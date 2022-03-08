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Войска РФ замедлили наступательные действия в Харьковской области, поняв, что попытки захватить Харьков - тщетны, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ замедлили наступательные действия в Харьковской области, поняв, что попытки захватить Харьков - тщетны, - Синегубов

Враг замедлил свои наступательные действия, поняв, что попытки захватить Харьков тщетны.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"О ситуации в Харьковской области по состоянию на 8 марта. Враг замедлил свои наступательные действия, поняв, что попытки захватить Харьков тщетны. Мы свои позиции держим. Прорывов и мер боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было", - отмечает он.

По словам Синегубова, сложная ситуация по городу Изюм. Российские войска пытались захватить город, мы отстояли. Но российский оккупант продолжает осаждать город, препятствуя доставлению туда гуманитарных грузов и эвакуации населения.

"Сегодня будем пытаться отправлять гуманитарные грузы на Балаклею, Изюм, Липцы, это наиболее критические направления. Что касается эвакуации. Процесс продолжаем, только "Укрзализныцей" из Харькова эвакуировали более 600 тысяч человек. Наши военные получают новое вооружение и пополнение – у них сильный боевой дух", – резюмирует глава ОГА.

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Автор: Анастасія Потіха
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08.03.2022 10:38 Ответить
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08.03.2022 10:50 Ответить
Оце точно.
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08.03.2022 10:58 Ответить
Наші військові отримують нове озброєння та поповнення особового складу. А найголовніше - мають сильний бойовий дух

Вот это самое главное.
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08.03.2022 10:38 Ответить
Тримайтеся, рідненькі! Це наша перша столиця.
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08.03.2022 10:49 Ответить
 
 