Путин может атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине, - Домбровскис

Президент России Владимир Путин может бросить вызов НАТО и атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине. Потому Евросоюз обязан поддерживать Киев.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если мы не поддержим Украину, это (российская агрессия, - ред.) не остановится в Украине. Очевидно, что Путин сейчас находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, вполне вероятно, что эта агрессия продолжится и в других странах", - отметил он.

По его мнению, под удар могут попасть страны Балтии.

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"Достаточно посмотреть на усиление агрессивной риторики России и заявления о том, что Россия поддерживает интересы Беларуси в доступе к Балтийскому морю, а также усиление антибалтийской риторики - во всяком случае, в Украине это также началось с усиления антиукраинской риторики", - добавил Домбровскис.