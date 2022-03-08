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Ответственность за каждую смерть от авиаударов - на тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ответственность за каждую смерть от авиаударов - на тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, - Зеленский

13 дней, пока войска РФ бомбят украинские города, мы слышим от партнеров только обещания.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы слышим только обещания. Говорят, вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут. Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах, безусловно, на российских военных, на тех, кто отдает и кто выполняет эти преступные приказы, кто нарушает все правила ведения войны, кто сознательно уничтожает украинский народ, вина на оккупантах, но ответственность за это - и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно, необходимо решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, от авиаударов. Хотя может. Кто не помогает снять блокаду", - отметил глава государства.

Также читайте: Красный Крест запретил наносить эмблему на эвакуационный транспорт. Очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
Загадка від головнокомандувача:Спочатку 4 місяці сіяли паніку і нагнітали, а тепер не убезпечили українське небо. Хто ж це такі?
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08.03.2022 12:17
+22
честно говоря про себя, как главнокомандующего и главу страны забыл... за 2.5 года можно было ПВО наладить и самолетов достать, да и много чего можно было... но строил дороги
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08.03.2022 12:37
+18
абсолютно точно, але про це ми з ним і його ЗЕсвинями будемо балакати після закінчення війни. Ми згадаємо тобі, ****, велике будівництво і твоє: "нєразганяйтє панку"
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08.03.2022 12:18
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Олександр Олесь про Європу



Пам'ятай (1931 рік)

Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
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08.03.2022 12:13 Ответить
Європа і США Не мовчали ....але їм говорили "не сійте паніку", бо " ви вбиваєте українську економіку" ... а самі заспокоювали народ призивами " готуватися до шашликів" ...
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08.03.2022 14:32 Ответить
А мали сіяти паніку та зневіру в Україну, як ви зараз?
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08.03.2022 15:09 Ответить
До 24 лютого будували дороги на Херсонщині і Миколаївщині - класна підготовка до вторгнення - мабуть щоб кацапи швидше на бтр пересувались, а тепер розказує що світ не допомагає... ясен хер - тобі ж барану казали - можливе вторгнення - готуйся а воно бе-ме. Після перемоги - розстріляти нахер всю верховну зраду, дєрмаків і т.д. а зелю посадити на довічний термін.
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08.03.2022 15:43 Ответить
Ні, підготовка була, коли Юля і Яник знищили та розпродали нашу ППО і ракети задовго до війни та гроші поклали до своїх кишень! Не треба ховати запроданців і перекладати їхні вчинки на чесних людей! Зеленський - наш Президент іпатріот!
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13.03.2022 14:51 Ответить
абсолютно точно, але про це ми з ним і його ЗЕсвинями будемо балакати після закінчення війни. Ми згадаємо тобі, ****, велике будівництво і твоє: "нєразганяйтє панку"
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08.03.2022 12:18 Ответить
рішення приймають люди в костюмах, але в такій ситуації рішення мають приймати військові.
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08.03.2022 12:14 Ответить
Це зрозуміло, але увесь світ у вигляді ООН виглядає відвертим імпотентом.
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08.03.2022 12:19 Ответить
А ви це тільки зараз взнали? А як в Сирії іпритом бомбили школи і лікарні ООН шось робила? Не будуйте собі ніяких ілюзій - ООН нічого не зробить, як кажуть "спасєніє утопающего - дело рук самого утопающего". Менше споідвань на них - менше розчарувань.
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08.03.2022 15:47 Ответить
У В А Г А!

Дана Яровая:

Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!

Розповсюджуйте на ФБ !
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08.03.2022 12:22 Ответить
Тримаймося браття українці
Ми переможемо..
..
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 12:15 Ответить
Кстати по поводу лаптелетунов: Списки слиты, контакты есть, в соцсетях вычисляются. Бить по семьям! И не типа: Ваш муж, отец убийца, а тоньше - например заходить в классную группу в школе, и выставлять пост типа: такая то такая ВИЧ-инфицирована и т.д… Работает 100%…
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08.03.2022 12:16 Ответить
Чому НАТО у 1992 могло зробити безполітну зону на Балканах, а тепер не може? Там теж не воювали країни НАТО. І чому нічого не рухається по лінії ООН? Генасамблея рішення по кацапам прийняла, що далі? Так нехай ООН прийме аналогічне рішення, як і в 1992 - не може радбез, нехай це робить генасамблея. Гріш ціна усім тим, хто має змогу зупинити вбивства, але не робить цього. Один придурок з ядерним дрючком вертить на х..ю радбез ООН... Срані бюрократи.
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08.03.2022 12:17 Ответить
Чому ми не в НАТО?
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08.03.2022 12:42 Ответить
Загадка від головнокомандувача:Спочатку 4 місяці сіяли паніку і нагнітали, а тепер не убезпечили українське небо. Хто ж це такі?
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08.03.2022 12:17 Ответить
Дай вгадаю 🤔 Байден/ЄС/НАТО? Польща?
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08.03.2022 14:27 Ответить
Якщо американці прорахували сільки буде коштувати нафта, то це прорахунок. А скільки буде коштувати зерно, олія? А Україна і Росія продають світу 25% пшениці і 50% олії. Перекрийте небо, бо економія 10% вартості нафти це копійки в порівнянні з голодм на Землі.
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08.03.2022 12:19 Ответить
Нафту ще ніхто не навчився їсти.
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08.03.2022 12:20 Ответить
Так він так і сказав - провина на кацапах, а відповідальність за тими, хто мовчить. Уявіть, що ви йдете по вулиці, у вас в руках револьвер, і тут на вас з-за рогу вилітає десятка два з ножами і пістолетами, а поряд стоять чуваки з автоматами і все що роблять - підкидають вам набої, поки ви бігаєте навколо, відстрілюючись. Бездіяльність - теж злочин.

Дивна організація ООН - як менші країни, то за подібні речі розвалювали тільки так (окупація Кувейту Іраком в 1990 році), а як подібне почав творити член Радбезу, то все - здулися.
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08.03.2022 12:47 Ответить
видаляю. гадаю каци зараз в агонії намагаються розіграти карту зіткнення зєляботів і порохоботів. Це помітно. Постійно в соц.мережах постять чувирли похвали або обсирання Зеленського та Пороха, а корисні ідіоти це підхоплюють. Навіть я пару разів не витримав. Чуваки і чувихи, ворог росія.
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08.03.2022 13:35 Ответить
Так було ж все під контролем?!
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08.03.2022 12:28 Ответить
честно говоря про себя, как главнокомандующего и главу страны забыл... за 2.5 года можно было ПВО наладить и самолетов достать, да и много чего можно было... но строил дороги
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08.03.2022 12:37 Ответить
Да прекратите их просить и ныть. НАТО, такой же плохой друг Украине, как и РФ хороший враг. Воюйте, люди извне сами подтянутся, а нелюди, вне зависимости от Вашего нытья, продолжат делать ставки. Ничего хорошего для Украины нет ни в РФ ни в НАТО. Боль, смерти и разрушения. Коли взялись, воюйте молча. Запомните одно. В военное время, во времена великих противостояний, чем всегда отличался союзник от врага? Как думаете? Союзник будет поставлять Вам оружие, давать деньги. Но... Как только Ваша победоносная макушка кажется выше допускаемой союзником отметки (линии), Вас предадут с потрохами. Какие в истории тому примеры? Да масса, самый яркий - правительство Колчака. Когда ещё теплилась надежда на возрождение России, настоящей России, правительство Колчака было чуть ли не создано белочехами, французами и американцами, британцами. Белочехи освободили Омск, Екатеринбург, Красноярск, организовали Колчаку правительство, нужно было только умостить свой зад в кресло правителя и двигать "шахматными фигурами". И что же... Весь 1919 года была лофа, чехи составляли 70% всей армии Колчака, британцы с генералом Ноксом, поставляли Колчаку оружие, американцы обеспечили интервенцию. Но как только армия Колчака перешла Тобол и стремительными темпами стала приближаться к Поволжью, к Царицыну, чтобы соединиться с ВСЮР Деникина, все союзники резко закапризничали. Итог слишком известен и печален, чтобы его тут описывать. Так что, рассчитывать можно в сложной ситуации военного характера только на себя.
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08.03.2022 12:41 Ответить
вот і путін гаваріт -зачєм вам ета ната?
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08.03.2022 12:45 Ответить
Що було зроблено для підсилення ППО за "2 роки? Де наші ******* розробки в ракетній галузі? Все пішло на велике крадівництво. А зараз треба обвинувачувати когось.
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08.03.2022 12:43 Ответить
Кров українців, загиблих від авіаційних ударів рашистів - на руках політичних верхівок ізраїлю, німеччини та угорщини! Нехай спалює в Україні сором тих, хто спробує виказувати свою приналежність до народу цих країн!
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08.03.2022 12:45 Ответить
Навряд чи це їх засмутило.
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08.03.2022 12:53 Ответить
Тобто на тому, хто замість систем ППО доріжки будував? Влучно!
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08.03.2022 13:34 Ответить
Армії не приділялась увага взагалі (поцікавтесь), Затрахамія взагалі пропонував скорочення чисельності. То чого він тепер верещить, що всі йому щось винні? І так весь світ допомагає. Дороги потрібні, але в нашій ситуації це аж ніяк не було першочерговим завданням!
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08.03.2022 14:49 Ответить
Поки ворог деморалізований, голодний, без палива, треба переходити у контр. наступ. Вбивати паразитів на усій Українській землі. Виходити на Державний кордон. Заохотити спеціалістів НАТО платою за кожен збитий ними літак, гвинтокрил, крилату ракету РФ над територією України. Нашим бійцям за це платити вдвічі більше.
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08.03.2022 13:39 Ответить
Сегодня общался с французкими журналистами. Они снимают Киев и обещают, что фильм увидят после событий, чтобы никто не пострадал и якобы чтобы весь Мир увидел ужасы в документальной съемке и тем самым это поможет ускорению закрытия неба Украине ... Бла, бла, бла... Короче, вы поняли. Через 2-3 месяца после, ускорение... В общем, врут, как дышат.
Цинично работают, на нашем горе.
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08.03.2022 14:03 Ответить
Запад месяцы назад говорил, что над Украиной не будет no fly zone. Если бы это было принято как данность и предприняты усилия для укрепления ПВО, все могло бы пойти по-другому. Но тогда Зеленский призывал ездить на шашлыки и вовсю строил дороги, а Арахамия пенял Западу за паникерство.

Такое ощущение, что Зеленскому очень хочется поссориться со всем миром, чтобы потом, после подписанной капитуляции сказать - "нам никто не помог" и снять с себя ответственность за провалы в военном строительства, и не только, за три года нахождения у власти.
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08.03.2022 14:38 Ответить
не раскачивайте лодку, а то ЗЕ-крысу тошнит... теперь это убогое ЗЕ-существо спихивает свою вину на других - с больной головы на здоровую. о чем оно раньше думало, когда закатывало деньги военных в асфальт - конечно же об откатах в свои офшоры. а теперь демонстративно закатывает глазки - ах, почему же никто не помогает.
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08.03.2022 15:23 Ответить
 
 