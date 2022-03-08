Российские чиновники считают, что они воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреалистическая история, придуманная ими же, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское руководство действительно считает, что армия РФ сражается с нацистами и националистическими батальонами в Украине, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Российские чиновники действительно считают, что они воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреалистическая история, которую они сами себе придумали. Они таким образом оправдывают свои агрессивные, по сути, террористические действия в Украине. И они до сих пор не поняли, что это вообще не "продается". Не "продается" нигде, кроме самой России", - сказал Подоляк в видеообращении, обнародованном в твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, РФ сама отключилась от глобального информационного пространства, загнав себя в "ловушку вымышленной истории".
"Сами с собой воюют. То есть убивают наших людей, а воюют со своими страхами. Поэтому давайте откровенно: мы с ними воюем за правду, за то, что мир совсем другой, за то, что русской правды не существует, за то, что никаких нет нацистов, кроме самой РФ, использующей фантастически плохие технологии, нет", - подчеркнул советник главы ОП.
Он добавил, что Украина побеждает по всем направлениям.
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23 февраля 1917 г. было международным женским днем (8 марта по новому стилю), праздновавшимся во всем мире по рекомендации Интернационала. В этот день в Петрограде состоялась массовая демонстрация женщин под лозунгами против войны, а также за равноправие женщин, в том числе с требованием предоставить им избирательные права. В этот день экономические лозунги с требованиями хлеба сменились политическими, в том числе направленными против самодержавия. Протестовали не только женщины. Уже бастовало более 128 тысяч рабочих. С Выборгской стороны демонстранты прорвались на Невский проспект. Главными стали три лозунга: «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!» В этот день власти стали применять против забастовщиков и демонстрантов войска, прежде всего, казаков, но без особого успеха. Вечером 23 февраля ответственность за поддержание порядка в Петрограде была передана командующему войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанту Сергею Хабалову. 24 февраля забастовка в столице стала всеобщей, а число забастовщиков выросло до 224 тысяч Полиция была фактически сметена с улиц. Казаки отказывались разгонять демонстрантов. Были задействованы солдаты гвардейских запасных полков, лояльность которых властям был весьма сомнительна. Бывший командир запасного батальона лейб-гвардии Финляндского полка полковник Дмитрий Ходнев свидетельствовал: «В самом Петрограде, не принимая во внимание его окрестности, находилось тогда 13 запасных батальонов гвардейских полков, от Первой, Второй и Третьей гвардейских полковых дивизий и лейб-гвардии Третьего стрелкового Его Величества полка, а также еще и 7 запасных формирований: полков, батальонов и дружин, т. е. всего до 20 запасных пехотных частей численностью до 100 000 человек… Из этой массы («полчищ») можно было выделить («отбор») лишь учебные команды Гвардии запасных батальонов общей численностью до двух с половиной тысяч. Остальное никуда не годилось: это был продукт затянувшейся войны - «полчища», почти не обученные, без должного воинского воспитания, недостаточно вооруженные. Рассчитывать на них было ни в коем случае нельзя, наоборот, они легко могли очутиться на стороне восставших (что и случилось), так как уже давно к этому подготавливались различными агитаторами, «сознательными товарищами», не исключая и некоторых господ членов Государственной думы».
Только вечером 25 февраля Хабалов и Протопопов известили императора о беспорядках в столице. К тому времени бастовало уже 305 тысяч человек, и сотни тысяч демонстрантов заполнили центр города. Николай, не имея представления о реальной обстановке, телеграммой потребовал: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». Хабалов был этой телеграммой ошарашен, так как уже понимал, что быстро прекратить беспорядки не удастся, да и, вероятно, уже сомневался, что их вообще удастся прекратить. Тем не менее ночью полиция произвела аресты тех, кого подозревали в руководстве забастовками. 26 февраля войска получили приказ стрелять. На Знаменской площади рота лейб-гвардии Волынского полка открыла огонь по демонстрантам, убив 40 и ранив 40 человек. Было еще несколько инцидентов со стрельбой и жертвами. Рабочие начали захватывать фабрики и заводы. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/8/458092/
під посіви наші нові!..
Это первая война в истории человечества, когда российская армия отказывается забирать своих покойных, заявляют в МВД Украины.
«Никогда до сих пор ничего подобного не было».
https://t.me/charter97_org/65479
Пирятин - Гівно у голові
Telegram-канал 112 сообщил, что состояние Жириновского остается тяжелым. По данным канала, политик находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
На москаля
Неначе справді він людина
Очима блим. Губами плям.
А ближче підійде..скотина
С этими сумасшедшими должны разговаривать психиатры, а приходится мне.
Какие разговоры могут быть с орками?
Він тупий як валінок, у нього навіть шкіра як у дауна !!
Це тільки привід та замилювання очей для рашинського населення !
Насправді вони чекають від нас :
1 визнання ЛНРДНР , в межах Луганської та Донецькоі областей
2 визнання Криму російським
3 позаблоковий статус і його гарантії
4 роззброєння нашоі краіни
5 ,, денацифікація " ( арешти патріотів , табори та інш)
- Серёжа Лавров, сэр.
- И чего же он хочет?
- *******, сэр.
нужно уничтожить эту империю зла и все.
Тому це треба не ховати від суспільства і називати стан розвитку країни Моксель правдиво.
Уся історія цієї кагорти створінь складаться з загарбницьких війн. І перша війна була проти Києва., А потім вони з"єднались з татарами стали угрочінами і до теперішного часу тероризують два континенти.
7 тисяч років тому це вже було. Була війна була велика катастрофа, Був створений Мир з Китаєм. Чи щось змінилось. Це напевно в їх генах щось пороблено якийсь збій у хромосомах.
Невже його ніхто не зупинить?????