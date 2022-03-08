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РФ все глубже погружается в пучину глобальной изоляции, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 8 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ все глубже погружается в пучину глобальной изоляции, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 8 марта

13 день тотального сопротивления украинского народа вооруженной агрессии РФ. Борьба идет, в том числе на дипломатическом фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, МИД работает над принятием на этой неделе новых болезненных санкций Европейского Союза против России

РФ все глубже погружается в пучину глобальной изоляции, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 8 марта 02 Санкции

-  Япония ввела персональные санкции против еще 20 россиян, причастных к организации военного вторжения России в Украину. В список вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак

- Австралия ужесточает санкции против России и ее граждан. Санкционные меры ударят, в частности, по российским пропагандистам

РФ все глубже погружается в пучину глобальной изоляции, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 8 марта 02 Финансовая помощь

- Всемирный банк одобрил 723 миллиона долларов в виде ссуд и грантов для Украины

- Польский банк BGK выделил 30 миллионов польских злотых (около 6,7 миллионов долларов) в помощь Украине

РФ все глубже погружается в пучину глобальной изоляции, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 8 марта 02 Изоляция РФ

Россия все глубже погружается в пучину глобальной изоляции.

- По данным Castellum.ai, глобальной базы данных для отслеживания санкций, Россия обошла Иран и Северную Корею и превратилась в наиболее подсанкционное государство в мире из-за его вооруженного вторжения в Украину

- Международная корпорация Procter & Gamble заявила, что остановит все новые капиталовложения в России

- Австралийская нефтеперерабатывающая компания Viva Energy отказалась от закупок сырой нефти у российских компаний

- Американская компания-производитель косметики Estee Lauder временно останавливает коммерческую деятельность в России

- Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами

-Японский автопроизводитель Nissan планирует остановить производство на своем заводе в России

- Национальный медийный регулятор в Латвии запретил ретрансляцию 18 российских телеканалов, связанных с Gazprom Media

-Гонконгская фьючерсная биржа приостанавливает торговлю фьючерсами на Московской валютной бирже.

Читайте: Войска РФ замедлили наступательные действия в Харьковской области, поняв, что попытки захватить Харьков - тщетны, - Синегубов

РФ все глубже погружается в пучину глобальной изоляции, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 8 марта 02 Депутинизация мира

- Администрация видеохостинга YouTube удалила каналы российского пропагандиста Владимира Соловьева

- По прогнозам американского банковского холдинга Morgan Stanley & Co, уже в апреле Россия может объявить дефолт, не имея возможности произвести выплаты по внешнему долгу.

РФ все глубже погружается в пучину глобальной изоляции, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 8 марта 02 Гуманитарная помощь

- Актер Леонардо ди Каприо пожертвовал на нужды Вооруженных сил Украины 10 миллионов долларов

- Международная авиационная группа Avia Solutions Group предоставила дополнительные 400 тысяч евро в поддержку организаций в Украине

-Литовская конфедерация промышленников объявила о сборе помощи для Украины
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Топ комментарии
+22
Рашка має бути знищена як держава!
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08.03.2022 11:01
+7
Коротко..
..
Мордор та ***** повинен бути знищений

..
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 11:06
+6
Аерофлот русні відкрив нові рейси з шереметьнво, домодедово, з посадкою в биково
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08.03.2022 11:04
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Рашка має бути знищена як держава!
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08.03.2022 11:01 Ответить
Та відгорожена дебелим парканом від усієї Європи.
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08.03.2022 11:37 Ответить
І забетонована для надійності.
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08.03.2022 11:41 Ответить
Метрів 20 висотою з турелями ППО на кожні 1-2 км, радарними станціями та іншими корисними смаколиками.
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08.03.2022 11:46 Ответить
Аерофлот русні відкрив нові рейси з шереметьнво, домодедово, з посадкою в биково
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08.03.2022 11:04 Ответить
Ві ще забли про онуково
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08.03.2022 11:09 Ответить
Коротко..
..
Мордор та ***** повинен бути знищений

..
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 11:06 Ответить
Это все хорошо, но это неравноценный ответ. Самое страшное каждый день думать это последний день в жизни или нет, и не про себя даже, а про свою семью. А отсутствие айфонов и деликатесов это не то что нужно, они должны боятся смерти своих близких, особенно военные находящиеся тут.
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08.03.2022 11:07 Ответить
Як ви пропонуєте примусити боятися більше 100 млн людей з промитими пропагандою мізками?
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08.03.2022 11:10 Ответить
Я не знаю, мир делает недостаточно в данной ситуации, ведь идет даже не война, а бесчеловечный геноцид. Против куда более гуманных фанатиков "Бен Ладен", они боролись более агрессивно.
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08.03.2022 11:16 Ответить
А вони сцять ЯО. Всьому проблема.
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08.03.2022 11:18 Ответить
Узко мыслишь. Дело не только в айфонах и деликатесах , косметике и тд. Это сотни тысяч рабочих мест , миллионы кацапов теряют работу .россия-страна-голодранец будет . Я уже очкую , что репарации не с кого будет снимать . Вангую , через месяц будет жесть
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08.03.2022 11:29 Ответить
Репарации можно будет драть газом, нефтью, титаном и т.д. К тому же резервные парашкинские 667 лярдов долларов заморожены и после войны скорей всего будут перечислены Украине.
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08.03.2022 11:42 Ответить
де вимоги України до гарантів безпеки згідно Будапештського меморандума?
засали Штати
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08.03.2022 11:11 Ответить
Кожного дня по два рази на день Зеленський вимагає закрити нам небо- не чули?
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08.03.2022 11:15 Ответить
Это все прекрасно, но не пора ли разобраться не только с российским олигархами, но и нашими. Активы клюевых, портновых, януковичей, азаровых и т.д. в Европе, их счета, замки, яхты уже без разбору арестовывать а деньги передавать в бюджет Украины. А там миллиарды. А нашим прокурорам, судьям в их трехэтажные домишки предложить подселять беженцев. Приехать на бтр в замок судьи и попросить приютить деток. И чтобы в еде не отказали, причем такой, что сами едят. Не поймет, приехать на парадном танке для ясности. Это и на будущее уроком будет для тех, кто использует должности не по назначению.
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08.03.2022 11:11 Ответить
Тобто діяти за старим рашистським прислів'я "Бєй своїх, чтобы чужиє бАялісь"?
Так ви провокатор, пан ПРОЛЄТАРЬЯТ, в спам.
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08.03.2022 11:17 Ответить
Вы из суддейских или прокурорских будете? Своих бить не надо, поскольку вряд ли судья Вовк - свой. Так же как и некий Андрей Портнов. Они ведь никуда не делись и работают тут. По-моему самое время заняться этими типами и иже с ними.
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08.03.2022 11:37 Ответить
Я із інженерів- будівельників буду. А займатися зведенням рахунків та внутрішнім розбратом під час війни може пропонувати або безголовий люмпен, або ворожий провокатор.
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08.03.2022 11:41 Ответить
Розбрат? Внутрішній розбрат з вовком, клюєвим або портновим? Вы серьезно? Все как раз наоборот. Оставить таких как вовк на своих должностях и при деньгах, особенно теперь, это и есть преступление. Вся эта коррумпированная система, работающая на *****, должна исчезнуть вместе с орками на фронте. Все, давайте на этом остановимся. Ругаться сейчас не стоит. Удачи.
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08.03.2022 11:50 Ответить
Ви можете пересмикувати в діалозі з безмізкими, але не зі мною. Ви почали з "олігархів". Та що слідкуйте за власним "базаром".
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08.03.2022 11:57 Ответить
Ді Капріо кращий актор і файна людина, не байдужий до усього паскудства що коїться у світі, хоча він заробив собі більше як на просто комфортне життя і здавалося б на)( йому це все треба...
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08.03.2022 11:25 Ответить
Та Ді Капріо взагалі має репутацію дуже доброї та ввічливої людини в Голлівуді.))
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08.03.2022 11:43 Ответить
 
 