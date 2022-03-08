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Зеленский о возможности компромисса с РФ: Касательно НАТО я охладел. Готов к диалогу, но не к капитуляции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский о возможности компромисса с РФ: Касательно НАТО я охладел. Готов к диалогу, но не к капитуляции

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал президента РФ Владимира Путина к диалогу, подчеркнув, что Украина готова говорить и искать компромиссы, но не готова капитулировать.

Об этом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, готова ли Украина пойти на требования РФ для прекращения огня: изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; признать независимость т.н. "Л/ДНР", Зеленский сказал: "Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции".

"Потому что это не обо мне, это о людях, которые избрали меня. Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ все глубже погружается в пучину глобальной изоляции, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 8 марта

Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая "просит что-то на коленях, и мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом".

"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс", - сказал Зеленский.

В то же время, он подчеркнул, что ключевой вопрос – то, как люди на этих территориях будут жить , кто хочет быть частью Украины.

"Что должно быть сделано – Путин должен начать говорить, начать диалог, вместо того, чтобы жить в информационном шаре без кислорода. Я думаю, это то, где он находится", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не обращайте внимания на токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев. Все будет так, как нужно Украине, - Подоляк перед переговорами с РФ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+122
сопля зеленая шо ты несеш?!
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08.03.2022 11:16
+86
Що це було?
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08.03.2022 11:16
+80
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08.03.2022 11:16
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1943. General Paulus. ja, ja feldnarshal....
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08.03.2022 15:39 Ответить
https://abcnews.go.com/WNT/video/volodymyr-zelenskyy-speaks-exclusively-abc-news-83306962

11 хв. інтерв"ю - прослухайте, не перемотуючи (бо тоді затинається), вказаних в описі фрагментів (нижче) - немає

"Відповідаючи на запитання, чи готова Україна піти на вимоги РФ для припинення вогню: змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським; визнати незалежність "Л/ДНР", Зеленський сказав: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції"."

Або Інтерфакс має повнішу версію, або Інтерфакс перекрутив, а цензор підхопив.
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08.03.2022 15:39 Ответить
На українській правді є посилання на набагато довше інтерв'ю на каналі youtube цієї агенції ніж інтерв'ю на цьому сайті, очевидно воно дещо іншого змісту
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08.03.2022 16:54 Ответить
Є також і повна версія інтерв'ю на цьому сайті
https://abcnews.go.com/US/video/zelenskyy-interview-david-muir-reporting-abc-news-exclusive-83309456
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08.03.2022 17:20 Ответить
То на якій хвилині можна почути цю фразу?
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08.03.2022 18:36 Ответить
Знайшов 4:00-5:00 - про компроміс щодо окупованих територій, і трохи далі
https://abcnews.go.com/US/video/zelenskyy-interview-david-muir-reporting-abc-news-exclusive-83309456

ЗЕ справді намолов хрєн знає що після зустрічі з Беннетом!
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08.03.2022 18:42 Ответить
тут еще вопрос, как перевели. Он даже на укр. говорит так, что иногда я не понимаю, что он хотел сказать. Это мог быть конец фразы к началу предыдущей. Каша в голове и путанные выражения. Переводчикам с ним всегда сложно.
Хотелось бы услышать оригин. версию.
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09.03.2022 00:19 Ответить
Сперва ЗЕ два с половиной года разворовывал страну на "Велике будівництво", пересрался со всеми союзниками, развалил антипутинскую коалицию, гнобил армию, защитников Украины и боевых генералов, преследовал оппозицию, сдавал россиянцам разработки украинских спецслужб, занимался террорезированием ГУР МОУ, пересрался с будущим президентом США Байденом (до выборов Байдена), искал мира в глазах Х#йла, ... и теперь оно верещит помогите.
Плесень офигено "подготовила" страну к войне с мордором.
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08.03.2022 15:44 Ответить
Все в точку. Импичмент сыклу
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08.03.2022 16:08 Ответить
не на часі! серйозно! хай там сидить в теплі і під охороною і меле свої дурниці. лиш би не дуже заважав дорослим дядям робити свою справу! критикувати - треба, але ця вся метушня реально не на часі! плюс, вся сцикливо-бабська аудиторія в захваті від такого "мужчіни нєбрітого"! не треба їм давати привід для потрясіння повітря!
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08.03.2022 17:33 Ответить
Як сказав один чоловік, Україна переможе в ту мить коли Українці почнуть політичний срач знову. МИ ПЕРЕМОГЛИ!!
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09.03.2022 16:36 Ответить
Самое страшное в жизни предать себя... Вы же пишете по русски чудовища. De wasza mowa *******) Zelenski forever.
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08.03.2022 15:47 Ответить
зараз треба добивати кацапську армію в україні, а не капіталяції підписувати.
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08.03.2022 15:49 Ответить
Дрыснули в разные стороны,а теперь учат куда и кому.
Нам дали пока что вооружение для уличных боёв,шапками их что-ли закидывать?
Пусть дадут противокарабельные комплексы,пусть дадут серьёзное про,пусть дадут авиацию.
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08.03.2022 16:00 Ответить
ну оно с этой программой сразу шло. Вот так почувствовал себя героем и лови импичмент
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08.03.2022 16:06 Ответить
Надо было ответить, что мы рассматриваем вариант вступления НАТО в ВСУ.
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08.03.2022 16:19 Ответить
Земфіра охладєла? Значить, пора міняти на щось тепліше.
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08.03.2022 16:20 Ответить
Такое было 100 лет назад. Пока не стреляют читаю про польского советскую войну Пилсудского, Тухачевского, Римский мирный договор
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08.03.2022 16:35 Ответить
ризький, (рига)!
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08.03.2022 17:34 Ответить
Рижский
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08.03.2022 16:35 Ответить
*****,жодних сепаратних перемовин:тільки під патронатом США!Невже наші воїни знову дозволять поміняти одну кремлівську мафію на іншу кремлівську мафію????Так вже було-зараз ми це отримуємо!Поки гинуть наші воїни,наші громадяни ігорь марков готується бути хазяїном Одеси,чечня Києвом і т.д...що це????
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08.03.2022 16:40 Ответить
Вила в сраку ****** і зразу підігріється....якісь сепаратні перемовини з Ізраїлем....ти що...знову розумний,поки наші воїни вмирають?????
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08.03.2022 16:47 Ответить
Це що зрада. За що вмирають люди, щоб все віддав.
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08.03.2022 16:48 Ответить
А хто власне питає цього чмошника охолов він чи ні?...
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08.03.2022 16:59 Ответить
Три дня, как пенсионер прошлялся по Риму. Несколько раз встретил Ваших волонтеров которые собирали помощь Украине. Жители Рыма активно давали помощь, тем более девченки, которые пели Ваши песни, даже у меня выбили слезу. Простые итальянцы Вас поддерживают. Политики? Не все, часть из них подкормлена кацапами. Но судя по ток шоу, в целом Италия на 80% поддерживает Украину!
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08.03.2022 17:01 Ответить
Вова, не время киснуть. Победа уже близко
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08.03.2022 17:03 Ответить
Пам'ятаєте - свого часу наш "верховний" казав: "кожен із вас- Президент!" Так от я до чого: якщо ми усі президенти - то це НАМ вирішувати, куди кому йти і шо робити. Так от мій "президентський" посил : "рюзьгєкарабль,увесь рюзьгємір із їбанутим ****** і його "хатєлками", та всі хто чекає(та не дожде)на орківських"асвабадітєлєв" - ІДУТЬ НААА-АХУЙ!!!🖕" А також в тому ж напрямку ідуть усі капітулянти-обісранці та засцянці! А якщо не схочуть самі піти - думаю ми УСІ разом їм допоможемо, і вибір у них не дуже великий: *********, сидіти, висіти і лежати... Тож нехай кожен зробить свій вибір🤔
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08.03.2022 17:04 Ответить
зеленая тварь хочет под шумок слмить Украину главной свино-собаке москалей... уже и НАТО его разочаровало и по ЛуганДоеу оно видете ли с москалями уже готово найти компромисс... Ты, мерзота, убивал 3 года нашу оборонку, превратил в говно нашу внешнюю политику, обнулил все, что было достигнуто "папередниками", а теперь себя наполеоном возомнил, гниденыш... То, что Украина успешно сражается с москальской ордой не твоя заслуга, Вован, ты просто при процессе оказался, а воюет сейчас Армия, воссозданная ДО тебя,при поддержке гражданского общества, частью которого ты никогда не был ... Не тебе решать быть Украине в НАТО или нет, не тебе варнякать про "компромиссы" с ******... Это будет решать Народ Украины и наша Армия... А ты просто не мешай, снимай дальше видосики ...
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08.03.2022 17:14 Ответить
ИДИОТ!!! Самое время требовать от раши возврата наших исторических земель, а не сдавать свое!
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08.03.2022 17:17 Ответить
У меня такое чуство, что, когда Вы победите, в чем я не сомневаюсь, у Вас уже не важно будет кто из Вас Украинец или Русский, ибо это будет победа Украинцев над монголоидной руснёй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С помощю всего, разумного мира Вы поднимете свою Страну выше мухосранска в десятки раз!
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08.03.2022 17:19 Ответить
Зважаючи на вашу відповідь - ви не зрозуміли мій основний месседж: ЗАРАЗ НЕ НА ЧАСІ НАМ МІЖ СОБОЮ РОЗГАНЯТИ ЗРАДУ! А "нагорі" прекрасно розуміють - знайдеться і кому,і коли і як💀! Якщо ми не готові ЗДАТИ свою країну - НІХТО "НАГОРІ" НЕ ЗВАЖИТЬСЯ ЇЇ ЗДАТИ!!!
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08.03.2022 18:11 Ответить
Ще й як зважаться.
Одразу і не повірив, що ЗЕ таке ляпнув про "компроміс щодо окупованих територій"... але все ж!
Потім офіційна заява від партії "Слуги урода" про бажання отримати "гарантії від Росії"!

Неукраїнська і промосковська влада змогла грати роль більш-менш стерпної - всього лиш 10 днів.
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08.03.2022 19:06 Ответить
Як "зважаться" - ЇМ *****!!! Я якось знайду спосіб дістатись до Києва - шоб було "кому, і де, і як", а потім продовжу ******* кацападлів до останнього виродка на нашій землі! ЯК МИ НЕ ЗДАМО УКРАЇНУ - ЇЇ НІХТО НЕ ЗМОЖЕ ЗДАТИ!!!
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08.03.2022 19:13 Ответить
И дело вовсе не в НАТО А В ТОМ ЧТО уКРАИНУ ОН ХОЧЕТ УНИЧТОЖИТЬ КАК СТРАНУ КАК ГОСУДАРСТВО вот это и является целью путина.
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08.03.2022 17:33 Ответить
Як казав Юрій Швець - а теперь следите за их руками. На Цензорі таки слідкують. Єрмак і Арахамія таки не пройдуть із своїми дешевими балаганними фокусами.
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08.03.2022 17:37 Ответить
та і чого ви кіпішуєте! воно 5.00 24.02.2022 дзвонило пуйлу, а пуйло трубку не взяло. того ж дня белькотіло, що готово на компроміси , а потім зробили з цього недоноска героя! а тепер, чого дивуєтеся? пам"ять коротка? Г+Г вже вибори проводить з 26.02.2022, ********* (мосійчук) при ділі! бєня, напевно 100млрд. рахує! а ви, вмирайте ! йому на вас накласти! у нього - захист, тепло і затишок! жінка з дітьми в порядку! гроші в офшорах як лежали так і лежать! єрмак за гуманітарку відповідальний! і це все на крові і стражданнях українців! кацапи його точно не вбють, навіть , якщо захоплять! ще й нобель на горизонті замаячив! чому ви дивуєтесь???

от , тєрєхову , кличку, жителям Півдня, Маріуполя, Охтирки і т.д. я особисто не тільки дивуюся, а і захоплююся! і ще НАШОЮ армією!

Слава ЗСУ! Слава Героям Херсона, Харкова, Києва, Охтирки, Бучі і т.д.

кінчайте срачі! хай меле, що хоче!
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08.03.2022 17:46 Ответить
НЕЛЬЗЯ❗❗❗ НАТО - это ЩИТ, гарантия от потенциальных агрессивных поползновений со стороны рашки! А они еще будут, можете не сомневаться❗ Появится очередной "собиратель русских земель" путен-2, и... начинай сначала?!
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08.03.2022 17:48 Ответить
начинается самое интересное..!!!вот такая замануха,вариант Б от Зе и его команды..!Путлеру нужен Зе и насчёт приказов об его устранении ,фейк от ФСБ.Порушит расия Украину,Зе наб рал очки в свою пользу,Герой всего мира и орденоносец…Его правление и приход к власти проходило под девизом «Мы устали от войны»,»Пора заканчивать войну»,вот теперь он её и закончит ,наконец то ппоговорив с Гитлером с глазу на глаз и подпишет всё что ему предложат.Нет конечно ,это не будет капитуляция Украины,но и не будет капитуляцией Расии !Весь мир вздохнёт с облегчением,Зе объявят победителем ,а послп войны кто его будет трогать и привлекать по старым косякам..!Война всё спишет,да и победителей не судят!!!
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08.03.2022 17:55 Ответить
Після того як фурерок дав наказ розгромити 9 департамент 5 служби за очковтирательство, Гниди зашевелись. Єрмак з Арахамією почали мелькати - це повідомлення фурерку. Ми стараємось, ще не все втрачено, ми не вони, ми все зробимо.
На переговори під час війни іде тільки сторона яка програє.
В історії рузге був трагічний момент, вільний город Новгород не став плазувати перед ордою. Рузге його обложило, але не змогли перескочити через мури. Запропонували переговори, верхівка погодилась, провели переговори і відкрили ворота. Вирізали всіх, і тих хто пропонував, хто вів і всіх осіб чоловічої статі. С тих пір і став Великий Новгород захолустьєм.
Як встановили експерти на ЦН, все йде запрограмовано. Два дні в НАТО, два дні безполітна зона, два дні гум конвої. На єдиному телеефірі програмно це розпочинає Скабійчучка. А дальше пул Єрмака,Подоляка довершує. Видно, фурерок має залізобетонний компромат.
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08.03.2022 17:56 Ответить
а мені перстав подобатись зеленський, якийсь дебіл
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08.03.2022 17:59 Ответить
Перефразую Немцова: "Вони там всі **бнуті."
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08.03.2022 18:24 Ответить
Гарантії безпеки Україні від Росії ?!?!?!

Було б добре, якби "Слуги" були ідіотами... але ж вони справді настроєні зробити всі жертви з українського боку марними.

В Україні неукраїнська влада.
І котра перестала вдавати з себе українську.
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08.03.2022 19:02 Ответить
ЗЕчмо, а не пошёл бы ты следом за русским военным кораблём? Воно охладело к НАТО, посмотрите-ка на него. Вообразило себя великим императором, решающим судьбу народа. Ты у нас спросил, чего хочем мы? "Украина нэ готова капитулювати"? ЗЕчмо, Украина не будет капитулировать ни в каких обстоятельствах!! Вступление в НАТО - лучший гарант от агрессии рашки! Гарантии от террориста-рашки не стоят бумаги на которой они подписаны! Если мы не задавим рашку сейчас, в дальнейшем нас ждёт гражданская война или бульбостан 2.0 с вводом "миротворческих сил" рашки. Никаких переговоров со страной-террористом!!
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08.03.2022 21:08 Ответить
Зе остыл. Царёк, мля.

Зеленский КОРАБЛЬ...
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08.03.2022 22:25 Ответить
Конституція є? Іди виконуй! Охолоти можна до Лєнки, а тут чиновник на зарплаті має виконувати закони України
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09.03.2022 02:19 Ответить
Ігор Карасьов

13 год ·

Я одного не розумію. Ну, гаразд. Заради рейтингів "крадівництва" і "відосиків" у 2019 році було зупинено проект ОТРК "Гром-2", який був крутіший за путінські "іскандери".
Но скажіть, чому його досі не відновлено, хоча його "заморозили" на стадії фактично прийняття на озброєння?

Мене закликають не "розколювати". Но чому виходить, що раніше ми віддали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники і протягом десятків років гальмували розробку ракетних програм. Потім (вибачте, але так і є) за Порошенка їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. "Грім-2", "Вільха", "Нептун", "Сапсан"... За нього були, після - фігвам.

І мені пропонують "не розколювати"?
Перепрошую. Якби вони не працювали на знищення воєнного потенціалу країни і не закатували у асфальт "Великого крадівництва", я б словом не обмовився. Но вони зараз себе героями виставляють. Вони , цукко, перемагають. Не тисячі українців які життя кладуть, а - вони. Котрі ще за 24 години до вторгнення запевняли усіх, що його не буде, а американці "нагнітають."

Якщо хто не знав: більшість ударів рашистів 24 лютого прийшлося у макети і порожні місці, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря. Поки Верховний головнокомандувач солодко спав. Бо не вірив у напад.

І якщо ви зараз сидите у підвалі (реальне моє співчуття, це страшно), то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю виявлення цілей 100 км; кількістю одночасно супроводжувальних цілей 50 штук, а РЛС захоплювало цілі на відстані 480 км. Розгортання комплексу - 15 хвилин. Його розробку теж зупинили. Здогадайтеся ким. Асфальт важливіший.

Коли ви бачите "найвеличнішого" у футболочці і з легкою неголеністю (ну, немає в нього 3 хвилини і гарячої води , як і у хлопців на передовій щоб поголитися), це ніх... не робота іміджмейкерів, йому правда тіпа ніколи - за державу думає.

Згадайте, що наші хлопці вимушені стріляти по кораблях рашистів з "смерчів" і "градів", точність яких, мов бик посцяв. Пригадуєте здивований вигук: "Ми шо, влучили"? І згадайте, що крилаті ракети "Нептун" було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 року. Напередодні у відповідності до "совкової традиції. Знаєте, скільки їх зроблено відтоді? Правильно, один великий жирний...

Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що "Найвеличнішому" вже почали статуї клепати у вигляді давньогрецького героя. Якщо не помиляюся - Персея.Як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці вже не пригадаю у вигляді кого, але теж у тозі.

Можете мене записувати у "розкольники". Прошу в такому випадку видалитися. Для мене зраз герої України: Залужний, Шаптала, Муженко, Собко, Мікац, Колотов, Ковальчук, Марченко.

Но нікак не "герой", який читає з папірця, а коли перемоги ЗСУ, НГУ та ДПС надихають - кидається на НАТО, мов шалений кролик.

Но ОТРК "Грім-2 і асфальтові дороги.
Павло Бондаренко.
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14.03.2022 20:26 Ответить
ОХОЛОВ - ТАК ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА, БО ВІДМОРОЗИШСЯ
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28.03.2022 17:56 Ответить
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