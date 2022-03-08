Ответственность за каждую смерть от авиаударов - на тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, - Зеленский

13 дней, пока войска РФ бомбят украинские города, мы слышим от партнеров только обещания.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы слышим только обещания. Говорят, вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут. Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах, безусловно, на российских военных, на тех, кто отдает и кто выполняет эти преступные приказы, кто нарушает все правила ведения войны, кто сознательно уничтожает украинский народ, вина на оккупантах, но ответственность за это - и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно, необходимо решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, от авиаударов. Хотя может. Кто не помогает снять блокаду", - отметил глава государства.

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