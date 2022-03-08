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РФ за 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за 13 дней войны в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ за 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за 13 дней войны в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства, - Зеленский

Войска РФ несут потери на территории Украины.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уничтожаем оккупантов везде, где только можем, но есть еще небо. Сотни российских крылатых ракет, боевых самолетов, вертолетов. Мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней войны в Украине" , – заметил глава государства.

"Но у них достаточно машин для убийства, еще достаточно ракет для террора, еще достаточно 500 кг бомб, чтобы сбрасывать их на нас", - добавил он.

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Топ комментарии
+26
Рашка має бути знищена як держава!
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08.03.2022 12:03
+18
От тільки Україна точно не має загинути при цьому, як 300 спартанців, що захищають боягузів з блоку НАТО.
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08.03.2022 12:04
+8
Раша не повинна мати військову авіацію і Чрноморський флот!!!
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08.03.2022 12:14
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Рашка має бути знищена як держава!
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08.03.2022 12:03 Ответить
От тільки Україна точно не має загинути при цьому, як 300 спартанців, що захищають боягузів з блоку НАТО.
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08.03.2022 12:04 Ответить
120%
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08.03.2022 12:39 Ответить
Увага кібервійська, йде загальна мобілізація!

Готуємо надпотужну зброю для наймасштабнішої кібер-атаки на кремлівських пропагандистів і зараз ми потребуємо якомога більше людей.
Наразі проводяться консолідовані DDOS-атаки з іншими ІТ-спільнотам задля максимального ефекту, і для цього ми надаємо кожному безкоштовний доступ до преміум-VPN, а також до бібліотеки усіх інструментів для атак.
Вам не потрібен жодний попередній досвід з програмування, наші модератори допоможуть вам вести атаки навіть з вашого смартфона.

Приєднуйтесь до нас, ви потрібні нам зараз як ніколи.

Наш канал: https://t.me/CyberArmyUA
Наш чат: https://t.me/CyberArmyUA_Chat
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08.03.2022 12:03 Ответить
Як на мене ДДОС це саме безглузде. Ну полежить сайт 2-3 години. Далі що? Ніякої шкоди це не спричинить. ТА ще й на пропогандистів. Якби ще на ЖД сайти, щоб спричинити колапс перевезень. А так це баловство. Та вам мабуть видніше.
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08.03.2022 12:09 Ответить
Мій син ddos-ить вже десяту добу 24/7
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08.03.2022 12:39 Ответить
А ти запусти в себе ці ресурси та й побачиш - там сотні сайтів - промисловість, інфраструктура, звязок, керівеі органи:

https://stoprussia.net.ua/

https://ban-dera.com/

Останній показує в пеальному часі.
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08.03.2022 12:40 Ответить
Дякую, прийняв до уваги. В DDOS-атаках я приймаю участь з моменту отримання від львівян посилань на ресурс.
В мене старенький HP ProBook 4530s, але нічого - "прошка" є "прошка".
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08.03.2022 12:36 Ответить
Если бы ты, Вова, служил в армии, то знал бы, что дело не в железе, а в людях. На подготовку сколько-нибудь годного лётчика нужно семь лет. И сейчас против нас воюют лучшие, потом пойдут сопляки - мясо для нашей пво…
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08.03.2022 12:10 Ответить
Раша не повинна мати військову авіацію і Чрноморський флот!!!
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08.03.2022 12:14 Ответить
и весь мир закрывает их судам свои порты
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21.03.2022 12:48 Ответить
Кстати по поводу лаптелетунов: Списки слиты, контакты есть, в соцсетях вычисляются. Бить по семьям! И не типа: Ваш муж, отец убийца, а тоньше - например заходить в классную группу в школе, и выставлять пост типа: такая то такая ВИЧ-инфицирована и т.д… Работает 100%…
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08.03.2022 12:15 Ответить
 
 