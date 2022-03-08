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Российские чиновники считают, что они воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреалистическая история, придуманная ими же, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские чиновники считают, что они воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреалистическая история, придуманная ими же, - Подоляк

Российское руководство действительно считает, что армия РФ сражается с нацистами и националистическими батальонами в Украине, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Российские чиновники действительно считают, что они воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреалистическая история, которую они сами себе придумали. Они таким образом оправдывают свои агрессивные, по сути, террористические действия в Украине. И они до сих пор не поняли, что это вообще не "продается". Не "продается" нигде, кроме самой России", - сказал Подоляк в видеообращении, обнародованном в твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, РФ сама отключилась от глобального информационного пространства, загнав себя в "ловушку вымышленной истории".

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"Сами с собой воюют. То есть убивают наших людей, а воюют со своими страхами. Поэтому давайте откровенно: мы с ними воюем за правду, за то, что мир совсем другой, за то, что русской правды не существует, за то, что никаких нет нацистов, кроме самой РФ, использующей фантастически плохие технологии, нет", - подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что Украина побеждает по всем направлениям.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
Все вони знають і розуміють. Мантри про нацистів повторюють для суду в майбутньому.
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08.03.2022 12:18
+15
Та не верят они в это, он осознанно нас уничтожают.
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08.03.2022 12:18
+15
Ничего они не вважають .Они всё прекрасно знают и понимают .Потому и дурака очередной раз включают . А Подоляк типа у них в адвокатах ?
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08.03.2022 12:20
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Та не верят они в это, он осознанно нас уничтожают.
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08.03.2022 12:18 Ответить
вони забули, що за війною іде революція

23 февраля 1917 г. было международным женским днем (8 марта по новому стилю), праздновавшимся во всем мире по рекомендации Интернационала. В этот день в Петрограде состоялась массовая демонстрация женщин под лозунгами против войны, а также за равноправие женщин, в том числе с требованием предоставить им избирательные права. В этот день экономические лозунги с требованиями хлеба сменились политическими, в том числе направленными против самодержавия. Протестовали не только женщины. Уже бастовало более 128 тысяч рабочих. С Выборгской стороны демонстранты прорвались на Невский проспект. Главными стали три лозунга: «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!» В этот день власти стали применять против забастовщиков и демонстрантов войска, прежде всего, казаков, но без особого успеха. Вечером 23 февраля ответственность за поддержание порядка в Петрограде была передана командующему войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанту Сергею Хабалову. 24 февраля забастовка в столице стала всеобщей, а число забастовщиков выросло до 224 тысяч Полиция была фактически сметена с улиц. Казаки отказывались разгонять демонстрантов. Были задействованы солдаты гвардейских запасных полков, лояльность которых властям был весьма сомнительна. Бывший командир запасного батальона лейб-гвардии Финляндского полка полковник Дмитрий Ходнев свидетельствовал: «В самом Петрограде, не принимая во внимание его окрестности, находилось тогда 13 запасных батальонов гвардейских полков, от Первой, Второй и Третьей гвардейских полковых дивизий и лейб-гвардии Третьего стрелкового Его Величества полка, а также еще и 7 запасных формирований: полков, батальонов и дружин, т. е. всего до 20 запасных пехотных частей численностью до 100 000 человек… Из этой массы («полчищ») можно было выделить («отбор») лишь учебные команды Гвардии запасных батальонов общей численностью до двух с половиной тысяч. Остальное никуда не годилось: это был продукт затянувшейся войны - «полчища», почти не обученные, без должного воинского воспитания, недостаточно вооруженные. Рассчитывать на них было ни в коем случае нельзя, наоборот, они легко могли очутиться на стороне восставших (что и случилось), так как уже давно к этому подготавливались различными агитаторами, «сознательными товарищами», не исключая и некоторых господ членов Государственной думы».

Только вечером 25 февраля Хабалов и Протопопов известили императора о беспорядках в столице. К тому времени бастовало уже 305 тысяч человек, и сотни тысяч демонстрантов заполнили центр города. Николай, не имея представления о реальной обстановке, телеграммой потребовал: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». Хабалов был этой телеграммой ошарашен, так как уже понимал, что быстро прекратить беспорядки не удастся, да и, вероятно, уже сомневался, что их вообще удастся прекратить. Тем не менее ночью полиция произвела аресты тех, кого подозревали в руководстве забастовками. 26 февраля войска получили приказ стрелять. На Знаменской площади рота лейб-гвардии Волынского полка открыла огонь по демонстрантам, убив 40 и ранив 40 человек. Было еще несколько инцидентов со стрельбой и жертвами. Рабочие начали захватывать фабрики и заводы. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/8/458092/
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08.03.2022 12:40 Ответить
Все вони знають і розуміють. Мантри про нацистів повторюють для суду в майбутньому.
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08.03.2022 12:18 Ответить
це нічого, що ті мов гній -
під посіви наші нові!..

Это первая война в истории человечества, когда российская армия отказывается забирать своих покойных, заявляют в МВД Украины.

«Никогда до сих пор ничего подобного не было».
https://t.me/charter97_org/65479
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08.03.2022 12:27 Ответить
Про кацапів є гарна пісня гурту Пирятин
Пирятин - Гівно у голові
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08.03.2022 12:36 Ответить
Все знают все. Мы живем в мире интернета, новостей и пр. Брехня для желающих жрать эту лапшу.
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08.03.2022 12:19 Ответить
Ничего они не вважають .Они всё прекрасно знают и понимают .Потому и дурака очередной раз включают . А Подоляк типа у них в адвокатах ?
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08.03.2022 12:20 Ответить
Хто пам"ятає як кацапи завивали коли в Польщі системи ПРО ставили? Поставили.І нічого..Поскиглили і все.
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08.03.2022 12:20 Ответить
Одним может быть меньше.
Telegram-канал 112 сообщил, что состояние Жириновского остается тяжелым. По данным канала, политик находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
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08.03.2022 12:22 Ответить
Брехня, швидше за всього.
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08.03.2022 12:24 Ответить
спліте лапті точняк.
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08.03.2022 12:24 Ответить
Отак подивишся здаля
На москаля
Неначе справді він людина
Очима блим. Губами плям.
А ближче підійде..скотина
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08.03.2022 12:23 Ответить
да хоть с папуасами.пусть думают что хотят один хрен и ******.
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08.03.2022 12:23 Ответить
Самонавіювання- страшна річ. Добре із цього стану виводить лише смерть.
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08.03.2022 12:24 Ответить
Рейган давно сказал.
С этими сумасшедшими должны разговаривать психиатры, а приходится мне.

Какие разговоры могут быть с орками?
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08.03.2022 12:25 Ответить
Я теж думала, що Путін знає різницю між нацизмом, фашизмом та націоналізмом... але потім впала в медитативний стан і як блискавкою пробило - він дійсно не знає різниці !!

Він тупий як валінок, у нього навіть шкіра як у дауна !!
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08.03.2022 12:25 Ответить
там же "участвует" Мединський. Голова історичного фонду рузге. Основний ******** поширювач оцього марення, а крім того він і помічник фурерка по цих "вопросах", чув що там і димка Тютюнник пописує. То Подоляк міг самому свіжому автору все це розказати, а не ділитися "наболілим" з українцями.
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08.03.2022 12:25 Ответить


Це тільки привід та замилювання очей для рашинського населення !

Насправді вони чекають від нас :
1 визнання ЛНРДНР , в межах Луганської та Донецькоі областей
2 визнання Криму російським
3 позаблоковий статус і його гарантії
4 роззброєння нашоі краіни
5 ,, денацифікація " ( арешти патріотів , табори та інш)
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08.03.2022 12:34 Ответить
Вони хочуть окупувати Україну і знищити її як державу. Зробити з України декілька губерній козлостана.
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08.03.2022 12:38 Ответить
Вони так не вважають)) нужно придумать повод же, это он и есть....
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08.03.2022 12:36 Ответить
- Бэрримор, кто там воет под нашим окном?
- Серёжа Лавров, сэр.

- И чего же он хочет?
- *******, сэр.
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08.03.2022 12:42 Ответить
То вбийте його, щоб не здох.
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08.03.2022 13:38 Ответить
лично мне все равно, что там говорят орки. все они знают, все они понимают и всех держат за дураков.
нужно уничтожить эту империю зла и все.
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08.03.2022 12:53 Ответить
Это слова которые придуманы Кремлем для своих избирателей на самом деле это война целенаправленное уничтожение Украины!
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08.03.2022 12:54 Ответить
Україна стикнулась з неофашизмом. Хло перетворив країну великодержавного шовінізму у фашистську.
Тому це треба не ховати від суспільства і називати стан розвитку країни Моксель правдиво.
Уся історія цієї кагорти створінь складаться з загарбницьких війн. І перша війна була проти Києва., А потім вони з"єднались з татарами стали угрочінами і до теперішного часу тероризують два континенти.
7 тисяч років тому це вже було. Була війна була велика катастрофа, Був створений Мир з Китаєм. Чи щось змінилось. Це напевно в їх генах щось пороблено якийсь збій у хромосомах.
Невже його ніхто не зупинить?????
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08.03.2022 13:27 Ответить
 
 