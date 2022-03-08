В Украине начали выплачивать 6,5 тыс. грн из-за потери работы в результате войны
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
С 8 марта в Украине начали выплачивать 6,5 тыс. грн людям, потерявшим работу из-за войны.
Об этом со ссылкой на Министра цифровой трансформации Михаила Федорова сообщает Лига, передает Цензор.НЕТ.
Помощь могут получить наемные работники, за которых уплачивается единый социальный взнос и физические лица-предприниматели всех групп.
Выплата на поддержку населения будет производиться в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Это Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.
Как получить 6500 грн:
1. Авторизироваться в "Дії" и выбрать услугу "Підтримка"
2. Выбрать карту "єПідтримка". Если ее еще нет, инструкция по оформлению находится на сайте https://e-aid.diia.gov.ua/#card
3. Нажать "Отримати допомогу"
4. Ожидать зачисления средств
Выплату можно потратить на что угодно.
3 марта президент Владимир Зеленский анонсировал, что украинцы, упустившие возможность работать из-за войны, получат по 6500 грн.
6 марта Кабинет министров утвердил список регионов, на территории которых будет выплачиваться помощь.
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