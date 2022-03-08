Путин может атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине, - Домбровскис
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Президент России Владимир Путин может бросить вызов НАТО и атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине. Потому Евросоюз обязан поддерживать Киев.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если мы не поддержим Украину, это (российская агрессия, - ред.) не остановится в Украине. Очевидно, что Путин сейчас находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, вполне вероятно, что эта агрессия продолжится и в других странах", - отметил он.
По его мнению, под удар могут попасть страны Балтии.
"Достаточно посмотреть на усиление агрессивной риторики России и заявления о том, что Россия поддерживает интересы Беларуси в доступе к Балтийскому морю, а также усиление антибалтийской риторики - во всяком случае, в Украине это также началось с усиления антиукраинской риторики", - добавил Домбровскис.
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Так що, можливо, вам теж дадуть зброю і по плескають по плечу.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов «территорией, над которой Япония имеет суверенитет».
Об этом Кисида заявил во время выступления в Сейме в понедельник, 7 марта, передают японские издания JIJI и Yomiuri.
«Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет», - заявил премьер-министр Японии.
Отметим, в последние годы, говоря о Курилах, власти Японии воздерживались от формулировки «исконные территории». На 12-й день войны РФ с Украиной Токио решил публично вернуться к этому вопросу.
Щось там у тебе накладка.
Я знаю про північні, які СРСР мав через 50 років повернути.
Ніколи детально не вникав. Дякую.
Закрыто?
.......Вильнюс и иже, подумайте и не теряйте времени.....