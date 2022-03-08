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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: почти 12 тыс. человек, 303 танка, 1036 бронированных машин, 48 самолетов, 80 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: почти 12 тыс. человек, 303 танка, 1036 бронированных машин, 48 самолетов, 80 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

личного состава – почти 12 тысяч человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,

артиллерийских систем –120,

РСЗО - 56,

средства ПВО – 27,

самолетов – 48,

вертолетов – 80 ед,

автомобильной техники – 474,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Вместе победим", - добавили в Генштабе.
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Топ комментарии
+29
всьо будіт как в Кріму, ви проста зайдьотє
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08.03.2022 09:11
+26
ні, 12000 це вже дохлі кацапи 😁✊🇺🇦
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08.03.2022 09:14
+22
Це пораховані. А скільки ще їх по тилах, здохлих по госпіталях, роздертих вибухами в тилу окупантів... Абуде більше, смію вас завірити.
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08.03.2022 09:16
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Спочилі гелікоптери лідирують. Так тримати!
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08.03.2022 09:11 Ответить
Літаки так просто не здадуться! 😀
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08.03.2022 09:30 Ответить
сейчас моторесурс самолетов тех что на ходу вылетает-поспокойней в небе у нас станет
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08.03.2022 16:26 Ответить
Просто 49 вертольотів накрили прямо на землі на летовищі артилерією, в Миколаївській області.
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08.03.2022 19:10 Ответить
Точніше в Херсонській області
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08.03.2022 19:14 Ответить
всьо будіт как в Кріму, ви проста зайдьотє
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08.03.2022 09:11 Ответить
тут (на Цензорі) була інфа, що особовий склад - це і вбиті, і поранені, і в полоні? хто знає чи то так?
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08.03.2022 09:12 Ответить
не так
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08.03.2022 09:13 Ответить
ні, 12000 це вже дохлі кацапи 😁✊🇺🇦
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08.03.2022 09:14 Ответить
Це пораховані. А скільки ще їх по тилах, здохлих по госпіталях, роздертих вибухами в тилу окупантів... Абуде більше, смію вас завірити.
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08.03.2022 09:16 Ответить
Важко поранених кацапів добивають свої ж, потім спалюють у крематоріях чи кидають без документів.
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08.03.2022 09:19 Ответить
"рюзге своих не брасают"
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08.03.2022 09:22 Ответить
Плюс 40000 плранених
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08.03.2022 09:18 Ответить
12 тысяч это забараненые...плюс к этому 2 тысячи пленных....ну а раненых это 12 тысяч помножить на 5-10...
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08.03.2022 09:14 Ответить
вчера читал аналитиков военных, со стороны cnn

они называют число утилизированных в районе 47тыс. (это 12 убитыми, остальное ранеными которые не смогут продолжать воевать, без рук, без ног и т.д.)
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08.03.2022 09:54 Ответить
Тільки дохлі.
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08.03.2022 09:15 Ответить
Санітарні втрати (поранені) - більше 30 тис!
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08.03.2022 09:16 Ответить
Не, це 12 тис "удобрение".....
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08.03.2022 09:16 Ответить
Вроде это только жмуры, пленных около двух тысяч, раненых от 30 до 40 тысяч. Это и наши и американские военные эксперты говорят
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08.03.2022 09:16 Ответить
Вчера на одном новостом сайте читал, 11 000 жмуров, 35 000 раненными (на вчерашний день приблизительно).
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08.03.2022 09:16 Ответить
раненых никто не считает. Просто умножьте количество двухсотых на три - это и будет количество трёхсотых.
Пленных сейчас где-то 2000.
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08.03.2022 09:18 Ответить
12000 це втрати: вбиті, поранені і в полоні.

Всі хто каже, що це "вбиті" не розуміє військовий термін "втрати"
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08.03.2022 09:23 Ответить
Цифра від МінОборони - це безповоротні втрати, тобто вбиті і важкопоранені.
Ще б згадати хто і коли це розяснював.))
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08.03.2022 09:47 Ответить
Виктор Пузанов


По последней информации утилизировано уже более 46 000 орков (убитыми, ранеными и пленными). Уничтожено более трети зашедшей в Украину наземной техники и артиллерийских систем. Самолётов и вертолётов в сумме уничтожено более сотни. Колонна длиной в 65 километров, стоящая севернее Бучи и Ирпеня, без топлива и расстреливается нашей артой как в тире. Ни ресурса ни мотивированной живой силы для окружения или даже попытки штурма Киева хотя бы с одной стороны, у них нет. Ракет с их стороны использовано более 90 процентов из имевшихся. Моральное состояние орков значно нижчє порєбріка, ощущение (по словам наших бойцов), что день-два, и они начнут сдаваться в плен десятками тысяч.

За все наши потери будем страшно мстить.

Доброе утро, Свободная Страна.

Линк
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08.03.2022 10:20 Ответить
нехай так і буде!!! Слава Україні!

Р.S. цікаво, яке падло заспамив мій комент
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08.03.2022 14:18 Ответить
Покажіть ці дані Геращенку бо він з арифметикою не дружить та перебив в своїй уяві вже 1/3 ВС РФ.
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08.03.2022 09:13 Ответить
С учетом раненых это так и есть... на каждого жмура минимум 5 раненых...
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08.03.2022 09:15 Ответить
Від 3 до 5
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08.03.2022 09:17 Ответить
поранені навіть краще, бо трупак вони кинули і все, а поранених потрібно вивозити та задіювати ресурси
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08.03.2022 09:23 Ответить
Саме тому снайперам рекомендується в деяких випадках (наприклад - при переслідуванні груп противника) не вбивать солдатів, а їх калічить При цьому з бою вибувають відразу четверо, які будуть зайняті переноскою пораненого
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08.03.2022 09:34 Ответить
Ніхто нікого переносити не буде. Пристрелять - і все.
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08.03.2022 09:37 Ответить
Имелось в виду треть сил вторжения?
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08.03.2022 09:21 Ответить
Да.
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08.03.2022 09:24 Ответить
+ поранені (їх важко порахувати, але в середньому на 1 вбитого - 3 поранені);
+ військовополонені (за нашими даними їх вже близько 2 000);
+ дезертири, які тікають в буквальному сенсі тисячами (скоріш за все, також враховані, адже вони фактично не знаходяться в Україні і де-факто ліквідовані)
За даними американської розвідки, проти України було задіяно ~160 000 армію вторгнення. Ось і рахуй.
Можливо, Гращенко, дещо прикрасив, адже це також елемент інформаційної війни, але не далеко від істини.
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08.03.2022 09:27 Ответить
Тільки мертві кацапм, коли не ворушаться, з-зовні схожі на людей. Всі кацапи мають бути схожі на людей!
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08.03.2022 09:14 Ответить
Та, ні.

Дохлі кацапи схожі на добрива.
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08.03.2022 09:16 Ответить
Эти удобрения надо еще дезинфицировать перед употреблением.
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08.03.2022 14:13 Ответить
Они успели спросить "за что нас ненавидят?" ))
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08.03.2022 09:14 Ответить
Не всі. Деякі не встигли навіть відкрити свою клоаку.
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08.03.2022 09:17 Ответить
Скоро втрати "Лаптєвстанії" по усіх пунктах почнуть перевищувать втрати Радянської армії в Афганістані Тільки там цілий СРСР воював ДЕСЯТЬ РОКІВ а у нас війна триває трохи більше ДЕСЯТИ ДНІВ!
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08.03.2022 09:14 Ответить
Це дружина Фантома. він зараз у Вашому місті. Працює.
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08.03.2022 09:31 Ответить
могу сказать что по количеству потерь уже афган остался позади,особенно по бронетехнике.
И это с контингента в 5 раз меньше,чем прогнали через афган
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08.03.2022 16:29 Ответить
Може буть Я ж не стверджую точно - лише "допущення"
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08.03.2022 16:31 Ответить
Кацапи ! Вам пзда ! Усім ! Навіть тім хто у далекому тилу ! 😂😂😂😂😂🇺🇦✊
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08.03.2022 09:23 Ответить
Молодцы! Слава Украине!
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08.03.2022 09:26 Ответить
Бабы, успеваете ражать? Путлеру очень мясо нужно
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08.03.2022 09:27 Ответить
таджики с киргизами стараются как могут
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08.03.2022 09:49 Ответить
Не понятна статистика по сбитой авиации - в этой сводке 48 самолетов, а по вчерашней сводке Воздушных сил Украины 52 самолета
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08.03.2022 09:29 Ответить
4 в госпіталі.
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08.03.2022 09:29 Ответить
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08.03.2022 09:48 Ответить
07.03.22 10:22

самолетов - 46 ед,

вертолетов - 68 ед,

08.03.22 09:11

самолетов - 48,

вертолетов - 80 ед,
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08.03.2022 10:48 Ответить
Третину вертушок кацапи вже просрали, і це лише підтверджені.
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08.03.2022 09:39 Ответить
Ну на папері у них 1300 вертушок
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08.03.2022 09:43 Ответить
На сараї х.й написано, а в ньому дрова складені. Так і у них з 1300 вертушок.
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08.03.2022 16:05 Ответить
на ходу около 600 ударных геликоптеров (по их данным для Путина )
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08.03.2022 16:30 Ответить
Не оклимается их армия после таких потерь.

Теперь инфа, про которую должны Знать! Только что моему другу Звонила из Немешаево (под Киевом) бывшая работница.

Там нет электричества, воды, газа отопления. Люди кавказской национальности разграбили все местные магазины и ездят по городу с белыми флагами, с надписью - "Беги". (Вероятно будут прикрываться местными жителями, собрав их для эвакуации.) Информации людям получить неоткуда. Как про это донести Верещук?

Уверен, что эта информация правдивая - не смысла врать.
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08.03.2022 09:47 Ответить
все сдохнут, твари.
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08.03.2022 09:51 Ответить
Ja - ja!!
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08.03.2022 14:15 Ответить
У мене питання, чи були на борту потопленого патрульного корабля вертоліт та десантний катер, і чи відома їхня доля? Якщо втопилися теж, то можно добавити до статистики ))
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08.03.2022 09:56 Ответить
Трупы врагов всегда хорошо пахнут(С)
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08.03.2022 10:02 Ответить
1200 на день с учетом пленных, 60-100 дней войны при таких темпах.
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08.03.2022 10:03 Ответить
а почему ты под VPN...?
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08.03.2022 10:16 Ответить
Кримський міст буде підірвано...
І правильно. Нехай тікають вплав
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08.03.2022 10:11 Ответить
Короче , максимум , еще две недели и все ********** армии звизда . И небо закроется само собой Была армия и не стала .
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08.03.2022 23:13 Ответить
 
 