколочное ранение в Кременной – пер. Детский, 6.

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Повреждены жилые дома в Кременной и Попасной.

"У нас очередные разрушеные заведения: в 23:30 в результате вражеского огня повреждено здание Попаснянского областного психоневрологического интерната, а два часа назад российским снарядом пробита крыша в детском саду № 42 в Северодонецке по ул. Курчатова, 17 а", – сказал глава Луганщины..