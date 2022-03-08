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Великобритания (4249) Польша (7463) самолет (3324) Уоллес (180)

"Мы защитим Польшу, поможем ей во всем, что им нужно": Великобритания поддержит Польшу, если та решит предоставить Украине самолеты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия поддержит Польшу, если она решит предоставить Украине боевые самолеты, но предупредил, что это может иметь прямые последствия для Польши.

Об этом сообщает Reuters. информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы поддержал поляков и любой выбор, который они сделают", – сказал Уоллес, добавив, что Соединенное Королевство не может предложить самолеты, которыми могли бы пользоваться украинцы.

"Мы защитим Польшу, поможем ей во всем. Польша понимает, что выбор, который она сделает, не только поможет Украине, что хорошо, но и может привести ее к прямой линии огня из таких стран, как Россия или Беларусь ", – отметил министр.

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Великобритания предоставила Украине оборонное оружие, а также другую военную и гуманитарную помощь.

Уоллес заявил, что в среду сделает заявление в парламенте, в котором определит, какую дальнейшую летальную и нелетальную помощь будет оказывать Британия, а также какие меры британское правительство будет призывать принять другие страны.

Ранее официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что никаких решений по передаче Украине боевых самолетов пока не принято.

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Топ комментарии
+21
Боже, як вони налякані Росією. Просто перегнати літаки з Польщі до Україні вони уже бояться.
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08.03.2022 11:34
+17
Все сцикуны, только ВСУ и украинский народ не испугались.
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08.03.2022 11:33
+14
На НАТО свет клином не сошелся, слишком там много всякого мусора по типу Венгрий. Надо ориентироваться на Штаты, Британию, Польшу, Турцию - тех игроков кто реально решает. Вступить в ЕС. А на Мордоре уже затянута экономическая удавка.
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08.03.2022 11:34
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Все сцикуны, только ВСУ и украинский народ не испугались.
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08.03.2022 11:33 Ответить
Це неправда: в 1939 році, коли було поділено Польщу Гітлером і Сталіним, Британія не відреклася від Польщі й оголосила Німеччині війну.
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08.03.2022 12:56 Ответить
там очень мутная история по 1939 году-так что там вообще непонятна роль британии в "защите" Польши (или наоборот по ее захвату соседями)
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08.03.2022 17:10 Ответить
Ясєн пєнь: історія, взагалі, "мутна" штука...
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08.03.2022 19:06 Ответить
ага и про "шакала Европы " тоже помнить нужно,а не делать с него безвинную жертву
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08.03.2022 19:12 Ответить
Боже, як вони налякані Росією. Просто перегнати літаки з Польщі до Україні вони уже бояться.
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08.03.2022 11:34 Ответить
Ну да, им же путлер пригрозил пальчиком, они и обосрались.
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08.03.2022 11:35 Ответить
там не просто перегнати літаки.там багато технічних моментів, пов'язаних з авіонікою. там шифри різні і т.д. Їх ще потрібно підготувати до нашого управління. Це об'єктивна сторона, так би мовити, проблеми, які миттєво не вирішуються. Однак, звичайно, головне - це страх і відсутність яєць у більшості європейських керманичів. Довго жили в толерастії і жирі.
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08.03.2022 12:24 Ответить
На НАТО свет клином не сошелся, слишком там много всякого мусора по типу Венгрий. Надо ориентироваться на Штаты, Британию, Польшу, Турцию - тех игроков кто реально решает. Вступить в ЕС. А на Мордоре уже затянута экономическая удавка.
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08.03.2022 11:34 Ответить
Якщо вже про ЄС, то мені більше подобаєьься Україна, Англія, Польша. Дуже гнила та ЄС.
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08.03.2022 11:38 Ответить
лучше блокироваться с британией и турцией-гансы и макроны куплены **********,про польшу я пока помолчу многозначительно (как и про румынию с венгрией)
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08.03.2022 17:13 Ответить
З турцією нам не пропонують, а з Британією так.
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08.03.2022 17:25 Ответить
. А на Мордоре уже затянута экономическая удавка країнами НАТО. Но нам туда нє надо?
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08.03.2022 11:44 Ответить
В блок в котором прокацапские Италии Испании,Греция венгрия и т.д.?! Вы в правду хотите зависеть от их решения?!
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08.03.2022 11:56 Ответить
ви знаєте, я також все більше схиляюсь, що після перемоги то нато, як групова тусовка, а не оборонна організація, нам уже не буде потрібна. Потрібно буде потужно дружити з окремими країнами.
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08.03.2022 12:26 Ответить
Торопитесь делать задуманное. «Позже» слишком часто превращается в «никогда».

Твигги (Лесли Хорнби)
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08.03.2022 11:39 Ответить
Все будет. Надо понимать, что Европа неповоротливая, медленная. Плюс много чего делается в закулисье, чтобы не дать возможности кацапам завладеть ценной инфой и подготовиться. Мир сделал свой выбор. Мир за Украину. Думаю, начался полный демонтаж хрюсии.
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08.03.2022 11:42 Ответить
Потрібно кожному їхньому "неповоротлівому" чиновнику поставити для "поворотлівості" на робочий стіл це фото:

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08.03.2022 12:09 Ответить
Це якесь словоблуддя, треба надавати і робити це так щоб ніхто про це не чув і не знав!
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08.03.2022 11:43 Ответить
Правда переможе! Все буде Україна!
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08.03.2022 11:51 Ответить
Даёшь блок Украина-Польша-Англия(УПА)!
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08.03.2022 12:17 Ответить
там может быть, Великобритания смодет обменять Польшу старые СУ на новые истребители? Exchange the old Polish SU jets for some modernized British jets, and send the Polish jets into Ukraine?
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21.03.2022 12:50 Ответить
 
 