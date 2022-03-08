Зеленский о возможности компромисса с РФ: Касательно НАТО я охладел. Готов к диалогу, но не к капитуляции
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Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал президента РФ Владимира Путина к диалогу, подчеркнув, что Украина готова говорить и искать компромиссы, но не готова капитулировать.
Об этом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос, готова ли Украина пойти на требования РФ для прекращения огня: изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; признать независимость т.н. "Л/ДНР", Зеленский сказал: "Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции".
"Потому что это не обо мне, это о людях, которые избрали меня. Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ", - добавил президент.
Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая "просит что-то на коленях, и мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом".
"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс", - сказал Зеленский.
В то же время, он подчеркнул, что ключевой вопрос – то, как люди на этих территориях будут жить , кто хочет быть частью Украины.
"Что должно быть сделано – Путин должен начать говорить, начать диалог, вместо того, чтобы жить в информационном шаре без кислорода. Я думаю, это то, где он находится", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
11 хв. інтерв"ю - прослухайте, не перемотуючи (бо тоді затинається), вказаних в описі фрагментів (нижче) - немає
"Відповідаючи на запитання, чи готова Україна піти на вимоги РФ для припинення вогню: змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським; визнати незалежність "Л/ДНР", Зеленський сказав: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції"."
Або Інтерфакс має повнішу версію, або Інтерфакс перекрутив, а цензор підхопив.
https://abcnews.go.com/US/video/zelenskyy-interview-david-muir-reporting-abc-news-exclusive-83309456
https://abcnews.go.com/US/video/zelenskyy-interview-david-muir-reporting-abc-news-exclusive-83309456
ЗЕ справді намолов хрєн знає що після зустрічі з Беннетом!
Хотелось бы услышать оригин. версию.
Плесень офигено "подготовила" страну к войне с мордором.
Нам дали пока что вооружение для уличных боёв,шапками их что-ли закидывать?
Пусть дадут противокарабельные комплексы,пусть дадут серьёзное про,пусть дадут авиацию.
Одразу і не повірив, що ЗЕ таке ляпнув про "компроміс щодо окупованих територій"... але все ж!
Потім офіційна заява від партії "Слуги урода" про бажання отримати "гарантії від Росії"!
Неукраїнська і промосковська влада змогла грати роль більш-менш стерпної - всього лиш 10 днів.
от , тєрєхову , кличку, жителям Півдня, Маріуполя, Охтирки і т.д. я особисто не тільки дивуюся, а і захоплююся! і ще НАШОЮ армією!
Слава ЗСУ! Слава Героям Херсона, Харкова, Києва, Охтирки, Бучі і т.д.
кінчайте срачі! хай меле, що хоче!
На переговори під час війни іде тільки сторона яка програє.
В історії рузге був трагічний момент, вільний город Новгород не став плазувати перед ордою. Рузге його обложило, але не змогли перескочити через мури. Запропонували переговори, верхівка погодилась, провели переговори і відкрили ворота. Вирізали всіх, і тих хто пропонував, хто вів і всіх осіб чоловічої статі. С тих пір і став Великий Новгород захолустьєм.
Як встановили експерти на ЦН, все йде запрограмовано. Два дні в НАТО, два дні безполітна зона, два дні гум конвої. На єдиному телеефірі програмно це розпочинає Скабійчучка. А дальше пул Єрмака,Подоляка довершує. Видно, фурерок має залізобетонний компромат.
Було б добре, якби "Слуги" були ідіотами... але ж вони справді настроєні зробити всі жертви з українського боку марними.
В Україні неукраїнська влада.
І котра перестала вдавати з себе українську.
Зеленский КОРАБЛЬ...
13 год ·
Я одного не розумію. Ну, гаразд. Заради рейтингів "крадівництва" і "відосиків" у 2019 році було зупинено проект ОТРК "Гром-2", який був крутіший за путінські "іскандери".
Но скажіть, чому його досі не відновлено, хоча його "заморозили" на стадії фактично прийняття на озброєння?
Мене закликають не "розколювати". Но чому виходить, що раніше ми віддали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники і протягом десятків років гальмували розробку ракетних програм. Потім (вибачте, але так і є) за Порошенка їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. "Грім-2", "Вільха", "Нептун", "Сапсан"... За нього були, після - фігвам.
І мені пропонують "не розколювати"?
Перепрошую. Якби вони не працювали на знищення воєнного потенціалу країни і не закатували у асфальт "Великого крадівництва", я б словом не обмовився. Но вони зараз себе героями виставляють. Вони , цукко, перемагають. Не тисячі українців які життя кладуть, а - вони. Котрі ще за 24 години до вторгнення запевняли усіх, що його не буде, а американці "нагнітають."
Якщо хто не знав: більшість ударів рашистів 24 лютого прийшлося у макети і порожні місці, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря. Поки Верховний головнокомандувач солодко спав. Бо не вірив у напад.
І якщо ви зараз сидите у підвалі (реальне моє співчуття, це страшно), то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю виявлення цілей 100 км; кількістю одночасно супроводжувальних цілей 50 штук, а РЛС захоплювало цілі на відстані 480 км. Розгортання комплексу - 15 хвилин. Його розробку теж зупинили. Здогадайтеся ким. Асфальт важливіший.
Коли ви бачите "найвеличнішого" у футболочці і з легкою неголеністю (ну, немає в нього 3 хвилини і гарячої води , як і у хлопців на передовій щоб поголитися), це ніх... не робота іміджмейкерів, йому правда тіпа ніколи - за державу думає.
Згадайте, що наші хлопці вимушені стріляти по кораблях рашистів з "смерчів" і "градів", точність яких, мов бик посцяв. Пригадуєте здивований вигук: "Ми шо, влучили"? І згадайте, що крилаті ракети "Нептун" було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 року. Напередодні у відповідності до "совкової традиції. Знаєте, скільки їх зроблено відтоді? Правильно, один великий жирний...
Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що "Найвеличнішому" вже почали статуї клепати у вигляді давньогрецького героя. Якщо не помиляюся - Персея.Як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці вже не пригадаю у вигляді кого, але теж у тозі.
Можете мене записувати у "розкольники". Прошу в такому випадку видалитися. Для мене зраз герої України: Залужний, Шаптала, Муженко, Собко, Мікац, Колотов, Ковальчук, Марченко.
Но нікак не "герой", який читає з папірця, а коли перемоги ЗСУ, НГУ та ДПС надихають - кидається на НАТО, мов шалений кролик.
Но ОТРК "Грім-2 і асфальтові дороги.
Павло Бондаренко.