13 287 13
РФ за 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за 13 дней войны в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ несут потери на территории Украины.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уничтожаем оккупантов везде, где только можем, но есть еще небо. Сотни российских крылатых ракет, боевых самолетов, вертолетов. Мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней войны в Украине" , – заметил глава государства.
"Но у них достаточно машин для убийства, еще достаточно ракет для террора, еще достаточно 500 кг бомб, чтобы сбрасывать их на нас", - добавил он.
Топ комментарии
+26 Алексей Технолог
показать весь комментарий08.03.2022 12:03
+18 Алексей Технолог
показать весь комментарий08.03.2022 12:04
+8 Микола Мазуренко 7ef4c839
показать весь комментарий08.03.2022 12:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Готуємо надпотужну зброю для наймасштабнішої кібер-атаки на кремлівських пропагандистів і зараз ми потребуємо якомога більше людей.
Наразі проводяться консолідовані DDOS-атаки з іншими ІТ-спільнотам задля максимального ефекту, і для цього ми надаємо кожному безкоштовний доступ до преміум-VPN, а також до бібліотеки усіх інструментів для атак.
Вам не потрібен жодний попередній досвід з програмування, наші модератори допоможуть вам вести атаки навіть з вашого смартфона.
Приєднуйтесь до нас, ви потрібні нам зараз як ніколи.
Наш канал: https://t.me/CyberArmyUA
Наш чат: https://t.me/CyberArmyUA_Chat
https://stoprussia.net.ua/
https://ban-dera.com/
Останній показує в пеальному часі.
В мене старенький HP ProBook 4530s, але нічого - "прошка" є "прошка".