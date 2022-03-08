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Зеленский о блокаде войсками РФ Мариуполя: В городе от обезвоживания умер ребенок, это впервые со времен вторжения нацистов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский о блокаде войсками РФ Мариуполя: В городе от обезвоживания умер ребенок, это впервые со времен вторжения нацистов

В заблокированном войсками РФ Мариуполе умер ребенок от обезвоживания.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь - хороший и трудолюбивый город без всякой злобы, его окружили, заблокировали, специально истощают. Специально заблокировали подвоз пищи и воды, в Мариуполе впервые за десятки лет, и впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, уважаемые партнеры, от обезвоживания умер ребенок в 2022 году", - подчеркнул глава государства.

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Топ комментарии
+8
Смерть московским оккупантам!!!
Свободу народам РФ!!!
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08.03.2022 11:56
+6
нету пол милиона.Кто тебе такую ерунду сказал?От силы украинских войск 120 тыс.+ 100 тыс. тероборона.
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08.03.2022 12:01
+5
І все одно готовий до переговорів з нацистами
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08.03.2022 11:56
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І все одно готовий до переговорів з нацистами
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08.03.2022 11:56 Ответить
Смерть московским оккупантам!!!
Свободу народам РФ!!!
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08.03.2022 11:56 Ответить
Позор ,,народам,, кацапии и игнор во всем мире. Нет такого слова ,,свобода,, у опущенного рабья 7на кацапии.
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08.03.2022 13:25 Ответить
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08.03.2022 11:56 Ответить
Сейчас очень важно организовать эвакуацию мирняка, не хотят закрывать небо, пускай принимают беженцев!
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08.03.2022 11:59 Ответить
Пол миллиона войск Украины против двести тысяч кацапов и Мариуполь в блокаде.Какая то ***** происходит.
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08.03.2022 11:59 Ответить
нету пол милиона.Кто тебе такую ерунду сказал?От силы украинских войск 120 тыс.+ 100 тыс. тероборона.
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08.03.2022 12:01 Ответить
Пойди позаглядывай в глаза *****.
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08.03.2022 12:06 Ответить
Расстрелять соседей!
Пожалели бутылку воды ребенку.
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08.03.2022 12:37 Ответить
А соседи были? Не судите
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08.03.2022 12:55 Ответить
 
 