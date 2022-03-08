Путин ошибается, думая, что атаки на мирных жителей сломят дух защитников Украины, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская "тактика" ведения войны против Украины с обстрелами домов и убийствами мирных жителей не принесет президенту РФ Владимиру Путину желаемый результат и не сломит сопротивление агрессору.
Уверенность в этом выразил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Twitter главы польского государства.
"Если ВВП (Владимир Путин. – Ред.) думает, что, снося дома и убивая мирных жителей, российская армия сломит волю и дух защитников Украины, они глубоко ошибаются", – пишет он.
Дуда отметил, что общался с президентом Украины по ситуации в стране и обороне от атак оккупантов.
"Как сказал мне Владимир Зеленский, каждый разрушенный дом и каждая последующая жертва, убитая российской ракетой, повышает устойчивость защитников и волю к победе", - говорится в сообщении.
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11 ч. ·
В Страсбурзі, поселяюся а готель (потримайте завтра, будь ласка, кулаки за успіх моєї "дипмісії"!)
Парубок на рецепції, повторивши прізвище:
- Юкрейніен? Ю Юкрейніен?
- Єп! - подаю йому паспорт.
- Тогда можно говорить по-русски?..
Видно, щось змінилось у моєму обличчі, навіть в окулярах і під маскою, бо він наступної ж миті майже волає, поспішно:
- Я не из России! Я с Грузии! Я вас очень хорошо понимаю!
(Акцент і справді кавказький)
А ось так це тепер і буде з росіянами, авжеж. Недобре тепер бути "из России", незручно, як "із Німеччини" в 1930ті.
І тому, до речі, вже почалася в європейських медіях лавина (кампанія?) сповідей "хороших рускіх" (а по Європі їх, виїхалих, багато!), як вони й самі мучаться і страждають під Путіним, і як вони проти цієї війни, - редактор однієї з провідних у ЄС газет щойно написав мені, що вже й з нього досить цих жалібних Russian voices, коли ллється кров... Але голосів українських - про те, щО співвітчизники цих "замучених Путіним" коять нині на українській землі - таки бракує, за нас поки що більше говорять "картинки".
В зв'язку з чим маю величезне прохання: люди, ведіть щоденники, за найменшої можливості - фіксуйте все пережите! воно й терапевтичний ефект має, і для перемоги нашої доконечне: якщо вони вже зараз починають нас "перекрикувати", то далі буде ще складніше, - а перемагає, не забуваймо, а кінцевому історичному підсумку той, хто не тільки діє, а й володіє наративом. Не Гамлет, а Фортінбрас.
Тримаймося.
Молодой парень, полурусский работник отеля, чуть не со слезами просит прощения.
Маскалі - не люди! Але все одне переможемо! І все їм пригадаємо.
"Я нє знал" не проканає, за все дадуть відповідь трусливі виродки.
(c) Марк Твен
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