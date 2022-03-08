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В результате обстрелов войсками РФ Рубежного есть погибшие и раненые, в Северодонецке под огонь россиян попал детский сад, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В результате обстрелов войсками РФ Рубежного есть погибшие и раненые, в Северодонецке под огонь россиян попал детский сад, - Гайдай

Рубежное, Кременная, Попасная – наиболее пострадавшие от вчерашних обстрелов русской армией города в Луганской области.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Луганской ОВА.

"Потерпев очередное поражение при попытке ворваться в большие города, россияне, срывая злобу, продолжают обстреливать жилые дома. Они считают это психологическим давлением и, наверное, им не дано понять, что гибнут обычные беззащитные люди. Однако даже увидев последствия, россияне не останавливаются – их остановит только пуля или плен", – подчеркнул Гайдай.

Так, вчера примерно в 22:40 из-за вражеских обстрелов произошло возгорание квартиры на четвертом этаже дома по проспекту Московскому, 3, в Рубежном.

Работники ГСЧС остановили распространение пламени, спасли жителей, однако одна женщина погибла еще при обстреле.

Осколочные ранения получила женщина, которая находилась по вышеуказанному адресу, и два человека, проживающих по ул. Освободителей, 77, а.

Еще одна женщина получила осколочное ранение в Кременной – пер. Детский, 6.

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Повреждены жилые дома в Кременной и Попасной.

"У нас очередные разрушеные заведения: в 23:30 в результате вражеского огня повреждено здание Попаснянского областного психоневрологического интерната, а два часа назад российским снарядом пробита крыша в детском саду № 42 в Северодонецке по ул. Курчатова, 17 а", – сказал глава Луганщины..
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08.03.2022 08:53 Ответить
Лапотные репоеды - типичная стая трусливых шакалов. Отгребли по полной от наших славных ВСУ, так они в безсильной злобе отигрываются на тех, кто не может ответить - на гражданских, на домах, на больницах. Смерть ***** ! Смерть дикой лапотной орде !
Слава Украине !
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08.03.2022 08:55 Ответить
Скажіть будь ласка, якщо зараз відрізати голову цапомордій тварині, то після війни мене будуть судити за те цо я знищів рюзьге свиню не гуманно?
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08.03.2022 08:57 Ответить
Украинцы и украинки! Плачу и горюю вместе с вами. Молюсь за Батькiвщину! Украинок с 8 Марта. Будь вони неладни - оба сусiда! Мужайтеся.
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08.03.2022 08:57 Ответить
Тому вони і пришли, що в нас в назвах до цього часу е "праспекти масковский", город Новомосковск і тому подібне. 🙁
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08.03.2022 09:00 Ответить
і ковбаса
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08.03.2022 09:02 Ответить
Да, і проспект Кадирки у Київі
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08.03.2022 09:03 Ответить
ця сволота вже зрозуміла що прийшов п..здець...і шляху назад нема.. ось вони і лютують бл... путіноїди гірші за фашистів
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08.03.2022 09:01 Ответить
 
 