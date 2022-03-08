Ответственность за каждую смерть от авиаударов - на тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
13 дней, пока войска РФ бомбят украинские города, мы слышим от партнеров только обещания.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы слышим только обещания. Говорят, вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут. Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах, безусловно, на российских военных, на тех, кто отдает и кто выполняет эти преступные приказы, кто нарушает все правила ведения войны, кто сознательно уничтожает украинский народ, вина на оккупантах, но ответственность за это - и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно, необходимо решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, от авиаударов. Хотя может. Кто не помогает снять блокаду", - отметил глава государства.
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Пам'ятай (1931 рік)
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
Дана Яровая:
Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!
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Ми переможемо..
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Слава нації
Смерть москалям
Дивна організація ООН - як менші країни, то за подібні речі розвалювали тільки так (окупація Кувейту Іраком в 1990 році), а як подібне почав творити член Радбезу, то все - здулися.
Цинично работают, на нашем горе.
Такое ощущение, что Зеленскому очень хочется поссориться со всем миром, чтобы потом, после подписанной капитуляции сказать - "нам никто не помог" и снять с себя ответственность за провалы в военном строительства, и не только, за три года нахождения у власти.