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В Украине начали выплачивать 6,5 тыс. грн из-за потери работы в результате войны

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Украине начали выплачивать 6,5 тыс. грн из-за потери работы в результате войны

С 8 марта в Украине начали выплачивать 6,5 тыс. грн людям, потерявшим работу из-за войны.

Об этом со ссылкой на Министра цифровой трансформации Михаила Федорова сообщает Лига, передает Цензор.НЕТ.

Помощь могут получить наемные работники, за которых уплачивается единый социальный взнос и физические лица-предприниматели всех групп.

Выплата на поддержку населения будет производиться в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Это Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.

Как получить 6500 грн:
1. Авторизироваться в "Дії" и выбрать услугу "Підтримка"
2. Выбрать карту "єПідтримка". Если ее еще нет, инструкция по оформлению находится на сайте https://e-aid.diia.gov.ua/#card
3. Нажать "Отримати допомогу"
4. Ожидать зачисления средств

Выплату можно потратить на что угодно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы перевели в поддержку ВС Украины через "Дію" уже 100 млн грн, - Федоров

3 марта президент Владимир Зеленский анонсировал, что украинцы, упустившие возможность работать из-за войны, получат по 6500 грн.

6 марта Кабинет министров утвердил список регионов, на территории которых будет выплачиваться помощь.
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08.03.2022 10:11 Ответить
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2. Китай
3. Киевская область
4. Харьковская область
5. Сумская область
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9. Украинские фермеры
10. Цыгане с трактором (цыгане могут подняться на 1 строчку, если выкрадут Путина)
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08.03.2022 10:15 Ответить
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24.03.2022 18:14 Ответить
 
 