Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: почти 12 тыс. человек, 303 танка, 1036 бронированных машин, 48 самолетов, 80 вертолетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:
личного состава – почти 12 тысяч человек,
танков ‒ 303 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,
артиллерийских систем –120,
РСЗО - 56,
средства ПВО – 27,
самолетов – 48,
вертолетов – 80 ед,
автомобильной техники – 474,
корабли/катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Вместе победим", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
они называют число утилизированных в районе 47тыс. (это 12 убитыми, остальное ранеными которые не смогут продолжать воевать, без рук, без ног и т.д.)
Пленных сейчас где-то 2000.
Всі хто каже, що це "вбиті" не розуміє військовий термін "втрати"
Ще б згадати хто і коли це розяснював.))
По последней информации утилизировано уже более 46 000 орков (убитыми, ранеными и пленными). Уничтожено более трети зашедшей в Украину наземной техники и артиллерийских систем. Самолётов и вертолётов в сумме уничтожено более сотни. Колонна длиной в 65 километров, стоящая севернее Бучи и Ирпеня, без топлива и расстреливается нашей артой как в тире. Ни ресурса ни мотивированной живой силы для окружения или даже попытки штурма Киева хотя бы с одной стороны, у них нет. Ракет с их стороны использовано более 90 процентов из имевшихся. Моральное состояние орков значно нижчє порєбріка, ощущение (по словам наших бойцов), что день-два, и они начнут сдаваться в плен десятками тысяч.
За все наши потери будем страшно мстить.
Доброе утро, Свободная Страна.
Линк
Р.S. цікаво, яке падло заспамив мій комент
+ військовополонені (за нашими даними їх вже близько 2 000);
+ дезертири, які тікають в буквальному сенсі тисячами (скоріш за все, також враховані, адже вони фактично не знаходяться в Україні і де-факто ліквідовані)
За даними американської розвідки, проти України було задіяно ~160 000 армію вторгнення. Ось і рахуй.
Можливо, Гращенко, дещо прикрасив, адже це також елемент інформаційної війни, але не далеко від істини.
Дохлі кацапи схожі на добрива.
И это с контингента в 5 раз меньше,чем прогнали через афган
самолетов - 46 ед,
вертолетов - 68 ед,
08.03.22 09:11
самолетов - 48,
вертолетов - 80 ед,
Теперь инфа, про которую должны Знать! Только что моему другу Звонила из Немешаево (под Киевом) бывшая работница.
Там нет электричества, воды, газа отопления. Люди кавказской национальности разграбили все местные магазины и ездят по городу с белыми флагами, с надписью - "Беги". (Вероятно будут прикрываться местными жителями, собрав их для эвакуации.) Информации людям получить неоткуда. Как про это донести Верещук?
Уверен, что эта информация правдивая - не смысла врать.
І правильно. Нехай тікають вплав