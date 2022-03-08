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Путин ошибается, думая, что атаки на мирных жителей сломят дух защитников Украины, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин ошибается, думая, что атаки на мирных жителей сломят дух защитников Украины, - Дуда

Российская "тактика" ведения войны против Украины с обстрелами домов и убийствами мирных жителей не принесет президенту РФ Владимиру Путину желаемый результат и не сломит сопротивление агрессору.

Уверенность в этом выразил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Twitter главы польского государства.

"Если ВВП (Владимир Путин. – Ред.) думает, что, снося дома и убивая мирных жителей, российская армия сломит волю и дух защитников Украины, они глубоко ошибаются", – пишет он.

Дуда отметил, что общался с президентом Украины по ситуации в стране и обороне от атак оккупантов.

"Как сказал мне Владимир Зеленский, каждый разрушенный дом и каждая последующая жертва, убитая российской ракетой, повышает устойчивость защитников и волю к победе", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+14
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

11 ч. ·

В Страсбурзі, поселяюся а готель (потримайте завтра, будь ласка, кулаки за успіх моєї "дипмісії"!)
Парубок на рецепції, повторивши прізвище:
- Юкрейніен? Ю Юкрейніен?
- Єп! - подаю йому паспорт.
- Тогда можно говорить по-русски?..

Видно, щось змінилось у моєму обличчі, навіть в окулярах і під маскою, бо він наступної ж миті майже волає, поспішно:
- Я не из России! Я с Грузии! Я вас очень хорошо понимаю!
(Акцент і справді кавказький)

А ось так це тепер і буде з росіянами, авжеж. Недобре тепер бути "из России", незручно, як "із Німеччини" в 1930ті.

І тому, до речі, вже почалася в європейських медіях лавина (кампанія?) сповідей "хороших рускіх" (а по Європі їх, виїхалих, багато!), як вони й самі мучаться і страждають під Путіним, і як вони проти цієї війни, - редактор однієї з провідних у ЄС газет щойно написав мені, що вже й з нього досить цих жалібних Russian voices, коли ллється кров... Але голосів українських - про те, щО співвітчизники цих "замучених Путіним" коять нині на українській землі - таки бракує, за нас поки що більше говорять "картинки".

В зв'язку з чим маю величезне прохання: люди, ведіть щоденники, за найменшої можливості - фіксуйте все пережите! воно й терапевтичний ефект має, і для перемоги нашої доконечне: якщо вони вже зараз починають нас "перекрикувати", то далі буде ще складніше, - а перемагає, не забуваймо, а кінцевому історичному підсумку той, хто не тільки діє, а й володіє наративом. Не Гамлет, а Фортінбрас.

Тримаймося.
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08.03.2022 09:09
+11
У цієї підлоти ніколи не було честі. НІ-КО-ЛИ! Свою підлість називають "ваєннай хитрастью": ДАП, Іловайськ, бомбардування мирних міст і сіл, добивання поранених, розстріли мирних людей...
Маскалі - не люди! Але все одне переможемо! І все їм пригадаємо.
"Я нє знал" не проканає, за все дадуть відповідь трусливі виродки.
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08.03.2022 09:10
+8
Европа вырастила кремлевского убийцу сегодня трусливо сидит в кустах!
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08.03.2022 09:10
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Смерть кацапам !

Слава Україні ! 🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦
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08.03.2022 09:08 Ответить
***** судит по себе гниде -- каждый авиаудар гвоздь в крышку гроба убийцам кацапским
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08.03.2022 09:11 Ответить
КАРМА ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ ПРИЧЕМ ЗА КАЖДЫЙ ДОМ ЖИЗНЬ ВОЗЬМЕТ В СОТНИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНЫ РАЗ БОЛЬШЕ И ДОРОЖЕ.. и будут кацабы волать на Небо к Богу спрашивая ЗА ЧТО как сегодня мы Украинцы порой спрашиваем Бога --он часом не в отпуске???? позволяя и допуская ТАКОЕ В УКРАИНЕ??!!
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08.03.2022 09:20 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

11 ч. ·

В Страсбурзі, поселяюся а готель (потримайте завтра, будь ласка, кулаки за успіх моєї "дипмісії"!)
Парубок на рецепції, повторивши прізвище:
- Юкрейніен? Ю Юкрейніен?
- Єп! - подаю йому паспорт.
- Тогда можно говорить по-русски?..

Видно, щось змінилось у моєму обличчі, навіть в окулярах і під маскою, бо він наступної ж миті майже волає, поспішно:
- Я не из России! Я с Грузии! Я вас очень хорошо понимаю!
(Акцент і справді кавказький)

А ось так це тепер і буде з росіянами, авжеж. Недобре тепер бути "из России", незручно, як "із Німеччини" в 1930ті.

І тому, до речі, вже почалася в європейських медіях лавина (кампанія?) сповідей "хороших рускіх" (а по Європі їх, виїхалих, багато!), як вони й самі мучаться і страждають під Путіним, і як вони проти цієї війни, - редактор однієї з провідних у ЄС газет щойно написав мені, що вже й з нього досить цих жалібних Russian voices, коли ллється кров... Але голосів українських - про те, щО співвітчизники цих "замучених Путіним" коять нині на українській землі - таки бракує, за нас поки що більше говорять "картинки".

В зв'язку з чим маю величезне прохання: люди, ведіть щоденники, за найменшої можливості - фіксуйте все пережите! воно й терапевтичний ефект має, і для перемоги нашої доконечне: якщо вони вже зараз починають нас "перекрикувати", то далі буде ще складніше, - а перемагає, не забуваймо, а кінцевому історичному підсумку той, хто не тільки діє, а й володіє наративом. Не Гамлет, а Фортінбрас.

Тримаймося.
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08.03.2022 09:09 Ответить
Знакомая на рецепшене в Германии:
Молодой парень, полурусский работник отеля, чуть не со слезами просит прощения.
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08.03.2022 09:12 Ответить
чують, крєоли-імпероїди, що за рускій ізиг скоро почнуть публічно бити
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08.03.2022 09:14 Ответить
У цієї підлоти ніколи не було честі. НІ-КО-ЛИ! Свою підлість називають "ваєннай хитрастью": ДАП, Іловайськ, бомбардування мирних міст і сіл, добивання поранених, розстріли мирних людей...
Маскалі - не люди! Але все одне переможемо! І все їм пригадаємо.
"Я нє знал" не проканає, за все дадуть відповідь трусливі виродки.
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08.03.2022 09:10 Ответить
Европа вырастила кремлевского убийцу сегодня трусливо сидит в кустах!
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08.03.2022 09:10 Ответить
ніколи не думав що білі раби потрібні людству. хай білі раби ***** - або зупиняються або здохнуть.
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08.03.2022 09:26 Ответить
ДЛБЙБ!!! Хто заважає "білій расі" мать по 5-6 дітей у сім"ї? Щось від тебе смердить расизмом!!!
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08.03.2022 09:27 Ответить
********** твои удары по мирным городам мобилизуют нас ещё больше и мы с ещё большей ненавистью будем уничтожать твоих эсесовцев. Ты думаешь нас получится закидать трупами твоих солдат и мы дрогнем. Ты гнида плохо нас знаешь, мы закалены. И не забывай, что нас МНОГО, ОЧЕНЬ МНОГО И ВСЕ ТЕБЯ НЕНАВИДЯТ.
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08.03.2022 09:19 Ответить
"Важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке."
(c) Марк Твен
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08.03.2022 09:28 Ответить
Україні потрібно більше літаків і ПВО, слова зараз значать не стільки багато як дії
Слава Україні!
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08.03.2022 09:34 Ответить
 
 